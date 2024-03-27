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https://sputnikarabic.ae/20240327/نائب-رئيس-بلدية-كريات-شمونة-إطلاق-الصواريخ-على-المدينة-أصبح-وضعا-طبيعيا-1087435551.html
نائب رئيس بلدية "كريات شمونة": إطلاق الصواريخ على المدينة أصبح وضعا طبيعيا
نائب رئيس بلدية "كريات شمونة": إطلاق الصواريخ على المدينة أصبح وضعا طبيعيا
سبوتنيك عربي
قال أوفير يحزقيلي، ‏نائب رئيس بلدية "كريات شمونة" بالشمال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن إطلاق الصواريخ على المدينة أصبح وضعا طبيعيا. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T15:54+0000
2024-03-27T15:54+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن يحزقيلي أن إطلاق الصواريخ على المستوطنة الإسرائيلية بات وضعا طبيعيا وبشكل يومي من قبل عناصر حزب الله اللبناني.وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن أعضاء الكنيست في بلاده لا يفهمون أو يدركون ما يجري في المستوطنة بالشمال أمام حزب الله، أو يفهمون حجم الكارثة أو الأزمة في تلك المستوطنة، مضيفا أن قوات حزب الله على الجدار الفاصل بين بلاده ولبنان.وفي السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بشأن خطة الحرب في الشمال الإسرائيلي، فإن سلاح الجو أقر الخطة السنوية للتدريب ورفع من جهوزية قواته على الحدود الشمالية مع لبنان.وكان رئيس بلدية الهبارية اللبناني، أيمن شقير، قد أعلن أنه في الساعة 3:30 صباحاً انتهت جميع عمليات الإنقاذ في المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي والذي أسفر عن مقتل 7 شبان. وأكد رئيس البلدية في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن المركز الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي تابع للدفاع المدني في المنطقة ويعمل تحت رعاية البلدية، على عكس الادعاءات الإسرائيلية حول استهدافهم قيادي من الجماعات الإسلامية أو أن المركز هو عسكري، ويتم تخزين أسلحة فيه.ورأى شقير أن هذا العمل ليس بعيداً عن الجيش الإسرائيلي كونه لا يحترم التشريعات والقوانين الدولية، وقال إن "هؤلاء الشبان كانوا يساعدون الناس في أعمال الإغاثة ولا علاقة لهم بالأعمال العسكرية".يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان بغارة من الصواريخ صباح اليوم.وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلومترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردّت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20240327/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-من-جهوزيته-على-الحدود-اللبنانية-1087433725.html
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لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

نائب رئيس بلدية "كريات شمونة": إطلاق الصواريخ على المدينة أصبح وضعا طبيعيا

15:54 GMT 27.03.2024
© AFP 2023 / Joseph Eidصورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / Joseph Eid
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قال أوفير يحزقيلي، ‏نائب رئيس بلدية "كريات شمونة" بالشمال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن إطلاق الصواريخ على المدينة أصبح وضعا طبيعيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن يحزقيلي أن إطلاق الصواريخ على المستوطنة الإسرائيلية بات وضعا طبيعيا وبشكل يومي من قبل عناصر حزب الله اللبناني.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن أعضاء الكنيست في بلاده لا يفهمون أو يدركون ما يجري في المستوطنة بالشمال أمام حزب الله، أو يفهمون حجم الكارثة أو الأزمة في تلك المستوطنة، مضيفا أن قوات حزب الله على الجدار الفاصل بين بلاده ولبنان.
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
‏الجيش الإسرائيلي يرفع من جهوزيته على الحدود اللبنانية
14:52 GMT
وفي السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بشأن خطة الحرب في الشمال الإسرائيلي، فإن سلاح الجو أقر الخطة السنوية للتدريب ورفع من جهوزية قواته على الحدود الشمالية مع لبنان.
وكان رئيس بلدية الهبارية اللبناني، أيمن شقير، قد أعلن أنه في الساعة 3:30 صباحاً انتهت جميع عمليات الإنقاذ في المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي والذي أسفر عن مقتل 7 شبان.
وأكد رئيس البلدية في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن المركز الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي تابع للدفاع المدني في المنطقة ويعمل تحت رعاية البلدية، على عكس الادعاءات الإسرائيلية حول استهدافهم قيادي من الجماعات الإسلامية أو أن المركز هو عسكري، ويتم تخزين أسلحة فيه.
ورأى شقير أن هذا العمل ليس بعيداً عن الجيش الإسرائيلي كونه لا يحترم التشريعات والقوانين الدولية، وقال إن "هؤلاء الشبان كانوا يساعدون الناس في أعمال الإغاثة ولا علاقة لهم بالأعمال العسكرية".
يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان بغارة من الصواريخ صباح اليوم.
مشاهد نسرتها سرايا القدس تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
"سرايا القدس" تفاجئ دبابة إسرائيلية وتستهدفها في محيط مجمع الشفاء ... فيديو
13:37 GMT
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلومترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردّت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.
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