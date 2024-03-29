رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل: ما يحدث هنا عار كبير على الدولة

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اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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ملفات ساخنة
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27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
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مدار الليل والنهار
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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https://sputnikarabic.ae/20240329/رئيس-لجنة-مستوطنة-مرغليوت-شمالي-إسرائيل-ما-يحدث-هنا-عار-كبير-على-الدولة-1087480901.html
رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل: ما يحدث هنا عار كبير على الدولة
رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل: ما يحدث هنا عار كبير على الدولة
سبوتنيك عربي
وصف رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل، اليوم الجمعة، ما يحدث في مستوطنات الشمال في بلاده بـ"العار الكبير" على دولة إسرائيل. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T09:59+0000
2024-03-29T09:59+0000
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إيتان دافيدي، رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت"، أن الوضع في الشمال الإسرائيلي صعب، قائلا: "ما يحدث هنا هو ببساطة عار كبير على دولة إسرائيل، والدولة لا تساعد أحدا هنا في الشمال".ويتزامن ذلك مع سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، بعد مقتل مواطن لبناني بمسيرة إسرائيلية، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في كل من مستوطنتي كريات شمونة وتل حاي وبيت هليل ومعيان باروخ، شمالي إسرائيل.ويأتي هذا في وقت أفاد مصدر ميداني في لبنان، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي لسيارة على الطريق العام في البازورية جنوبي لبنان.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام بلدة البازورية - وادي جيلو في جنوب لبنان بصاروخ موجّه"، موضحًا أن" الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل وتمت إصابة من فيها ومقتل شخص نتيجة الاستهداف".يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس".وأمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، وأكثر من 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240329/بعد-مقتل-لبناني-بمسيرة-إسرائيلية-دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-الشمال-الإسرائيلي-1087478528.html
https://sputnikarabic.ae/20240329/الإذاعة-الإسرائيلية-التجنيد-الإجباري-للمدارس-الدينية-في-الجيش-يدمرنا-من-الداخل-1087475491.html
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حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل: ما يحدث هنا عار كبير على الدولة

09:59 GMT 29.03.2024
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
وصف رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" شمالي إسرائيل، اليوم الجمعة، ما يحدث في مستوطنات الشمال في بلاده بـ"العار الكبير" على دولة إسرائيل.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إيتان دافيدي، رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت"، أن الوضع في الشمال الإسرائيلي صعب، قائلا: "ما يحدث هنا هو ببساطة عار كبير على دولة إسرائيل، والدولة لا تساعد أحدا هنا في الشمال".
ويتزامن ذلك مع سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، بعد مقتل مواطن لبناني بمسيرة إسرائيلية، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
بعد مقتل لبناني بمسيرة إسرائيلية... دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي
08:55 GMT
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في كل من مستوطنتي كريات شمونة وتل حاي وبيت هليل ومعيان باروخ، شمالي إسرائيل.
ويأتي هذا في وقت أفاد مصدر ميداني في لبنان، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي لسيارة على الطريق العام في البازورية جنوبي لبنان.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام بلدة البازورية - وادي جيلو في جنوب لبنان بصاروخ موجّه"، موضحًا أن" الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل وتمت إصابة من فيها ومقتل شخص نتيجة الاستهداف".
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس".
وأمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان.
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
الإذاعة الإسرائيلية: التجنيد الإجباري للمدارس الدينية في الجيش يدمرنا من الداخل
06:59 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، وأكثر من 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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