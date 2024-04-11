https://sputnikarabic.ae/20240411/وكالات-الناتو-ليس-لديه-عدد-كاف-من-القوات-لمواجهة-روسيا---1087887585.html

وكالات: الناتو ليس لديه عدد كاف من القوات لمواجهة روسيا

وكالات: الناتو ليس لديه عدد كاف من القوات لمواجهة روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية بأن حلف شمال الأطلسي ليس لديه ما يكفي من القوات لتوفير الحماية ضد روسيا. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T09:37+0000

2024-04-11T09:37+0000

2024-04-11T09:52+0000

روسيا

العالم

الناتو

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وقالت الصحيفة: "يقوم الناتو بتطوير خططه العسكرية الجديدة للدفاع ضد أي هجوم روسي محتمل... لكنه يواجه صعوبة في العثور على قوات كافية".وأوضحت صحيفة "فورين بوليسي" أن الحلف عانى من هذه المشكلة طوال معظم تاريخه. وبحلول عام 2014، على سبيل المثال، لم يكن هناك سوى نحو 30 ألف جندي أمريكي في أوروبا، كان البنتاغون حينها يفكر في كيفية خلق الانطباع بأن عدد القوات العسكرية أكبر بعشر مرات.الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسياوفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة.الناتو يعترف باعتماد أوكرانيا الكامل على الدعم العسكري الغربيموسكو: انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير مقبول على الإطلاقوفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا ليس له أي معنى. وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد مزيف".وأضاف بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن روسيا مستعدة للحوار.

https://sputnikarabic.ae/20240410/بايدن-انهيار-الناتو-كارثة-لأمريكا-وأوروبا--1087878077.html

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