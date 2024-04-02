https://sputnikarabic.ae/20240402/بعد-سيرهم-بالمشاعل-متظاهرون-إسرائيليون-يخترقون-الحواجز-الأمنية-ويقتربون-من-منزل-نتنياهو-في-القدس-1087630417.html

بعد سيرهم بالمشاعل.. متظاهرون إسرائيليون يخترقون الحواجز الأمنية ويقتربون من منزل نتنياهو في القدس

بعد سيرهم بالمشاعل.. متظاهرون إسرائيليون يخترقون الحواجز الأمنية ويقتربون من منزل نتنياهو في القدس

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتظاهر الآلاف من المواطنين الإسرائيليين أمام منزل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، رفضا لسياسات حكومته. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T19:54+0000

2024-04-02T19:54+0000

2024-04-02T19:54+0000

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وأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة القدس للاعتراض على سياسات حكومة نتنياهو وللمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المتظاهرين بمشاركة عائلات المحتجزين حملوا المشاعل معلنين عن رغبتهم القوية في إتمام صفقة تبادل رهائن مع حركة حماس، وللإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الـ 134 لدى حركة حماس في قطاع غزة.وأوضحت القناة أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية التي نصبتها قوات الشرطة الإسرائيلية، ووصلوا إلى قرب مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو، في مدينة القدس، مشيرة إلى وجود حالة من الفوضى العارمة نتيجة لانتشار هذه المظاهرات في أنحاء واسعة من المدينة.وكانت قناة إسرائيلية قد كشفت، اليوم الثلاثاء، عن الخلاف الرئيسي بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الحرب في قطاع غزة.وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن الخلاف الرئيسي بين إسرائيل والولايات المتحدة يعود إلى خطة إجلاء السكان الفلسطينيين من مدينة رفح ومدى أهمية العملية العسكرية في المدينة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل 4 أشهر بهدف إجلاء مدينة رفح من مواطنيها وذلك قبيل العمل العسكري المقترح في المدينة بزعم القضاء على عناصر حركة حماس.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل تحتاج إلى إجلاء 1.4 مليون فلسطيني من مدينة رفح الفلسطينية"، مؤكدا أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حركة حماس".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد، أول أمس الأحد، أن "الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة". وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "الدعوة إلى انتخابات مبكرة ودون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المخطوفين"، مجددا التزامه بإعادة كل المخطوفين سواء الأحياء منهم أو الأموات، بحسب قوله.وأضاف أنه "لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح"، مؤكدا أن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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