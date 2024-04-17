https://sputnikarabic.ae/20240417/جنرال-أوكراني-المدفعية-الروسية-تعمل-على-مدار-الساعة-في-تشاسوف-يار-1088044158.html
جنرال أوكراني: المدفعية الروسية تعمل على مدار الساعة في تشاسوف يار
جنرال أوكراني: المدفعية الروسية تعمل على مدار الساعة في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الجيش الروسي في منطقة تشاسوف يار يستخدم المدفعية بشكل فعال، حيث تقف القوات المسلحة... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T12:48+0000
2024-04-17T12:48+0000
2024-04-17T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كريفونوس: "الروس يستخدمون الطيران والمركبات الجوية دون طيار بشكل نشط، وتعمل مدفعيتهم على مدار 24 ساعة تقريبًا في اليوم، والوضع صعب للغاية".وأكد أيضًا أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية حول المدينة كارثي، وأضاف أن الجنود يشكون من نقص الرجال والسلاح.في الأسبوع الماضي، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات الروسية سيطرت على معقل أوكراني على مشارف تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240417/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-ضخمة-لفصائل-وألوية-عسكرية-أوكرانية--1088041856.html
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روسيا, العالم
جنرال أوكراني: المدفعية الروسية تعمل على مدار الساعة في تشاسوف يار
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الجيش الروسي في منطقة تشاسوف يار يستخدم المدفعية بشكل فعال، حيث تقف القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمامه.
وقال كريفونوس: "الروس يستخدمون الطيران والمركبات الجوية دون طيار بشكل نشط، وتعمل مدفعيتهم على مدار 24 ساعة تقريبًا في اليوم، والوضع صعب للغاية".
وفقًا لكريفونوس، يزعم الجنود الأوكرانيون الذين مروا عبر أرتيوموفسك وأفدييفكا أن القتال بالقرب من تشاسوف يار كان أكثر شراسة.
وأكد أيضًا أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية حول المدينة كارثي، وأضاف أن الجنود يشكون من نقص الرجال والسلاح.
وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن الوحدات الروسية تجري عمليات عسكرية نشطة في منطقة تشاسوف يار. ووفقا له، من السابق لأوانه تحديد تاريخ تحرير المدينة، لكنه يقترب.
في الأسبوع الماضي، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات الروسية سيطرت على معقل أوكراني على مشارف تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.