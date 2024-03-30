https://sputnikarabic.ae/20240330/المزيد-من-قبور-المرتزقة-الذين-قتلوا-في-أوكرانيا-تظهر-في-مقابر-أوروبا-1087519882.html
قبور المرتزقة الذين قتلوا في أوكرانيا تظهر في مقابر أوروبا بشكل متزايد
قبور المرتزقة الذين قتلوا في أوكرانيا تظهر في مقابر أوروبا بشكل متزايد
سبوتنيك عربي
تظهر المزيد والمزيد من قبور المرتزقة الذين ماتوا في أوكرانيا في مقابر الدول الأوروبية، على الرغم من تأكيدات السياسيين الأوروبيين لناخبيهم بأن "مواطني أوكرانيا،... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T09:49+0000
2024-03-30T09:49+0000
2024-03-30T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ويقع أحد القبور في المقبرة العسكرية في وارسو، إذ يوجد نصب تذكاري كبير من حجر الغرانيت على شكل لوح مربع به قطع متقاطعة في المنتصف، من الواضح أن القبر مصمم لشخصين، حيث يستقر المتوفى على الجانب الأيسر، هو مواطن من وارسو، دانييل شتيبر، ولد عام 1987.وكما ورد في وسائل الإعلام البولندية، فقد توفي نتيجة لانفجار كمين مفخخ. لم يخدم شتيبر، في الجيش قط، ولكنه كان مدربًا للرماية، جاء إلى أوكرانيا، في مارس/ آذار 2022. أدركه الموت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام ذاته.في أوقات مختلفة، نشرت وسائل إعلام بولندية، معلومات مجزأة عن المواطنين البولنديين، الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا.الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 6 آلاف مرتزق أجنبي خلال عامينفي ليلة 4-5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قُتل اثنان آخران من مقاتلي "الفيلق الدولي" من بولندا في أوكرانيا، وهما يانوش شيريميتا، وكرزيستوف تيفيل. لم يكن لدى تيفيل، الذي كان يبلغ من العمر أكثر من 40 عامًا، أي خبرة عسكرية. ومع ذلك، وصل في 7 مارس، إلى معسكر تدريب بالقرب من لفوف. وبعد بضعة أيام، شنت المدفعية الروسية هجومًا صاروخيًا على المعسكر. ومع ذلك، تمكن شيريميتا من الوصول إلى منطقة القتال، كان قائد فصيلة وقت مقتله.وفي فرنسا، في مقبرة "كرانس جيفرييه" الصغيرة في ضاحية آنسي، مقاطعة هوت سافوي، يوجد قبر حديث في الخلفية. لا يوجد عليه سوى الاسم: ديفيد دونش، وسنوات حياته 1972 - 2023، وبحسب البيانات العامة الرسمية، فإن مكان وفاته هو أوكرانيا، وتم حرق جثته في آنسي.لا يوجد أي ذكر لأوكرانيا أو الأعمال العدائية في موقع الدفن، ولكن وفقًا للموقع الإلكتروني للمحلل العسكري الفرنسي نيكولا سينكويني، الذي يبحث عن معلومات عن الفرنسيين الذين يقاتلون في أوكرانيا، كان ديفيد دونش، جنديًا سابقًا سافر إلى أوكرانيا، في أغسطس/ آب 2022. وتفيد التقارير أنه قُتل بالقرب من دونيتسك، في 7 فبراير 2023، أثناء قتاله ضمن كتيبة "سيش" النازية الجديدة.كما كتبت وسائل الإعلام، أن غالوزي قُتل، في فبراير 2023، في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويقول والديه إنهما "فخوران للغاية" بابنهما، حتى أن والدته ذهبت إلى ساحة الميدان في كييف، لـ"إحياء ذكراه" بعد عام من وفاته.المخابرات الأوكرانية تعترف بوجود مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواتهاوبحسب وسائل إعلام فرنسية، قُتل في أوكرانيا ثمانية مرتزقة من مناطق مختلفة في فرنسا، ونشرت وسائل الإعلام المختلفة وعائلاتهم أسماء خمسة من هؤلاء المسلحين. وتبين أن بعضهم، ومن بينهم ويلفريد بليريو، البالغ من العمر 32 عامًا، كانوا مقربين من الحركات النازية، وكان زيه العسكري قبل وفاته في يونيو/حزيران 2022، على جبهة خاركوف يحمل شعار النبالة الخاص بـ "فرقة ميسانثروب"، وهي منظمة نازية أوكرانية.وكان معظم هؤلاء المرتزقة الفرنسيين الثمانية من الشباب وليس لديهم خبرة عسكرية، ولم يكن لدى كيفن ديفيد، البالغ من العمر 30 عامًا، سوى القليل من الخبرة العسكرية. وقبل أيام قليلة من وفاته، قال لصحفي فرنسي إنه ذهب للقتال في أوكرانيا "من أجل المال".انتحار المرتزق البريطاني الذي ألهمته تراس للقتال في أوكرانيا بعد عودته إلى وطنهوبحسب وزارة الدفاع الروسية، قُتل ما يقرب من 6 آلاف من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا، للقتال إلى جانب نظام كييف خلال العملية العسكرية الخاصة، و"المتصدر" في هذه القائمة هو بولندا.
https://sputnikarabic.ae/20240325/أوكرانيا-تجند-المرتزقة-لصالح-قواتها-المسلحة-من-خلال-سفاراتها--1087366944.html
https://sputnikarabic.ae/20240220/مرتزقة-كنديون-وجورجيون-يقاتلون-بين-صفوف-كتيبة-آزوف-النازية-في-أفدييفكا-فيديو-1086239684.html
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قبور المرتزقة الذين قتلوا في أوكرانيا تظهر في مقابر أوروبا بشكل متزايد
09:49 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 10:26 GMT 30.03.2024)
تظهر المزيد والمزيد من قبور المرتزقة الذين ماتوا في أوكرانيا في مقابر الدول الأوروبية، على الرغم من تأكيدات السياسيين الأوروبيين لناخبيهم بأن "مواطني أوكرانيا، يموتون من أجل الأوروبيين".
