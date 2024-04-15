https://sputnikarabic.ae/20240415/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنرد-على-الصواريخ-الإيرانية-التي-قصفت-أراضينا-1088000655.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد على الصواريخ الإيرانية التي قصفت أراضينا

رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد على الصواريخ الإيرانية التي قصفت أراضينا

سبوتنيك عربي

تتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول الرد على القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل، مساء السبت الماضي، في ذات الوقت الذي تحذر فيه إيران مما وصفته بـ"مغامرة... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T19:55+0000

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وزار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، التي قصفتها إيران بعدة صواريخ، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين.وقال هليفي خلال زيارته للقاعدة: "الجيش الإسرائيلي سيرد على الصواريخ الإيرانية التي قصفت أراضي إسرائيل".وعقدت حكومة الحرب الإسرائيلية اجتماعا لبحث الخيارات المتاحة للرد على إيران، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بأمن إسرائيل بشكل كامل، بينما حذرت طهران الولايات المتحدة من الدخول في الصراع.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة، وأنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني، خشية محاولتهم الرد عليه حتى لا يقوم برد على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل.وكانت إسرائيل قد هاجمت قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، وهو الهجوم الذي تعهدت إيران بالرد عليه في الوقت المناسب.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل خاصة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية وأدت إلى مقتل نحو 1250 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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