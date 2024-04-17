https://sputnikarabic.ae/20240417/لابيد-نتنياهو-لم-يجر-معي-أي-تقييم-أمني-منذ-شهرين-1088054786.html

لابيد: نتنياهو لم يجر معي أي تقييم أمني منذ شهرين

لابيد: نتنياهو لم يجر معي أي تقييم أمني منذ شهرين

سبوتنيك عربي

صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يجر معه أي تقييم أمني منذ شهرين، بحسب قوله. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T19:27+0000

2024-04-17T19:27+0000

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ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يائير لابيد، قوله إن نتنياهو لم يجر معه أي حديث أمني منذ شهرين، معتبرا أن هذا الأمر مخالف للقانون، على حد قوله.وفي سياق متصل، صرح رئيس منتدى "خط المواجهة الإسرائيلي"، موشيه دافيدوفيتش، اليوم الأربعاء، أن "بلاده فقدت الجزء الشمالي منها"، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن دافيدوفيتش، قوله إن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ليست موجودة في مستوطنات الشمال، وما نزال في حالة من الضياع والفقدان للشخصية الإسرائيلية".وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه رغم مرور ستة أشهر كاملة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومواجهة بلاده لـ"حزب الله" في مستوطنات الشمال، فإن بلاده فقدت تلك المناطق في هذه المنطقة، بحسب قوله.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 14 عسكريا من قواته، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع وطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية، إصابات 6 منهم خطيرة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من لبنان، 6 منهم بإصابات خطيرة، جراء عملية إطلاق المسيرة باتجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي".ويأتي هذا الحدث فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قيامه بتنفيذ عملية استهدفت مقرًا لقيادة سرية استطلاع إسرائيلية، وذلك ردًا على العملية التي نفذتها إسرائيل وتسببت بمقتل عدد من عناصر الحزب.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، الذي قال إنه قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان (التابعة لحزب الله) في القطاع الغربي في جنوب لبنان، وذلك باستهداف جوي في قرية كفردونين جنوبي لبنان.من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم محمد شحوري، إسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.وتشهد مناطق جنوبي لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية للبنان من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك شرقي لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20240417/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-14-عسكريا-إثر-إطلاق-طائرة-مسيرة-من-جنوبي-لبنان-1088052177.html

https://sputnikarabic.ae/20240417/مسؤول-إسرائيلي-فقدنا-الشمال-وحكومة-نتنياهو-ليست-هناك-1088052945.html

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أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار حزب الله