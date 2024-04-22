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في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية... الغرب "يقترب من اتفاق" لاستخدام الأصول الروسية المجمدة
في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية... الغرب "يقترب من اتفاق" لاستخدام الأصول الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر إعلامية عن خطوة غربية جديدة تؤكد انتهاكها لجميع المواثيق الدولية الحاكمة للتعاملات الاقتصادية بين الدول والحكومات، حيث "يقترب الغرب من اتفاق سياسي"... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T08:07+0000
2024-04-22T08:33+0000
اقتصاد
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، أن "أوروبا "تقترب من اتفاق سياسي" بشأن استخدام الدخل من هذه الأصول".تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم الاستخدام الأول لهذه الأموال في الأول من يوليو/ تموز. وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع "قرارات ملموسة" من الاجتماع المقرر في 22 أبريل/ نيسان. كما ناشد الدول الأوروبية "البحث" عن الأسلحة اللازمة لكييف. وفي سياق الصراع الأوكراني، يمكن للوزراء مناقشة كل من استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا والتي يجري إعدادها حاليًا، والتي من المتوقع أن تركز على تدابير ضد التحايل على العقوبات الحالية. وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إنه يمكن الموافقة على الحزمة الجديدة قبل نهاية الربيع. وذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن يتم ذلك في مايو/ أيار.
https://sputnikarabic.ae/20240422/محلل-عسكري-الغرب-يلزمه-الكثير-ليتعلمه-من-روسيا-في-استخدام-الأسلحة-1088171726.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية... الغرب "يقترب من اتفاق" لاستخدام الأصول الروسية المجمدة

08:07 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 08:33 GMT 22.04.2024)
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كشفت مصادر إعلامية عن خطوة غربية جديدة تؤكد انتهاكها لجميع المواثيق الدولية الحاكمة للتعاملات الاقتصادية بين الدول والحكومات، حيث "يقترب الغرب من اتفاق سياسي" لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، في خطوة تهز مصداقية هذه الدول وموثوقيتها.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، أن "أوروبا "تقترب من اتفاق سياسي" بشأن استخدام الدخل من هذه الأصول".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم الاستخدام الأول لهذه الأموال في الأول من يوليو/ تموز.
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محلل عسكري: الغرب يلزمه الكثير ليتعلمه من روسيا في استخدام الأسلحة
05:17 GMT
وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع "قرارات ملموسة" من الاجتماع المقرر في 22 أبريل/ نيسان.
كما ناشد الدول الأوروبية "البحث" عن الأسلحة اللازمة لكييف. وفي سياق الصراع الأوكراني، يمكن للوزراء مناقشة كل من استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا والتي يجري إعدادها حاليًا، والتي من المتوقع أن تركز على تدابير ضد التحايل على العقوبات الحالية.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إنه يمكن الموافقة على الحزمة الجديدة قبل نهاية الربيع. وذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن يتم ذلك في مايو/ أيار.
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