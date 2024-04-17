https://sputnikarabic.ae/20240417/مصدر-ضربة-جوية-روسية-ضخمة-تستهدف-ميناء-أوديسا-1088035797.html
مصدر: ضربة جوية روسية ضخمة تستهدف ميناء أوديسا
مصدر: ضربة جوية روسية ضخمة تستهدف ميناء أوديسا
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، أن ضربة وجهت إلى البنية التحتية للميناء في مقاطعة أوديسا، حيث تم تطويق الطرق، ولم يُسمح إلا لسيارات... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T08:51+0000
2024-04-17T08:51+0000
2024-04-17T09:21+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_c383bb7650b9ef4d6b6c052e3af8601c.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف أوديسا، وقصف البنية التحتية للميناء، مع انفجار كبير وانبعاث لهب". وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار في أوديسا. ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تحذيرات بالغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في معاركها ضد القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.القوات الروسية تهاجم ليلا مواقع إنزال أوكرانية على ضفة نهر دنيبرالدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كروسك باستخدام منطاد
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-أوديسا--1087856434.html
https://sputnikarabic.ae/20240417/بانتسير-إس-القوات-الروسية-تتزود-بـقاتل-شتورم-شادو-فيديو-1088032970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_383:0:2032:1237_1920x0_80_0_0_63c68a1382b797de0371b40fad0120b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر: ضربة جوية روسية ضخمة تستهدف ميناء أوديسا
08:51 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 09:21 GMT 17.04.2024)
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، أن ضربة وجهت إلى البنية التحتية للميناء في مقاطعة أوديسا، حيث تم تطويق الطرق، ولم يُسمح إلا لسيارات الإسعاف بالمرور.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف أوديسا، وقصف البنية التحتية
للميناء، مع انفجار كبير وانبعاث لهب".
وأضاف أنه لا توجد معلومات محددة عن الضربة، إلا أن الطرق المؤدية إلى الميناء والرصيف مطوقة، ولا يُسمح بعبورها إلا لسيارات الإسعاف.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار في أوديسا.
وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الاستخبارات الأوكرانية، بحسب السلطات الروسية.
ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تحذيرات بالغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في معاركها ضد القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.