بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة على طلب المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240417/بايدن-يدعو-الكونغرس-إلى-الموافقة-على-طلب-المساعدة-لإسرائيل-وأوكرانيا-1088053215.html
بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة على طلب المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا
بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة على طلب المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرا من أن "انتصار موسكو سيجعل... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T16:39+0000
2024-04-17T16:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0a/1087877906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c79eb1368c4a9a8723b87ea87fba111.jpg
وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة غربية: "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا، يجب على مجلس النواب إقرار مشروع قانون مساعدات الأمن القومي الطارئ لأوكرانيا وإسرائيل، وكذلك الموافقة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة".ويعتزم مجلس النواب الأمريكي، بعد تأخيرات طويلة، التصويت هذا الأسبوع على تخصيص أموال لحلفاء الولايات المتحدة، لكن لا يزال غير واضح إلى أي مدى ستناسب مبادرة الجمهوريين الديمقراطيين والبيت الأبيض، الذين يضغطون من أجل الموافقة على مشروع القانون الخاص بهم وهو بقيمة 95 مليار دولار.وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إنه يفضل أن يصوت أعضاء الكونغرس على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل، لكنه سيكون مستعدا لدراسة المبادرات الجمهورية المنفصلة بعد موافقة مجلس النواب عليها.وكرر بايدن أن "المساعدة لأوكرانيا ضرورية لمنع اقتراب القوات الروسية بشكل غير مسبوق من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، والذي حسب قوله، محفوف بالصراع المباشر الذي تشارك فيه الولايات المتحدة".وأكد بايدن أن المساعدة لن تكون "شيكا مفتوحا"، وأن المستفيدين الرئيسيين من الأموال سيكونون شركات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن المجلس سيصوت، السبت المقبل، على مشاريع قوانين منفصلة، بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.زيلينسكي: تقسيم المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"وقال جونسون في رسالة لأعضاء المجلس: "ستنشر لجنة القواعد في مجلس النواب، اليوم(الأربعاء)، نصًا لثلاثة مشاريع قوانين بشأن تمويل مصالح الأمن القومي الأمريكي وحلفاء أمريكا في إسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. نتوقع التصويت والموافقة النهائية على مشاريع القوانين، مساء السبت (المقبل)".
https://sputnikarabic.ae/20240417/دعوات-في-الكونغرس-الأمريكي-للموافقة-على-تقديم-مساعدات-لأوكرانيا-هذا-الأسبوع-1088030619.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/وزير-الخارجية-البريطاني-يحث-ترامب-بالضغط-على-الكونغرس-لتخصيص-مساعدات-لنظام-كييف-1087883166.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/نائبة-أمريكية-بعض-أعضاء-الكونغرس-الأمريكي-يؤيدون-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087838517.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0a/1087877906_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e7ee126235dd1d9cf9d91cf7a438de86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة على طلب المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا

16:39 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو".
وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة غربية: "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا، يجب على مجلس النواب إقرار مشروع قانون مساعدات الأمن القومي الطارئ لأوكرانيا وإسرائيل، وكذلك الموافقة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة".
ويعتزم مجلس النواب الأمريكي، بعد تأخيرات طويلة، التصويت هذا الأسبوع على تخصيص أموال لحلفاء الولايات المتحدة، لكن لا يزال غير واضح إلى أي مدى ستناسب مبادرة الجمهوريين الديمقراطيين والبيت الأبيض، الذين يضغطون من أجل الموافقة على مشروع القانون الخاص بهم وهو بقيمة 95 مليار دولار.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
دعوات في الكونغرس الأمريكي للموافقة على تقديم مساعدات لأوكرانيا هذا الأسبوع
05:26 GMT
وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إنه يفضل أن يصوت أعضاء الكونغرس على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل، لكنه سيكون مستعدا لدراسة المبادرات الجمهورية المنفصلة بعد موافقة مجلس النواب عليها.
وكرر بايدن أن "المساعدة لأوكرانيا ضرورية لمنع اقتراب القوات الروسية بشكل غير مسبوق من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، والذي حسب قوله، محفوف بالصراع المباشر الذي تشارك فيه الولايات المتحدة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
وزير الخارجية البريطاني يحث ترامب بالضغط على الكونغرس لتخصيص مساعدات لنظام كييف
11 أبريل, 05:23 GMT

وقال بايدن: "إذا انتصرت روسيا، فإن قوات السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ستقترب أكثر من أي وقت مضى من حلفائنا في الناتو".

وأكد بايدن أن المساعدة لن تكون "شيكا مفتوحا"، وأن المستفيدين الرئيسيين من الأموال سيكونون شركات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا
9 أبريل, 09:39 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن المجلس سيصوت، السبت المقبل، على مشاريع قوانين منفصلة، بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
زيلينسكي: تقسيم المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل "وصمة عار"
وقال جونسون في رسالة لأعضاء المجلس: "ستنشر لجنة القواعد في مجلس النواب، اليوم(الأربعاء)، نصًا لثلاثة مشاريع قوانين بشأن تمويل مصالح الأمن القومي الأمريكي وحلفاء أمريكا في إسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. نتوقع التصويت والموافقة النهائية على مشاريع القوانين، مساء السبت (المقبل)".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل13:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة13:43 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала