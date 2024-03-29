https://sputnikarabic.ae/20240329/بعد-مقتل-لبناني-بمسيرة-إسرائيلية-دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-الشمال-الإسرائيلي-1087478528.html

بعد مقتل لبناني بمسيرة إسرائيلية... دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي

بعد مقتل لبناني بمسيرة إسرائيلية... دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، بعد مقتل مواطن لبناني بمسيرة إسرائيلية، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T08:55+0000

2024-03-29T08:55+0000

2024-03-29T08:55+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في كل من مستوطنتي كريات شمونة وتل حاي وبيت هليل ومعيان باروخ، شمالي إسرائيل.ويأتي هذا في وقت أفاد مصدر ميداني في لبنان، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي لسيارة على الطريق العام في البازورية جنوبي لبنان.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام بلدة البازورية - وادي جيلو في جنوب لبنان بصاروخ موجّه"، موضحًا أن" الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل وتمت إصابة من فيها ومقتل شخص نتيجة الاستهداف".وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن سيارات الإسعاف موجودة في مكان الحادث لنقل المصابين، لافتةً إلى أنه يتم التحقق من وجود قتيل ثان، كما تتحدث تقارير عن أن الضربة أدت إلى مقتل عنصر من "حزب الله"، لافتةً إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران التي اندلعت في السيارة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس.وأمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، وأكثر من 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240329/مقتل-شخص-باستهداف-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-لسيارة-جنوبي-لبنان-فيديو-1087477950.html

https://sputnikarabic.ae/20240329/استطلاع-رأي-45-من-الإسرائيليين-يرون-غانتس-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-مقابل-38-لنتنياهو-1087478118.html

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