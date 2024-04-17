https://sputnikarabic.ae/20240417/بايدن-يدعو-الكونغرس-إلى-الموافقة-على-طلب-المساعدة-لإسرائيل-وأوكرانيا-1088053215.html

بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة على طلب المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا

بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة على طلب المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرا من أن "انتصار موسكو سيجعل... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T16:39+0000

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وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة غربية: "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا، يجب على مجلس النواب إقرار مشروع قانون مساعدات الأمن القومي الطارئ لأوكرانيا وإسرائيل، وكذلك الموافقة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة".ويعتزم مجلس النواب الأمريكي، بعد تأخيرات طويلة، التصويت هذا الأسبوع على تخصيص أموال لحلفاء الولايات المتحدة، لكن لا يزال غير واضح إلى أي مدى ستناسب مبادرة الجمهوريين الديمقراطيين والبيت الأبيض، الذين يضغطون من أجل الموافقة على مشروع القانون الخاص بهم وهو بقيمة 95 مليار دولار.وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إنه يفضل أن يصوت أعضاء الكونغرس على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل، لكنه سيكون مستعدا لدراسة المبادرات الجمهورية المنفصلة بعد موافقة مجلس النواب عليها.وكرر بايدن أن "المساعدة لأوكرانيا ضرورية لمنع اقتراب القوات الروسية بشكل غير مسبوق من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، والذي حسب قوله، محفوف بالصراع المباشر الذي تشارك فيه الولايات المتحدة".وأكد بايدن أن المساعدة لن تكون "شيكا مفتوحا"، وأن المستفيدين الرئيسيين من الأموال سيكونون شركات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن المجلس سيصوت، السبت المقبل، على مشاريع قوانين منفصلة، بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.زيلينسكي: تقسيم المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"وقال جونسون في رسالة لأعضاء المجلس: "ستنشر لجنة القواعد في مجلس النواب، اليوم(الأربعاء)، نصًا لثلاثة مشاريع قوانين بشأن تمويل مصالح الأمن القومي الأمريكي وحلفاء أمريكا في إسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. نتوقع التصويت والموافقة النهائية على مشاريع القوانين، مساء السبت (المقبل)".

https://sputnikarabic.ae/20240417/دعوات-في-الكونغرس-الأمريكي-للموافقة-على-تقديم-مساعدات-لأوكرانيا-هذا-الأسبوع-1088030619.html

https://sputnikarabic.ae/20240411/وزير-الخارجية-البريطاني-يحث-ترامب-بالضغط-على-الكونغرس-لتخصيص-مساعدات-لنظام-كييف-1087883166.html

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