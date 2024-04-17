https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-إسرائيلي-يتوقع-بدء-إجلاء-السكان-الفلسطينيين-من-رفح-قريبا-1088056149.html

إعلام إسرائيلي يتوقع بدء إجلاء السكان الفلسطينيين من رفح "قريبا"

إعلام إسرائيلي يتوقع بدء إجلاء السكان الفلسطينيين من رفح "قريبا"

سبوتنيك عربي

توقعت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، البدء في إجلاء السكان الفلسطينيين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قريبا. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T20:10+0000

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2024-04-17T20:10+0000

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وأوضحت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه "بشأن التوجه نحو مدينة رفح، فإن العملية العسكرية في منطقة مخيم النصيرات بقطاع غزة قد أوشكت على الانتهاء، وأنه بعد ذلك سيتم بدء عملية الإجلاء الرسمي للسكان الفلسطينيين من مدينة رفح، قريبا".وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن "محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة".وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت"، مؤكدا أن "هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، مشيرا إلى أن "قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة، وبالتصعيد في الضفة الغربية".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

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