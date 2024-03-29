صحيفة تكشف حجم الإنفاق الأمريكي في الصراع الأوكراني

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150 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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30 د
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
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تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
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عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/صحيفة-تكشف-حجم-الإنفاق-الأمريكي-في-الصراع-الأوكراني-1087495035.html
صحيفة تكشف حجم الإنفاق الأمريكي في الصراع الأوكراني
صحيفة تكشف حجم الإنفاق الأمريكي في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن رسالة من رئيس مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ إلى السيناتور جيه دي فانس، بأن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T12:36+0000
2024-03-29T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقالت التقارير: "يقدر البنتاغون أن الحكومة الأمريكية أنفقت ما لا يقل عن 113 مليار دولار على الحرب في أوكرانيا، ولكن هذا المبلغ يمكن اعتباره أعلى بكثير بسبب تكلفة استبدال الأسلحة والذخيرة المرسلة إلى كييف".ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" فإنه إلى جانب حزم المساعدات، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 145 مليون دولار و189 مليون دولار في السنتين الماليتين 2022 و2023 على التوالي، لتغطية النفقات الأساسية مثل الصحة وتمويل السفارات.وأوضحت أن الدعم الأمريكي المستمر "ضروري للغاية" للأمن الأوروبي.وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول، اعترف البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 111 مليار دولار على الصراع الأوكراني.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها... فيديووذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى ".قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديووأشار المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/مستشار-الرئيس-الأوكراني-آمل-أن-تساعد-موهبة-الثرثرة-لدى-زيلينسكي-في-إقناع-ترامب-بدعمنا-1087493887.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

صحيفة تكشف حجم الإنفاق الأمريكي في الصراع الأوكراني

12:36 GMT 29.03.2024
© AP Photoزيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن رسالة من رئيس مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ إلى السيناتور جيه دي فانس، بأن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 113 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في الصراع.
وقالت التقارير: "يقدر البنتاغون أن الحكومة الأمريكية أنفقت ما لا يقل عن 113 مليار دولار على الحرب في أوكرانيا، ولكن هذا المبلغ يمكن اعتباره أعلى بكثير بسبب تكلفة استبدال الأسلحة والذخيرة المرسلة إلى كييف".

وأشارت إلى أن المبلغ الإجمالي يشمل أيضًا التمويل "الذي لم يذهب مباشرة إلى أوكرانيا، ولكنه يستخدم لدعم أوكرانيا".

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" فإنه إلى جانب حزم المساعدات، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 145 مليون دولار و189 مليون دولار في السنتين الماليتين 2022 و2023 على التوالي، لتغطية النفقات الأساسية مثل الصحة وتمويل السفارات.

وقال يونغ في الرسالة: "لقد بذلت الإدارات والوكالات قصارى جهدها بمواردها المحدودة لمواصلة دعم أوكرانيا في غياب التمويل الإضافي، لكن هذه الموارد المحدودة لن تكون كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الحرجة في السنة المالية 2024، وإذا تركت دون تغيير، فستوفر ميزة للقوات الروسية".

وأوضحت أن الدعم الأمريكي المستمر "ضروري للغاية" للأمن الأوروبي.
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
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12:07 GMT
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول، اعترف البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 111 مليار دولار على الصراع الأوكراني.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها... فيديو
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى ".
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
وأشار المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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