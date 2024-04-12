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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240412/لماذا-حذفت-أوكرانيا-بند-التسريح-من-قانون-التعبئة-الجديد؟-مصدر-يكشف-الحقيقة-1087914196.html
لماذا حذفت كييف بند التسريح من قانون التعبئة الجديد؟... برلمانية أوكرانية تكشف الحقيقة
لماذا حذفت كييف بند التسريح من قانون التعبئة الجديد؟... برلمانية أوكرانية تكشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، إيفغينيا كرافتشوك، أن بند التسريح من الخدمة تمت إزالته من مشروع قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا، بسبب المخاوف من أن يؤثر... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T09:37+0000
2024-04-12T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقالت كرافتشوك في برنامج تلفزيوني أوكراني: "لا يتم الحديث عن هذا كثيراً، لكنني شعرت بذلك في اتصالاتي مع شركائنا في الغرب. لقد كانوا يتابعون عن كثب هذه الناقشات (حول مشروع قانون التعبئة)... سألوا بصراحة: هل ستحاربون؟ نحن نساعد... أي نوع من الإشارات سيكون ذلك (التسريح)؟ في الواقع، إننا نقول إن نسبة كبيرة من عناصر القوات ستعود إلى منازلها. ماذا يعني ذلك؟ لماذا نساعد دولة ستستسلم؟".واعتمد البرلمان الأوكراني، يوم أمس الخميس، مشروع قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، وقد استبعدت لجنة الأمن القومي والدفاع الأوكرانيتين الفقرة المتعلقة بالتسريح من الخدمة من نص الوثيقة عشية قراءتها الثانية في البرلمان.وفي وقت سابق، صرّح دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب الصحيفة، وقع الحادث في 2 أبريل/ نيسان الجاري، لكن الأنباء عن الحادث انتشرت في وقت لاحق، وأوضحت الصحيفة أن المراهق يتيم ويعيش مع جدته.برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصروظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مواطن-أوكراني-حكم-عليه-بالسجن-لرفضه-القتال-ضد-روسيا-1087369149.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

لماذا حذفت كييف بند التسريح من قانون التعبئة الجديد؟... برلمانية أوكرانية تكشف الحقيقة

09:37 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 12.04.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، إيفغينيا كرافتشوك، أن بند التسريح من الخدمة تمت إزالته من مشروع قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا، بسبب المخاوف من أن يؤثر ذلك على مساعدة الغرب لكييف.
وقالت كرافتشوك في برنامج تلفزيوني أوكراني: "لا يتم الحديث عن هذا كثيراً، لكنني شعرت بذلك في اتصالاتي مع شركائنا في الغرب. لقد كانوا يتابعون عن كثب هذه الناقشات (حول مشروع قانون التعبئة)... سألوا بصراحة: هل ستحاربون؟ نحن نساعد... أي نوع من الإشارات سيكون ذلك (التسريح)؟ في الواقع، إننا نقول إن نسبة كبيرة من عناصر القوات ستعود إلى منازلها. ماذا يعني ذلك؟ لماذا نساعد دولة ستستسلم؟".

ووصفت إدخال بند التسريح في مشروع القانون بأنه "خطوة متسرعة للغاية". ووفقا لها، فإن القوات المسلحة الأوكرانية "لا يمكنها العودة إلى الوطن في الوقت الذي يقوم فيه العدو، على العكس من ذلك، ببناء قواته".

واعتمد البرلمان الأوكراني، يوم أمس الخميس، مشروع قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، وقد استبعدت لجنة الأمن القومي والدفاع الأوكرانيتين الفقرة المتعلقة بالتسريح من الخدمة من نص الوثيقة عشية قراءتها الثانية في البرلمان.

وقال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، دميتري لازوتكين، في وقت لاحق، إنه من المخطط صياغة مشروع قانون منفصل بشأن التسريح، الأمر الذي سيستغرق ثمانية أشهر.

علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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25 مارس, 13:34 GMT
وفي وقت سابق، صرّح دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن موظفي مكتب التعبئة والتجنيد العسكري في منطقة أوديسا، ضربوا مراهقا وهددوه بالسلاح، محاولين إرغامه على التعبئة.

وبحسب الصحيفة، وقع الحادث في 2 أبريل/ نيسان الجاري، لكن الأنباء عن الحادث انتشرت في وقت لاحق، وأوضحت الصحيفة أن المراهق يتيم ويعيش مع جدته.

تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.

برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصر
وظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.
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