ويقع أحد القبور في المقبرة العسكرية في وارسو، إذ يوجد نصب تذكاري كبير من حجر الغرانيت على شكل لوح مربع به قطع متقاطعة في المنتصف، من الواضح أن القبر مصمم لشخصين، حيث يستقر المتوفى على الجانب الأيسر، هو مواطن من وارسو، دانييل شتيبر، ولد عام 1987.
"جندي في وحدة خاصة تابعة للـ"فيلق الدولي" للدفاع الإقليمي لأوكرانيا. متطوع بولندي"، هذا ما كُتب تحت صورة كبيرة لشاب مبتسم يرتدي ملابس مموهة ومسلح.
وكما ورد في وسائل الإعلام البولندية، فقد توفي نتيجة لانفجار كمين مفخخ. لم يخدم شتيبر، في الجيش قط، ولكنه كان مدربًا للرماية، جاء إلى أوكرانيا، في مارس/ آذار 2022. أدركه الموت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام ذاته.
في أوقات مختلفة، نشرت وسائل إعلام بولندية، معلومات مجزأة عن المواطنين البولنديين، الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا.
على سبيل المثال كان، توماش فالنتيك، الذي قُتل بشظايا قذيفة دبابة، مقاتلًا محترفًا في فنون القتال المختلطة، انضم إلى "الفيلق الدولي"، في فبراير/ شباط 2022.
في ليلة 4-5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قُتل اثنان آخران من مقاتلي "الفيلق الدولي" من بولندا في أوكرانيا، وهما يانوش شيريميتا، وكرزيستوف تيفيل. لم يكن لدى تيفيل، الذي كان يبلغ من العمر أكثر من 40 عامًا، أي خبرة عسكرية. ومع ذلك، وصل في 7 مارس، إلى معسكر تدريب بالقرب من لفوف. وبعد بضعة أيام، شنت المدفعية الروسية هجومًا صاروخيًا على المعسكر. ومع ذلك، تمكن شيريميتا من الوصول إلى منطقة القتال، كان قائد فصيلة وقت مقتله.
وفي فرنسا، في مقبرة "كرانس جيفرييه" الصغيرة في ضاحية آنسي، مقاطعة هوت سافوي، يوجد قبر حديث في الخلفية. لا يوجد عليه سوى الاسم: ديفيد دونش، وسنوات حياته 1972 - 2023، وبحسب البيانات العامة الرسمية، فإن مكان وفاته هو أوكرانيا، وتم حرق جثته في آنسي.
لا يوجد أي ذكر لأوكرانيا أو الأعمال العدائية في موقع الدفن، ولكن وفقًا للموقع الإلكتروني للمحلل العسكري الفرنسي نيكولا سينكويني، الذي يبحث عن معلومات عن الفرنسيين الذين يقاتلون في أوكرانيا، كان ديفيد دونش، جنديًا سابقًا سافر إلى أوكرانيا، في أغسطس/ آب 2022. وتفيد التقارير أنه قُتل بالقرب من دونيتسك، في 7 فبراير 2023، أثناء قتاله ضمن كتيبة "سيش" النازية الجديدة.
وكانت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، قد نشرت مقطع فيديو لقبر مرتزق آخر في فرنسا، على قناتها على "تلغرام"، إذ دُفن فيه أندرياس غالوزي، وهو فرنسي يبلغ من العمر 22 عامًا من مدينة ديجون، وتشير صور القبر وتصميمه بوضوح إلى مشاركته في الأعمال العدائية في أوكرانيا.
كما كتبت وسائل الإعلام، أن غالوزي قُتل، في فبراير 2023، في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويقول والديه إنهما "فخوران للغاية" بابنهما، حتى أن والدته ذهبت إلى ساحة الميدان في كييف، لـ"إحياء ذكراه" بعد عام من وفاته.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، قُتل في أوكرانيا ثمانية مرتزقة من مناطق مختلفة في فرنسا، ونشرت وسائل الإعلام المختلفة وعائلاتهم أسماء خمسة من هؤلاء المسلحين. وتبين أن بعضهم، ومن بينهم ويلفريد بليريو، البالغ من العمر 32 عامًا، كانوا مقربين من الحركات النازية، وكان زيه العسكري قبل وفاته في يونيو/حزيران 2022، على جبهة خاركوف يحمل شعار النبالة الخاص بـ "فرقة ميسانثروب"، وهي منظمة نازية أوكرانية.
وكان معظم هؤلاء المرتزقة الفرنسيين الثمانية من الشباب وليس لديهم خبرة عسكرية، ولم يكن لدى كيفن ديفيد، البالغ من العمر 30 عامًا، سوى القليل من الخبرة العسكرية. وقبل أيام قليلة من وفاته، قال لصحفي فرنسي إنه ذهب للقتال في أوكرانيا "من أجل المال".
ولا تقدم وزارة الخارجية الفرنسية سوى القليل من المعلومات حول هذه الوفيات ولا تنشر أسماء القتلى المرتزقة، كما لم يتم الكشف عن الأماكن التي دفن فيها هؤلاء المرتزقة.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، قُتل ما يقرب من 6 آلاف من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا، للقتال إلى جانب نظام كييف خلال العملية العسكرية الخاصة، و"المتصدر" في هذه القائمة هو بولندا.