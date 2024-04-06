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https://sputnikarabic.ae/20240406/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بعقاب-يجعلها-تندم-على-جريمتها-في-دمشق-1087744645.html
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بعقاب يجعلها تندم على "جريمتها في دمشق"
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بعقاب يجعلها تندم على "جريمتها في دمشق"
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني أن "أبناء الحرس الثوري سيحققون المطلب الوطني المتمثل في عقاب الصهاينة وداعميهم نتيجة جريمتهم في دمشق". 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T11:49+0000
2024-04-06T11:49+0000
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "قواته ستنزل بالعدو العقاب الذي سيجعله نادمًا على جريمته الأخيرة في دمشق"، موجها الشكر إلى الشعب الإيراني على المشاركة الملحمية في مسيرات يوم القدس، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.واعتبرها "مصدر أمل للشعب الفلسطيني المظلوم والبطل، ومعززا لإرادتهم وصمودهم في وجه الكيان الصهيوني الذي يتوهم أن بجرائمه الوحشية واستمرار الإبادة الجماعية والتجويع والمجاعة بالقضاء على صمود هذا الشعب".وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، في وقت سابق اليوم، إن اغتيال القادة العسكرييين في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد، مؤكدا أن الانتقام سيكون في الوقت والمكان المناسبين.ووصف باقري الهجوم بـ"الخطوة المجنونة"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هذه الجريمة، وأن إيران ستجعل العدو يندم على فعلته.وتابع: "المرحلة الثانية من تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب سيكون فيها زواله"، مؤكدا أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت عن الصورة الحقيقية له.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي، تمت مساء الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240406/تحسبا-لرد-إيراني-حتميعلى-غارة-دمشق-القوات-الأمريكية-والإسرائيلية-بحالة-تأهب-قصوى-1087736210.html
https://sputnikarabic.ae/20240405/عرض-عسكري-للفصائل-الفلسطينية-في-يوم-القدس-العالمي-بمخيم-اليرموك-في-دمشق-فيديو-وصور-1087727389.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بعقاب يجعلها تندم على "جريمتها في دمشق"

11:49 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / STRINGERالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / STRINGER
تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني أن "أبناء الحرس الثوري سيحققون المطلب الوطني المتمثل في عقاب الصهاينة وداعميهم نتيجة جريمتهم في دمشق".
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "قواته ستنزل بالعدو العقاب الذي سيجعله نادمًا على جريمته الأخيرة في دمشق"، موجها الشكر إلى الشعب الإيراني على المشاركة الملحمية في مسيرات يوم القدس، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
واعتبرها "مصدر أمل للشعب الفلسطيني المظلوم والبطل، ومعززا لإرادتهم وصمودهم في وجه الكيان الصهيوني الذي يتوهم أن بجرائمه الوحشية واستمرار الإبادة الجماعية والتجويع والمجاعة بالقضاء على صمود هذا الشعب".
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، في وقت سابق اليوم، إن اغتيال القادة العسكرييين في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد، مؤكدا أن الانتقام سيكون في الوقت والمكان المناسبين.
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تحسبا لرد إيراني "حتمي" على غارة دمشق.. القوات الأمريكية والإسرائيلية بحالة تأهب قصوى
02:44 GMT
ووصف باقري الهجوم بـ"الخطوة المجنونة"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هذه الجريمة، وأن إيران ستجعل العدو يندم على فعلته.
وتابع: "المرحلة الثانية من تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب سيكون فيها زواله"، مؤكدا أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت عن الصورة الحقيقية له.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
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أمس, 18:30 GMT
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي، تمت مساء الاثنين.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
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