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https://sputnikarabic.ae/20240407/الإذاعة-الإسرائيلية-إيران-وحزب-الله-يفسران-المظاهرات-في-إسرائيل-على-أنها-ضعف-داخلي-1087770501.html
الإذاعة الإسرائيلية: إيران و"حزب الله" يفسران المظاهرات في إسرائيل على أنها "ضعف داخلي"
الإذاعة الإسرائيلية: إيران و"حزب الله" يفسران المظاهرات في إسرائيل على أنها "ضعف داخلي"
سبوتنيك عربي
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إيران و"حزب الله" اللبناني يفسران المظاهرات الإسرائيلية الداخلية على أنها ضعف "داخلي". 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T10:23+0000
2024-04-07T10:23+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المحلل السياسي، تسيفي يحزقيلي، أن كلا من "حزب الله" اللبناني وإيران يفسران المظاهرات الدائرة داخل إسرائيل، على أنها تمثل حالة ضعف داخلي، وحان وقت الهجوم.وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى المظاهرات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين ضد سياسة وحكومة بنيامين نتنياهو، ورغبة من المتظاهرين في الاحتجاج والمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بهدف إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة.وفي السياق نفسه، صرحت وزيرة إسرائيلية، أمس السبت، بأن أشخاصا من المتظاهرين يريدون اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ميري ريغيف، وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الإسرائيلي، قولها: "هناك متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو".وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت، مساء الأربعاء الماضي، عن الشرطة الإسرائيلية تأكيدها أنه لم يكن هناك أي خطر على نتنياهو وعائلته من قبل المتظاهرين، ولم يدخل أحد فعليا إلى المبنى السكني لنتنياهو أو يصل إلى بابه.ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد اعتدت، مساء الثلاثاء الماضي، على متظاهرين طالبوا بعقد صفقة تبادل رهائن مع حركة حماس.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية قامت بالاعتداء على عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس بقطاع غزة، وقامت بتجريدهم من ملابسهم، موضحة أن "أحد المتظاهرين وضع نفسه تحت عجلات سيارة الشرطة، وتم الاعتداء عليه وإخراجه من أسفل السيارة بالقوة، وهو أحد المحتجين المطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، في الوقت الراهن، دون أي تأخير".كما أفادت بتظاهر الآلاف من المواطنين الإسرائيليين أمام منزل بنيامين نتنياهو، رفضا لسياسات حكومته، وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، بأن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة القدس للاعتراض على سياسات حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية.وأوضحت القناة أن "المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية التي نصبتها قوات الشرطة الإسرائيلية، ووصلوا إلى قرب مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو، في مدينة القدس"، مشيرة إلى وجود حالة من الفوضى العارمة نتيجة لانتشار هذه المظاهرات في أنحاء واسعة من المدينة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240406/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-نتنياهو-يواصل-المماطلة-في-المفاوضات-بشأن-ذوينا-1087757121.html
https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لعملية-عسكرية-في-رفح-بعد-سحب-الفرقة-98-من-خان-يونس-1087770142.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

الإذاعة الإسرائيلية: إيران و"حزب الله" يفسران المظاهرات في إسرائيل على أنها "ضعف داخلي"

10:23 GMT 07.04.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إيران و"حزب الله" اللبناني يفسران المظاهرات الإسرائيلية الداخلية على أنها ضعف "داخلي".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المحلل السياسي، تسيفي يحزقيلي، أن كلا من "حزب الله" اللبناني وإيران يفسران المظاهرات الدائرة داخل إسرائيل، على أنها تمثل حالة ضعف داخلي، وحان وقت الهجوم.
وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى المظاهرات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين ضد سياسة وحكومة بنيامين نتنياهو، ورغبة من المتظاهرين في الاحتجاج والمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بهدف إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يواصل المماطلة في المفاوضات بشأن ذوينا
أمس, 16:17 GMT
وفي السياق نفسه، صرحت وزيرة إسرائيلية، أمس السبت، بأن أشخاصا من المتظاهرين يريدون اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ميري ريغيف، وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الإسرائيلي، قولها: "هناك متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت، مساء الأربعاء الماضي، عن الشرطة الإسرائيلية تأكيدها أنه لم يكن هناك أي خطر على نتنياهو وعائلته من قبل المتظاهرين، ولم يدخل أحد فعليا إلى المبنى السكني لنتنياهو أو يصل إلى بابه.
ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد اعتدت، مساء الثلاثاء الماضي، على متظاهرين طالبوا بعقد صفقة تبادل رهائن مع حركة حماس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية قامت بالاعتداء على عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس بقطاع غزة، وقامت بتجريدهم من ملابسهم، موضحة أن "أحد المتظاهرين وضع نفسه تحت عجلات سيارة الشرطة، وتم الاعتداء عليه وإخراجه من أسفل السيارة بالقوة، وهو أحد المحتجين المطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، في الوقت الراهن، دون أي تأخير".
كما أفادت بتظاهر الآلاف من المواطنين الإسرائيليين أمام منزل بنيامين نتنياهو، رفضا لسياسات حكومته، وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، بأن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة القدس للاعتراض على سياسات حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية.
وأوضحت القناة أن "المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية التي نصبتها قوات الشرطة الإسرائيلية، ووصلوا إلى قرب مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو، في مدينة القدس"، مشيرة إلى وجود حالة من الفوضى العارمة نتيجة لانتشار هذه المظاهرات في أنحاء واسعة من المدينة.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية في رفح بعد سحب الفرقة 98 من خان يونس
10:11 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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