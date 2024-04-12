https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-القوات-الأوكرانية-تحتاج-إلى-350-ألف-جندي-إضافي-1087931851.html
إعلام: القوات الأوكرانية تحتاج إلى 350 ألف جندي إضافي
إعلام: القوات الأوكرانية تحتاج إلى 350 ألف جندي إضافي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الأوكرانية مجهزة بأقل من نصف العدد المطلوب من الأفراد، وهناك حاجة إلى تجنيد 350 ألف شخص آخرين. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت تلك الوسائل عن الملازم في القوات الأوكرانية، نيكولاي ميلنيك: "القوات المسلحة الأوكرانية مجهزة بأقل من نصف العدد المطلوب من الأفراد، وتحتاج إلى تجنيد 350 ألف شخص آخرين".ووفقا لميلنيك، تحتاج أوكرانيا إلى تسريح أفرادها العسكريين الحاليين، الذين ينبغي استبدالهم بمجندين جدد، ولكن إقرار مشروع قانون التعبئة دون النص على الفصل من الخدمة سيعتبره العسكريون ظلماً، وبالتالي خسرت الدولة من إقرار مشروع القانون الفاضح.وذكر ملنيك، بحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية تحتاج إلى 100 ألف فرد فقط لإكمال الوحدات، وهناك حاجة إلى 100 ألف آخرين كاحتياطي، و150 ألفًا للتناوب.وقال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، دميتري لازوتكين، في وقت لاحق، إنه من المخطط صياغة مشروع قانون منفصل بشأن التسريح، الأمر الذي سيستغرق ثمانية أشهر.برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصرتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/لماذا-حذفت-أوكرانيا-بند-التسريح-من-قانون-التعبئة-الجديد؟-مصدر-يكشف-الحقيقة-1087914196.html
https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تأسر-21-جنديا-أوكرانيا-1087918202.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
إعلام: القوات الأوكرانية تحتاج إلى 350 ألف جندي إضافي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الأوكرانية مجهزة بأقل من نصف العدد المطلوب من الأفراد، وهناك حاجة إلى تجنيد 350 ألف شخص آخرين.
ونقلت تلك الوسائل عن الملازم في القوات الأوكرانية، نيكولاي ميلنيك: "القوات المسلحة الأوكرانية مجهزة بأقل من نصف العدد المطلوب من الأفراد، وتحتاج إلى تجنيد 350 ألف شخص آخرين".
ووفقا لميلنيك، تحتاج أوكرانيا إلى تسريح أفرادها العسكريين الحاليين، الذين ينبغي استبدالهم بمجندين جدد، ولكن إقرار مشروع قانون التعبئة دون النص على الفصل من الخدمة سيعتبره العسكريون ظلماً، وبالتالي خسرت الدولة من إقرار مشروع القانون الفاضح.
وذكر ملنيك، بحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية تحتاج إلى 100 ألف فرد فقط لإكمال الوحدات، وهناك حاجة إلى 100 ألف آخرين كاحتياطي، و150 ألفًا للتناوب.
واعتمد البرلمان الأوكراني، يوم أمس الخميس، مشروع قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، وقد استبعدت لجنة الأمن القومي والدفاع الأوكرانيتين الفقرة المتعلقة بالتسريح من الخدمة من نص الوثيقة عشية قراءتها الثانية في البرلمان.
وقال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، دميتري لازوتكين، في وقت لاحق، إنه من المخطط صياغة مشروع قانون منفصل بشأن التسريح، الأمر الذي سيستغرق ثمانية أشهر.
وفي وقت سابق، صرّح دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
.
تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.