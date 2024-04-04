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تقرير حول اتصال ترامب بولي العهد السعودي يثير تفاعلا واسعا... فلماذا اتصل به؟
تقرير حول اتصال ترامب بولي العهد السعودي يثير تفاعلا واسعا... فلماذا اتصل به؟
سبوتنيك عربي
زعمت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري في سباق الرئاسة 2024، دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T08:02+0000
2024-04-04T08:02+0000
السعودية
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وادّعت وسائل الإعلام، في تقارير لها، أن "ترامب تحدث أخيرًا مع ابن سلمان، وهي أول محادثة تم الكشف عنها علنًا منذ ترك ترامب منصبه في 2021، وفقًا لشخصين مطلعين على المناقشة وغير مخولين بالتحدث علنا حولها"، لافتةً إلى أنه "ليس من الواضح ما الذي ناقشه الاثنان، لكن أنباء مكالمتهما جاءت وسط مفاوضات إدارة بايدن مع السعوديين حول خطة السلام في الشرق الأوسط".وأضافت: "حديثهما يأتي في وقت تنخرط فيه إدارة بايدن في مفاوضات حساسة مع السعوديين تهدف إلى إقامة سلام دائم في الشرق الأوسط، بناءً على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية التي أقيمت من خلال عمل مجلس الأمن الدولي".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".وأوضحت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنيًا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، تواصل التقدم".وجاء ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن "السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل"، لكنه شدد على "أهمية القضية الفلسطينية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-السعودي-لن-يكون-هناك-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-وقف-القتال-في-غزة-1086180211.html
https://sputnikarabic.ae/20240218/الرئيس-الإسرائيلي-التطبيع-مع-السعودية-سيمثل-انتصارا-على-حماس-1086181935.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

تقرير حول اتصال ترامب بولي العهد السعودي يثير تفاعلا واسعا... فلماذا اتصل به؟

08:02 GMT 04.04.2024
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Mike Stewart
تابعنا عبر
زعمت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري في سباق الرئاسة 2024، دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وادّعت وسائل الإعلام، في تقارير لها، أن "ترامب تحدث أخيرًا مع ابن سلمان، وهي أول محادثة تم الكشف عنها علنًا منذ ترك ترامب منصبه في 2021، وفقًا لشخصين مطلعين على المناقشة وغير مخولين بالتحدث علنا حولها"، لافتةً إلى أنه "ليس من الواضح ما الذي ناقشه الاثنان، لكن أنباء مكالمتهما جاءت وسط مفاوضات إدارة بايدن مع السعوديين حول خطة السلام في الشرق الأوسط".
وأضافت: "حديثهما يأتي في وقت تنخرط فيه إدارة بايدن في مفاوضات حساسة مع السعوديين تهدف إلى إقامة سلام دائم في الشرق الأوسط، بناءً على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية التي أقيمت من خلال عمل مجلس الأمن الدولي".
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".
وأوضحت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنيًا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".
وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، تواصل التقدم".
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وزير الخارجية السعودي: لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة
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وجاء ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن "السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل"، لكنه شدد على "أهمية القضية الفلسطينية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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الرئيس الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية سيمثل انتصارا على "حماس"
18 فبراير, 06:34 GMT
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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