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الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
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https://sputnikarabic.ae/20240411/وكالات-الناتو-ليس-لديه-عدد-كاف-من-القوات-لمواجهة-روسيا---1087887585.html
وكالات: الناتو ليس لديه عدد كاف من القوات لمواجهة روسيا
وكالات: الناتو ليس لديه عدد كاف من القوات لمواجهة روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن حلف شمال الأطلسي ليس لديه ما يكفي من القوات لتوفير الحماية ضد روسيا. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T09:37+0000
2024-04-11T09:52+0000
روسيا
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الناتو
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وقالت الصحيفة: "يقوم الناتو بتطوير خططه العسكرية الجديدة للدفاع ضد أي هجوم روسي محتمل... لكنه يواجه صعوبة في العثور على قوات كافية".وأوضحت صحيفة "فورين بوليسي" أن الحلف عانى من هذه المشكلة طوال معظم تاريخه. وبحلول عام 2014، على سبيل المثال، لم يكن هناك سوى نحو 30 ألف جندي أمريكي في أوروبا، كان البنتاغون حينها يفكر في كيفية خلق الانطباع بأن عدد القوات العسكرية أكبر بعشر مرات.الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسياوفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة.الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربيموسكو: انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير مقبول على الإطلاقوفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا ليس له أي معنى. وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد مزيف".وأضاف بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن روسيا مستعدة للحوار.
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

وكالات: الناتو ليس لديه عدد كاف من القوات لمواجهة روسيا

09:37 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 11.04.2024)
© AFP 2023 / Etat Major des Armeesقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الفرنسي تصل إلى بولندا، 28 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الفرنسي تصل إلى بولندا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / Etat Major des Armees
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أفادت صحيفة أمريكية بأن حلف شمال الأطلسي ليس لديه ما يكفي من القوات لتوفير الحماية ضد روسيا.
وقالت الصحيفة: "يقوم الناتو بتطوير خططه العسكرية الجديدة للدفاع ضد أي هجوم روسي محتمل... لكنه يواجه صعوبة في العثور على قوات كافية".

وأشارت إلى أنه حتى مع انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، فإن الحلف يفتقر إلى وجود قوي في الشمال.

وأوضحت صحيفة "فورين بوليسي" أن الحلف عانى من هذه المشكلة طوال معظم تاريخه. وبحلول عام 2014، على سبيل المثال، لم يكن هناك سوى نحو 30 ألف جندي أمريكي في أوروبا، كان البنتاغون حينها يفكر في كيفية خلق الانطباع بأن عدد القوات العسكرية أكبر بعشر مرات.
الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسيا

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي من إحدى دول الناتو، لم يذكر اسمه، فقد نسي الحلف في مرحلة ما قواته المسلحة ولم تكن كافية لمواجهة "أزمة كبيرة".

الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا
أمس, 17:17 GMT
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة.
الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربي

وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

موسكو: انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير مقبول على الإطلاق
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا ليس له أي معنى. وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد مزيف".
وأضاف بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن روسيا مستعدة للحوار.
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