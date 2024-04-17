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https://sputnikarabic.ae/20240417/مسؤول-إسرائيلي-فقدنا-الشمال-وحكومة-نتنياهو-ليست-هناك-1088052945.html
مسؤول إسرائيلي: فقدنا الشمال وحكومة نتنياهو ليست متواجدة هناك
مسؤول إسرائيلي: فقدنا الشمال وحكومة نتنياهو ليست متواجدة هناك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس منتدى خط المواجهة الإسرائيلي، موشيه دافيدوفيتش، اليوم الأربعاء، أن "بلاده فقدت الجزء الشمالي منها". 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T16:14+0000
2024-04-17T16:14+0000
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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن دافيدوفيتش، قوله إن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ليست موجودة في مستوطنات الشمال، وما نزال في حالة من الضياع والفقدان للشخصية الإسرائيلية".وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه رغم مرور ستة أشهر كاملة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومواجهة بلاده لـ"حزب الله" في مستوطنات الشمال، فإن بلاده فقدت تلك المناطق في هذه المنطقة، بحسب قوله.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 14 عسكريا من قواته، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع وطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية، منهم 6 بإصابات خطيرة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من لبنان، 6 منهم بإصابات خطيرة، جراء عملية إطلاق المسيرة باتجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي".ويأتي هذا الحدث فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قيامه بتنفيذ عملية استهدفت مقرًا لقيادة سرية استطلاع إسرائيلية، وذلك ردًا على العملية التي نفذتها إسرائيل وتسببت بمقتل عدد من عناصر الحزب.وجاء في بيان "حزب الله": "رداً على ‏اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" استهداف وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، وإصابة تجهيزاتها وتدميرها. ‏وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، الذي قال إنه قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان (التابعة لحزب الله) في القطاع الغربي في جنوب لبنان، وذلك باستهداف جوي في قرية كفردونين جنوبي لبنان.من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم: محمد شحوري، إسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240417/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-14-عسكريا-إثر-إطلاق-طائرة-مسيرة-من-جنوبي-لبنان-1088052177.html
https://sputnikarabic.ae/20240414/الجيش-الإسرائيلي-استهداف-أهداف-عدة-في-جنوب-لبنان-ردا-على-إطلاق-مسيرات-نحو-كفار-بلوم-وحانيتا-1087958335.html
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أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

مسؤول إسرائيلي: فقدنا الشمال وحكومة نتنياهو ليست متواجدة هناك

16:14 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / Joseph Eidصورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / Joseph Eid
تابعنا عبر
صرح رئيس منتدى خط المواجهة الإسرائيلي، موشيه دافيدوفيتش، اليوم الأربعاء، أن "بلاده فقدت الجزء الشمالي منها".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن دافيدوفيتش، قوله إن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ليست موجودة في مستوطنات الشمال، وما نزال في حالة من الضياع والفقدان للشخصية الإسرائيلية".
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه رغم مرور ستة أشهر كاملة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومواجهة بلاده لـ"حزب الله" في مستوطنات الشمال، فإن بلاده فقدت تلك المناطق في هذه المنطقة، بحسب قوله.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
الجيش الإسرائيلي: إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من جنوبي لبنان
15:40 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 14 عسكريا من قواته، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع وطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية، منهم 6 بإصابات خطيرة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من لبنان، 6 منهم بإصابات خطيرة، جراء عملية إطلاق المسيرة باتجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي".
ويأتي هذا الحدث فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قيامه بتنفيذ عملية استهدفت مقرًا لقيادة سرية استطلاع إسرائيلية، وذلك ردًا على العملية التي نفذتها إسرائيل وتسببت بمقتل عدد من عناصر الحزب.
وجاء في بيان "حزب الله": "رداً على ‏اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" استهداف وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، وإصابة تجهيزاتها وتدميرها. ‏
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
الجيش الإسرائيلي: استهداف أهداف عدة في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات نحو كفار بلوم وحانيتا
14 أبريل, 04:38 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، الذي قال إنه قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان (التابعة لحزب الله) في القطاع الغربي في جنوب لبنان، وذلك باستهداف جوي في قرية كفردونين جنوبي لبنان.
من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم: محمد شحوري، إسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.
وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
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