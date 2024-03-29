https://sputnikarabic.ae/20240329/صحيفة-تكشف-حجم-الإنفاق-الأمريكي-في-الصراع-الأوكراني-1087495035.html

صحيفة تكشف حجم الإنفاق الأمريكي في الصراع الأوكراني

صحيفة تكشف حجم الإنفاق الأمريكي في الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن رسالة من رئيس مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ إلى السيناتور جيه دي فانس، بأن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T12:36+0000

2024-03-29T12:36+0000

2024-03-29T12:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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العالم

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وقالت التقارير: "يقدر البنتاغون أن الحكومة الأمريكية أنفقت ما لا يقل عن 113 مليار دولار على الحرب في أوكرانيا، ولكن هذا المبلغ يمكن اعتباره أعلى بكثير بسبب تكلفة استبدال الأسلحة والذخيرة المرسلة إلى كييف".ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" فإنه إلى جانب حزم المساعدات، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 145 مليون دولار و189 مليون دولار في السنتين الماليتين 2022 و2023 على التوالي، لتغطية النفقات الأساسية مثل الصحة وتمويل السفارات.وأوضحت أن الدعم الأمريكي المستمر "ضروري للغاية" للأمن الأوروبي.وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول، اعترف البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 111 مليار دولار على الصراع الأوكراني.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها... فيديووذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى ".قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديووأشار المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240329/مستشار-الرئيس-الأوكراني-آمل-أن-تساعد-موهبة-الثرثرة-لدى-زيلينسكي-في-إقناع-ترامب-بدعمنا-1087493887.html

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