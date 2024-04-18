https://sputnikarabic.ae/20240418/نظام-كييف-ينفذ-عمليات-تهجير-قسرية-للمدنيين-من-مناطق-في-مقاطعة-خاركوف-تجهيزا-لدخول-المرتزقة-1088063944.html

نظام كييف ينفذ عمليات تهجير قسرية للمدنيين من مناطق في مقاطعة خاركوف تجهيزا لدخول المرتزقة

نظام كييف ينفذ عمليات تهجير قسرية للمدنيين من مناطق في مقاطعة خاركوف تجهيزا لدخول المرتزقة

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن كييف تنفذ عملية إخلاء قسري لعدد من أحياء في مقاطعة خاركوف، وإفراغها للقوات المسلحة... 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T08:53+0000

2024-04-18T08:53+0000

2024-04-18T09:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال غانشيف، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على الإخلاء القسري الذي أعلنته كييف في عدد من مناطق مقاطعة خاركوف.: "تم إجلاء الجزء الأكبر من الناس من هذه البلدات (الخاضعة لسيطرة كييف). ونسمع مرارًا وتكرارًا عن حقيقة أنه تم الإعلان حتى عن الإخلاء القسري... أي أنه كان من الضروري التحرير، على الأرجح، بالنسبة للجيش، هناك مرتزقة غربيون أيضا".واوضح أنه "تم طرد الكثير من الناس ببساطة. نحو الغرب، وليس نحو روسيا لسوء حظ السكان".وزيرالطاقة الأوكراني: الإنتاج المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريباوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240418/الصيف-المظلم-ضباط-أوكرانيون-يحددون-موعد-انهيار-خط-المواجهة-لديهم-1088062498.html

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