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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240418/نظام-كييف-ينفذ-عمليات-تهجير-قسرية-للمدنيين-من-مناطق-في-مقاطعة-خاركوف-تجهيزا-لدخول-المرتزقة-1088063944.html
نظام كييف ينفذ عمليات تهجير قسرية للمدنيين من مناطق في مقاطعة خاركوف تجهيزا لدخول المرتزقة
نظام كييف ينفذ عمليات تهجير قسرية للمدنيين من مناطق في مقاطعة خاركوف تجهيزا لدخول المرتزقة
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن كييف تنفذ عملية إخلاء قسري لعدد من أحياء في مقاطعة خاركوف، وإفراغها للقوات المسلحة... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T08:53+0000
2024-04-18T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غانشيف، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على الإخلاء القسري الذي أعلنته كييف في عدد من مناطق مقاطعة خاركوف.: "تم إجلاء الجزء الأكبر من الناس من هذه البلدات (الخاضعة لسيطرة كييف). ونسمع مرارًا وتكرارًا عن حقيقة أنه تم الإعلان حتى عن الإخلاء القسري... أي أنه كان من الضروري التحرير، على الأرجح، بالنسبة للجيش، هناك مرتزقة غربيون أيضا".واوضح أنه "تم طرد الكثير من الناس ببساطة. نحو الغرب، وليس نحو روسيا لسوء حظ السكان".وزيرالطاقة الأوكراني: الإنتاج المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريباوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240418/الصيف-المظلم-ضباط-أوكرانيون-يحددون-موعد-انهيار-خط-المواجهة-لديهم-1088062498.html
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روسيا, العالم

نظام كييف ينفذ عمليات تهجير قسرية للمدنيين من مناطق في مقاطعة خاركوف تجهيزا لدخول المرتزقة

08:53 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 09:12 GMT 18.04.2024)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن كييف تنفذ عملية إخلاء قسري لعدد من أحياء في مقاطعة خاركوف، وإفراغها للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة.
وقال غانشيف، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على الإخلاء القسري الذي أعلنته كييف في عدد من مناطق مقاطعة خاركوف.: "تم إجلاء الجزء الأكبر من الناس من هذه البلدات (الخاضعة لسيطرة كييف). ونسمع مرارًا وتكرارًا عن حقيقة أنه تم الإعلان حتى عن الإخلاء القسري... أي أنه كان من الضروري التحرير، على الأرجح، بالنسبة للجيش، هناك مرتزقة غربيون أيضا".

وأضاف: "هناك الكثير منهم، للأسف. وهم يحشدون باستمرار، ويجددون صفوفهم باستمرار، ويجب عليهم إعادة توطين هؤلاء الجنود الأوكرانيين في مكان ما، لذلك يضطر الناس العاديون إلى مغادرة منازلهم".

واوضح أنه "تم طرد الكثير من الناس ببساطة. نحو الغرب، وليس نحو روسيا لسوء حظ السكان".
وزيرالطاقة الأوكراني: الإنتاج المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبا
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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