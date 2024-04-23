السفارة الروسية لدى واشنطن: لا يجب أن تتجاهل أمريكا انتهاكات كييف لحقوق الإنسان والحريات

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
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ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
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مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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السفارة الروسية لدى واشنطن: لا يجب أن تتجاهل أمريكا انتهاكات كييف لحقوق الإنسان والحريات
السفارة الروسية لدى واشنطن: لا يجب أن تتجاهل أمريكا انتهاكات كييف لحقوق الإنسان والحريات
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها الذي نشرته يوم أمس الاثنين، حول وضع حقوق الإنسان في العالم، شنت... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T18:31+0000
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وجاء في بيان السفارة أن "الهجوم الموجه ضد روسيا يخلص إلى حد كبير في الطعن في شرعية العملية الخاصة في أوكرانيا، والادعاءات الباطلة التي لا أساس لها عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل القوات المسلحة الروسية".ورفضت السفارة تلك الاتهامات بشكل قاطع، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي "تلعب فيها واشنطن بورقة حقوق الإنسان في محاولات يائسة لزعزعة الوضع السياسي الداخلي في روسيا".وذكر البيان أنه "لم يعد بإمكان الولايات المتحدة تجاهل الحالات المفضوحة والصارخة لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية من قبل نظام كييف، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتهديدات بإلحاق الأذى الجسدي بالصحفيين والفساد في المحاكم والحكومة".وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تحاول حماية عملائها، وتحاول أن تنسب كل السلبية إلى العملية العسكرية الخاصة".وحذرت روسيا، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثيرا سلبيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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السفارة الروسية لدى واشنطن: لا يجب أن تتجاهل أمريكا انتهاكات كييف لحقوق الإنسان والحريات

18:31 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 19:04 GMT 23.04.2024)
© AFP 2023 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / Shawn Thew
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أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها الذي نشرته يوم أمس الاثنين، حول وضع حقوق الإنسان في العالم، شنت هجمومًا على روسيا وهو ما يصل إلى حد الطعن في شرعية العملية العسكرية الخاصة واتهامات لا أساس لها.
وجاء في بيان السفارة أن "الهجوم الموجه ضد روسيا يخلص إلى حد كبير في الطعن في شرعية العملية الخاصة في أوكرانيا، والادعاءات الباطلة التي لا أساس لها عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل القوات المسلحة الروسية".
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ورفضت السفارة تلك الاتهامات بشكل قاطع، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي "تلعب فيها واشنطن بورقة حقوق الإنسان في محاولات يائسة لزعزعة الوضع السياسي الداخلي في روسيا".
وأكد البيان أن أمريكا يجب عليها ألا تتجاهل انتهاكات كييف الصارخة والمفضوحة للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك التهديدات بالقتل ضد الصحفيين.
وذكر البيان أنه "لم يعد بإمكان الولايات المتحدة تجاهل الحالات المفضوحة والصارخة لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية من قبل نظام كييف، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتهديدات بإلحاق الأذى الجسدي بالصحفيين والفساد في المحاكم والحكومة".
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وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تحاول حماية عملائها، وتحاول أن تنسب كل السلبية إلى العملية العسكرية الخاصة".
وحذرت روسيا، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثيرا سلبيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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