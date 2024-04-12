https://sputnikarabic.ae/20240412/لماذا-حذفت-أوكرانيا-بند-التسريح-من-قانون-التعبئة-الجديد؟-مصدر-يكشف-الحقيقة-1087914196.html

لماذا حذفت كييف بند التسريح من قانون التعبئة الجديد؟... برلمانية أوكرانية تكشف الحقيقة

لماذا حذفت كييف بند التسريح من قانون التعبئة الجديد؟... برلمانية أوكرانية تكشف الحقيقة

سبوتنيك عربي

صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، إيفغينيا كرافتشوك، أن بند التسريح من الخدمة تمت إزالته من مشروع قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا، بسبب المخاوف من أن يؤثر... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T09:37+0000

2024-04-12T09:37+0000

2024-04-12T09:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت كرافتشوك في برنامج تلفزيوني أوكراني: "لا يتم الحديث عن هذا كثيراً، لكنني شعرت بذلك في اتصالاتي مع شركائنا في الغرب. لقد كانوا يتابعون عن كثب هذه الناقشات (حول مشروع قانون التعبئة)... سألوا بصراحة: هل ستحاربون؟ نحن نساعد... أي نوع من الإشارات سيكون ذلك (التسريح)؟ في الواقع، إننا نقول إن نسبة كبيرة من عناصر القوات ستعود إلى منازلها. ماذا يعني ذلك؟ لماذا نساعد دولة ستستسلم؟".واعتمد البرلمان الأوكراني، يوم أمس الخميس، مشروع قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، وقد استبعدت لجنة الأمن القومي والدفاع الأوكرانيتين الفقرة المتعلقة بالتسريح من الخدمة من نص الوثيقة عشية قراءتها الثانية في البرلمان.وفي وقت سابق، صرّح دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب الصحيفة، وقع الحادث في 2 أبريل/ نيسان الجاري، لكن الأنباء عن الحادث انتشرت في وقت لاحق، وأوضحت الصحيفة أن المراهق يتيم ويعيش مع جدته.برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصروظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.

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