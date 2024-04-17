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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sputnikarabic.ae/20240417/لابيد-نتنياهو-لم-يجر-معي-أي-تقييم-أمني-منذ-شهرين-1088054786.html
لابيد: نتنياهو لم يجر معي أي تقييم أمني منذ شهرين
لابيد: نتنياهو لم يجر معي أي تقييم أمني منذ شهرين
سبوتنيك عربي
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يجر معه أي تقييم أمني منذ شهرين، بحسب قوله. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T19:27+0000
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ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يائير لابيد، قوله إن نتنياهو لم يجر معه أي حديث أمني منذ شهرين، معتبرا أن هذا الأمر مخالف للقانون، على حد قوله.وفي سياق متصل، صرح رئيس منتدى "خط المواجهة الإسرائيلي"، موشيه دافيدوفيتش، اليوم الأربعاء، أن "بلاده فقدت الجزء الشمالي منها"، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن دافيدوفيتش، قوله إن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ليست موجودة في مستوطنات الشمال، وما نزال في حالة من الضياع والفقدان للشخصية الإسرائيلية".وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه رغم مرور ستة أشهر كاملة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومواجهة بلاده لـ"حزب الله" في مستوطنات الشمال، فإن بلاده فقدت تلك المناطق في هذه المنطقة، بحسب قوله.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 14 عسكريا من قواته، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع وطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية، إصابات 6 منهم خطيرة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من لبنان، 6 منهم بإصابات خطيرة، جراء عملية إطلاق المسيرة باتجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي".ويأتي هذا الحدث فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قيامه بتنفيذ عملية استهدفت مقرًا لقيادة سرية استطلاع إسرائيلية، وذلك ردًا على العملية التي نفذتها إسرائيل وتسببت بمقتل عدد من عناصر الحزب.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، الذي قال إنه قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان (التابعة لحزب الله) في القطاع الغربي في جنوب لبنان، وذلك باستهداف جوي في قرية كفردونين جنوبي لبنان.من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم محمد شحوري، إسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.وتشهد مناطق جنوبي لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية للبنان من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك شرقي لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240417/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-14-عسكريا-إثر-إطلاق-طائرة-مسيرة-من-جنوبي-لبنان-1088052177.html
https://sputnikarabic.ae/20240417/مسؤول-إسرائيلي-فقدنا-الشمال-وحكومة-نتنياهو-ليست-هناك-1088052945.html
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أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار حزب الله

لابيد: نتنياهو لم يجر معي أي تقييم أمني منذ شهرين

19:27 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد
رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يجر معه أي تقييم أمني منذ شهرين، بحسب قوله.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يائير لابيد، قوله إن نتنياهو لم يجر معه أي حديث أمني منذ شهرين، معتبرا أن هذا الأمر مخالف للقانون، على حد قوله.
وفي سياق متصل، صرح رئيس منتدى "خط المواجهة الإسرائيلي"، موشيه دافيدوفيتش، اليوم الأربعاء، أن "بلاده فقدت الجزء الشمالي منها"، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن دافيدوفيتش، قوله إن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ليست موجودة في مستوطنات الشمال، وما نزال في حالة من الضياع والفقدان للشخصية الإسرائيلية".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
الجيش الإسرائيلي: إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من جنوبي لبنان
15:40 GMT
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه رغم مرور ستة أشهر كاملة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومواجهة بلاده لـ"حزب الله" في مستوطنات الشمال، فإن بلاده فقدت تلك المناطق في هذه المنطقة، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 14 عسكريا من قواته، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع وطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية، إصابات 6 منهم خطيرة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من لبنان، 6 منهم بإصابات خطيرة، جراء عملية إطلاق المسيرة باتجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي".
ويأتي هذا الحدث فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قيامه بتنفيذ عملية استهدفت مقرًا لقيادة سرية استطلاع إسرائيلية، وذلك ردًا على العملية التي نفذتها إسرائيل وتسببت بمقتل عدد من عناصر الحزب.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
مسؤول إسرائيلي: فقدنا الشمال وحكومة نتنياهو ليست متواجدة هناك
16:14 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، الذي قال إنه قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان (التابعة لحزب الله) في القطاع الغربي في جنوب لبنان، وذلك باستهداف جوي في قرية كفردونين جنوبي لبنان.
من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم محمد شحوري، إسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.
وتشهد مناطق جنوبي لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية للبنان من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك شرقي لبنان.
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