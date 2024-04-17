مصدر: ضربة جوية روسية ضخمة تستهدف ميناء أوديسا

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البرنامج الصباحي
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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https://sputnikarabic.ae/20240417/مصدر-ضربة-جوية-روسية-ضخمة-تستهدف-ميناء-أوديسا-1088035797.html
مصدر: ضربة جوية روسية ضخمة تستهدف ميناء أوديسا
مصدر: ضربة جوية روسية ضخمة تستهدف ميناء أوديسا
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، أن ضربة وجهت إلى البنية التحتية للميناء في مقاطعة أوديسا، حيث تم تطويق الطرق، ولم يُسمح إلا لسيارات... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T08:51+0000
2024-04-17T09:21+0000
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف أوديسا، وقصف البنية التحتية للميناء، مع انفجار كبير وانبعاث لهب". وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار في أوديسا. ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تحذيرات بالغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في معاركها ضد القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.القوات الروسية تهاجم ليلا مواقع إنزال أوكرانية على ضفة نهر دنيبرالدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كروسك باستخدام منطاد
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-أوديسا--1087856434.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مصدر: ضربة جوية روسية ضخمة تستهدف ميناء أوديسا

08:51 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 09:21 GMT 17.04.2024)
© Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Russian Ministry of Defense
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تابعنا عبر
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، أن ضربة وجهت إلى البنية التحتية للميناء في مقاطعة أوديسا، حيث تم تطويق الطرق، ولم يُسمح إلا لسيارات الإسعاف بالمرور.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف أوديسا، وقصف البنية التحتية للميناء، مع انفجار كبير وانبعاث لهب".
وأضاف أنه لا توجد معلومات محددة عن الضربة، إلا أن الطرق المؤدية إلى الميناء والرصيف مطوقة، ولا يُسمح بعبورها إلا لسيارات الإسعاف.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا في مدينة أوديسا
9 أبريل, 18:31 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار في أوديسا.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الاستخبارات الأوكرانية، بحسب السلطات الروسية.

صاروخ من منظومة بانتسر لحظة ضرب صاروخ شتورم شادو الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"بانتسير-إس".. القوات الروسية تتزود بـ"قاتل شتورم شادو".. فيديو
07:50 GMT
ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تحذيرات بالغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في معاركها ضد القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
القوات الروسية تهاجم ليلا مواقع إنزال أوكرانية على ضفة نهر دنيبر
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كروسك باستخدام منطاد
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