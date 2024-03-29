https://sputnikarabic.ae/20240329/نتنياهو-يوافق-على-سفر-رئيسي-الموساد-والشاباك-إلى-الدوحة-والقاهرة-لبحث-استئناف-مفاوضات-التهدئة-1087496543.html

نتنياهو يوافق على سفر رئيسي الموساد والشاباك إلى الدوحة والقاهرة لبحث استئناف مفاوضات التهدئة

نتنياهو يوافق على سفر رئيسي الموساد والشاباك إلى الدوحة والقاهرة لبحث استئناف مفاوضات التهدئة

سبوتنيك عربي

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على ذهاب رئيسي الشاباك والموساد إلى القاهرة لإجراء محادثات ولبحث استئناف مفاوضات... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T13:15+0000

2024-03-29T13:15+0000

2024-03-29T13:15+0000

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وقالت قناة الـ"12" الإسرائيلية: "قرار نتنياهو اتخذ في نهاية مناقشة مجلس الوزراء حول مسألة الاتصالات من أجل التوصل إلى صفقة".وأشارت إلى أنه "يجب التأكيد على ذلك، لأن نتنياهو أصدر تعليماته للجانبين بأن المحادثات ستجرى في إطار التفويض الذي تم منحها بالفعل في المرة الأخيرة ولكن يمكن إظهار الإبداع. والسبب في ذلك هو أن إسرائيل لم تصل بعد إلى نتيجة المحادثات".في وقت سابق، أكدت قطر أن المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل لا تزال جارية.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمتوأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.زعيم المعارضة الإسرائيلي يدعو وزيرين بـ"كابينيت الحرب" على غزة لتقديم استقالتهما

https://sputnikarabic.ae/20240329/رئيس-الأركان-الأمريكي-رفضنا-إعطاء-إسرائيل-بعض-الأسلحة-لحرب-غزة-1087493075.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى