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نتنياهو يوافق على سفر رئيسي الموساد والشاباك إلى الدوحة والقاهرة لبحث استئناف مفاوضات التهدئة
نتنياهو يوافق على سفر رئيسي الموساد والشاباك إلى الدوحة والقاهرة لبحث استئناف مفاوضات التهدئة
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على ذهاب رئيسي الشاباك والموساد إلى القاهرة لإجراء محادثات ولبحث استئناف مفاوضات... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T13:15+0000
2024-03-29T13:15+0000
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طوفان الأقصى
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وقالت قناة الـ"12" الإسرائيلية: "قرار نتنياهو اتخذ في نهاية مناقشة مجلس الوزراء حول مسألة الاتصالات من أجل التوصل إلى صفقة".وأشارت إلى أنه "يجب التأكيد على ذلك، لأن نتنياهو أصدر تعليماته للجانبين بأن المحادثات ستجرى في إطار التفويض الذي تم منحها بالفعل في المرة الأخيرة ولكن يمكن إظهار الإبداع. والسبب في ذلك هو أن إسرائيل لم تصل بعد إلى نتيجة المحادثات".في وقت سابق، أكدت قطر أن المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل لا تزال جارية.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمتوأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.زعيم المعارضة الإسرائيلي يدعو وزيرين بـ"كابينيت الحرب" على غزة لتقديم استقالتهما
https://sputnikarabic.ae/20240329/رئيس-الأركان-الأمريكي-رفضنا-إعطاء-إسرائيل-بعض-الأسلحة-لحرب-غزة-1087493075.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى

نتنياهو يوافق على سفر رئيسي الموساد والشاباك إلى الدوحة والقاهرة لبحث استئناف مفاوضات التهدئة

13:15 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / RONEN ZVULUNنتنياهو
نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / RONEN ZVULUN
تابعنا عبر
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على ذهاب رئيسي الشاباك والموساد إلى القاهرة لإجراء محادثات ولبحث استئناف مفاوضات التهدئة.
وقالت قناة الـ"12" الإسرائيلية: "قرار نتنياهو اتخذ في نهاية مناقشة مجلس الوزراء حول مسألة الاتصالات من أجل التوصل إلى صفقة".

وأضافت: "سيذهب رئيس الشاباك رونين بار إلى القاهرة، في نفس الوقت الذي سيصل فيه رئيس الموساد ديدي بارنا إلى قطر".

وأشارت إلى أنه "يجب التأكيد على ذلك، لأن نتنياهو أصدر تعليماته للجانبين بأن المحادثات ستجرى في إطار التفويض الذي تم منحها بالفعل في المرة الأخيرة ولكن يمكن إظهار الإبداع. والسبب في ذلك هو أن إسرائيل لم تصل بعد إلى نتيجة المحادثات".

ووفقا للقناة، فإن نتنياهو "لم يرغب في التحلي بالمرونة في المحادثات، لكن وزراء الليكود فعلوا ذلك بالفعل".

في وقت سابق، أكدت قطر أن المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل لا تزال جارية.
الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
رئيس الأركان الأمريكي: رفضنا إعطاء إسرائيل بعض الأسلحة لحرب غزة
11:41 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمت

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
زعيم المعارضة الإسرائيلي يدعو وزيرين بـ"كابينيت الحرب" على غزة لتقديم استقالتهما
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