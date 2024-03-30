https://sputnikarabic.ae/20240330/المزيد-من-قبور-المرتزقة-الذين-قتلوا-في-أوكرانيا-تظهر-في-مقابر-أوروبا-1087519882.html

قبور المرتزقة الذين قتلوا في أوكرانيا تظهر في مقابر أوروبا بشكل متزايد

قبور المرتزقة الذين قتلوا في أوكرانيا تظهر في مقابر أوروبا بشكل متزايد

سبوتنيك عربي

تظهر المزيد والمزيد من قبور المرتزقة الذين ماتوا في أوكرانيا في مقابر الدول الأوروبية، على الرغم من تأكيدات السياسيين الأوروبيين لناخبيهم بأن "مواطني أوكرانيا،... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T09:49+0000

2024-03-30T09:49+0000

2024-03-30T10:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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ويقع أحد القبور في المقبرة العسكرية في وارسو، إذ يوجد نصب تذكاري كبير من حجر الغرانيت على شكل لوح مربع به قطع متقاطعة في المنتصف، من الواضح أن القبر مصمم لشخصين، حيث يستقر المتوفى على الجانب الأيسر، هو مواطن من وارسو، دانييل شتيبر، ولد عام 1987.وكما ورد في وسائل الإعلام البولندية، فقد توفي نتيجة لانفجار كمين مفخخ. لم يخدم شتيبر، في الجيش قط، ولكنه كان مدربًا للرماية، جاء إلى أوكرانيا، في مارس/ آذار 2022. أدركه الموت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام ذاته.في أوقات مختلفة، نشرت وسائل إعلام بولندية، معلومات مجزأة عن المواطنين البولنديين، الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا.الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 6 آلاف مرتزق أجنبي خلال عامينفي ليلة 4-5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قُتل اثنان آخران من مقاتلي "الفيلق الدولي" من بولندا في أوكرانيا، وهما يانوش شيريميتا، وكرزيستوف تيفيل. لم يكن لدى تيفيل، الذي كان يبلغ من العمر أكثر من 40 عامًا، أي خبرة عسكرية. ومع ذلك، وصل في 7 مارس، إلى معسكر تدريب بالقرب من لفوف. وبعد بضعة أيام، شنت المدفعية الروسية هجومًا صاروخيًا على المعسكر. ومع ذلك، تمكن شيريميتا من الوصول إلى منطقة القتال، كان قائد فصيلة وقت مقتله.وفي فرنسا، في مقبرة "كرانس جيفرييه" الصغيرة في ضاحية آنسي، مقاطعة هوت سافوي، يوجد قبر حديث في الخلفية. لا يوجد عليه سوى الاسم: ديفيد دونش، وسنوات حياته 1972 - 2023، وبحسب البيانات العامة الرسمية، فإن مكان وفاته هو أوكرانيا، وتم حرق جثته في آنسي.لا يوجد أي ذكر لأوكرانيا أو الأعمال العدائية في موقع الدفن، ولكن وفقًا للموقع الإلكتروني للمحلل العسكري الفرنسي نيكولا سينكويني، الذي يبحث عن معلومات عن الفرنسيين الذين يقاتلون في أوكرانيا، كان ديفيد دونش، جنديًا سابقًا سافر إلى أوكرانيا، في أغسطس/ آب 2022. وتفيد التقارير أنه قُتل بالقرب من دونيتسك، في 7 فبراير 2023، أثناء قتاله ضمن كتيبة "سيش" النازية الجديدة.كما كتبت وسائل الإعلام، أن غالوزي قُتل، في فبراير 2023، في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويقول والديه إنهما "فخوران للغاية" بابنهما، حتى أن والدته ذهبت إلى ساحة الميدان في كييف، لـ"إحياء ذكراه" بعد عام من وفاته.المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتهاوبحسب وسائل إعلام فرنسية، قُتل في أوكرانيا ثمانية مرتزقة من مناطق مختلفة في فرنسا، ونشرت وسائل الإعلام المختلفة وعائلاتهم أسماء خمسة من هؤلاء المسلحين. وتبين أن بعضهم، ومن بينهم ويلفريد بليريو، البالغ من العمر 32 عامًا، كانوا مقربين من الحركات النازية، وكان زيه العسكري قبل وفاته في يونيو/حزيران 2022، على جبهة خاركوف يحمل شعار النبالة الخاص بـ "فرقة ميسانثروب"، وهي منظمة نازية أوكرانية.وكان معظم هؤلاء المرتزقة الفرنسيين الثمانية من الشباب وليس لديهم خبرة عسكرية، ولم يكن لدى كيفن ديفيد، البالغ من العمر 30 عامًا، سوى القليل من الخبرة العسكرية. وقبل أيام قليلة من وفاته، قال لصحفي فرنسي إنه ذهب للقتال في أوكرانيا "من أجل المال".انتحار المرتزق البريطاني الذي ألهمته تراس للقتال في أوكرانيا بعد عودته إلى وطنهوبحسب وزارة الدفاع الروسية، قُتل ما يقرب من 6 آلاف من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا، للقتال إلى جانب نظام كييف خلال العملية العسكرية الخاصة، و"المتصدر" في هذه القائمة هو بولندا.

https://sputnikarabic.ae/20240325/أوكرانيا-تجند-المرتزقة-لصالح-قواتها-المسلحة-من-خلال-سفاراتها--1087366944.html

https://sputnikarabic.ae/20240220/مرتزقة-كنديون-وجورجيون-يقاتلون-بين-صفوف-كتيبة-آزوف-النازية-في-أفدييفكا-فيديو-1086239684.html

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