https://sputnikarabic.ae/20240422/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تضرب-مخزنا-للزوارق-المسيرة-و142-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-1088184118.html
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مخزنا للزوارق المسيرة و142 موقعا عسكريا أوكرانيا
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مخزنا للزوارق المسيرة و142 موقعا عسكريا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الجوية الروسية والمدفعية قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية موقع دفاع جوي أوكراني ونقطة تخزين للقوارب... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T10:34+0000
2024-04-22T10:34+0000
2024-04-22T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية منطقة موقع دفاع جوي، ونقطة تخزين للقوارب المسيرة، والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 240 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضح الدفاع أن "القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات اللواء 21 الميكانيكي واللواء 95 للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار إلى أنه "في منطقة قرية غريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للحرس الوطني "آزوف".وبحسب البيان، فإن "العدو فقد ما يصل إلى 25 عسكريًا وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الروسية-تسيطر-على-كامل-بلدة-نوفوميخيلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1088183784.html
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روسيا
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مخزنا للزوارق المسيرة و142 موقعا عسكريا أوكرانيا
10:34 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 10:49 GMT 22.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الجوية الروسية والمدفعية قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية موقع دفاع جوي أوكراني ونقطة تخزين للقوارب المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية منطقة موقع دفاع جوي، ونقطة تخزين للقوارب المسيرة، والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 240 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضح الدفاع أن "القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات اللواء 21 الميكانيكي واللواء 95 للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار إلى أنه "في منطقة قرية غريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للحرس الوطني "آزوف".
وبحسب البيان، فإن "العدو فقد ما يصل إلى 25 عسكريًا وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.