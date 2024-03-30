https://sputnikarabic.ae/20240330/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1087543076.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية31 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية31 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 101 مقذوفا من عيارات مختلفة. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T22:31+0000
2024-03-30T22:31+0000
2024-03-30T22:32+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 31 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك، و21على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 101 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
https://sputnikarabic.ae/20240330/وسائل-إعلام-غربية-تكشف-كيف-تفوقت-روسيا-على-القوات-الأوكرانية-1087541455.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية31 مرة خلال اليوم الماضي
22:31 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 22:32 GMT 30.03.2024)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 101 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 31 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.
. 10 على محور دونيتسك، و21على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 101 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.