https://sputnikarabic.ae/20240329/رئيس-لجنة-مستوطنة-مرغليوت-شمالي-إسرائيل-ما-يحدث-هنا-عار-كبير-على-الدولة-1087480901.html

رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل: ما يحدث هنا عار كبير على الدولة

رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل: ما يحدث هنا عار كبير على الدولة

سبوتنيك عربي

وصف رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل، اليوم الجمعة، ما يحدث في مستوطنات الشمال في بلاده بـ"العار الكبير" على دولة إسرائيل. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T09:59+0000

2024-03-29T09:59+0000

2024-03-29T09:59+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إيتان دافيدي، رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت"، أن الوضع في الشمال الإسرائيلي صعب، قائلا: "ما يحدث هنا هو ببساطة عار كبير على دولة إسرائيل، والدولة لا تساعد أحدا هنا في الشمال".ويتزامن ذلك مع سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، بعد مقتل مواطن لبناني بمسيرة إسرائيلية، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في كل من مستوطنتي كريات شمونة وتل حاي وبيت هليل ومعيان باروخ، شمالي إسرائيل.ويأتي هذا في وقت أفاد مصدر ميداني في لبنان، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي لسيارة على الطريق العام في البازورية جنوبي لبنان.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام بلدة البازورية - وادي جيلو في جنوب لبنان بصاروخ موجّه"، موضحًا أن" الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل وتمت إصابة من فيها ومقتل شخص نتيجة الاستهداف".يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس".وأمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، وأكثر من 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240329/بعد-مقتل-لبناني-بمسيرة-إسرائيلية-دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-الشمال-الإسرائيلي-1087478528.html

https://sputnikarabic.ae/20240329/الإذاعة-الإسرائيلية-التجنيد-الإجباري-للمدارس-الدينية-في-الجيش-يدمرنا-من-الداخل-1087475491.html

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