https://sputnikarabic.ae/20240423/ضابط-استخبارات-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ترفض-تنفيذ-أوامر-سيرسكي-1088219431.html
ضابط استخبارات أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض تنفيذ أوامر سيرسكي
ضابط استخبارات أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض تنفيذ أوامر سيرسكي
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن بعض كتائب القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت برفض تنفيذ أوامر القائد العام... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T13:36+0000
2024-04-23T13:36+0000
2024-04-23T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "تم نقل بعض وحدات النازيين الجدد إلى الجبهة من قبل سيرسكي، لكنهم قالوا: لن نقاتل. أعتقد أن مثل هذه الحالات ستصبح أكثر تكرارًا في الأسابيع المقبلة".وأشار جونسون إلى استمرار تقدم القوات الروسية، رغم الطرق الموحلة، ويعتقد أن تحسن الظروف الجوية سيؤدي إلى تكثيف هجوم الجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله.وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن مسألة الاعتراف بفلاديمير زيلينسكي، رئيسًا لأوكرانيا، بحلول 21 مايو/ أيار المقبل، قد تفقد أهميتها."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-يكشف-عن-أهداف-أوكرانية-سيزيد-الجيش-الروسي-تكثيف-هجماته-عليها-1088213006.html
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روسيا
ضابط استخبارات أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض تنفيذ أوامر سيرسكي
13:36 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 13:37 GMT 23.04.2024)
أفاد الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن بعض كتائب القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت برفض تنفيذ أوامر القائد العام لقوات نظام كييف، ألكسندر سيرسكي.
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "تم نقل بعض وحدات النازيين الجدد إلى الجبهة من قبل سيرسكي، لكنهم قالوا: لن نقاتل. أعتقد أن مثل هذه الحالات ستصبح أكثر تكرارًا في الأسابيع المقبلة".
وبحسب جونسون، فإن هذه الكتائب تشكل التهديد الأكبر لزيلينسكي، إذ أنهم عندما يقررون تنفيذ الأمور بأيديهم، بسبب خيبة الأمل برأس النظام في كييف أو بسبب الإخفاقات في الجبهة، قد تكون حياته في خطر.
وأشار جونسون إلى استمرار تقدم القوات الروسية، رغم الطرق الموحلة، ويعتقد أن تحسن الظروف الجوية سيؤدي إلى تكثيف هجوم الجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله.
وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن مسألة الاعتراف بفلاديمير زيلينسكي، رئيسًا لأوكرانيا، بحلول 21 مايو/ أيار المقبل، قد تفقد أهميتها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.