https://sputnikarabic.ae/20240424/شويغو-من-المقرر-إجراء-3-عمليات-إطلاق-أخرى-لصواريخ-أنغارا-خلال-العام-الحالي-فيديو-1088255289.html

شويغو: من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا" خلال العام الحالي... فيديو

شويغو: من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا" خلال العام الحالي... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا"، خلال العام الحالي. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T13:59+0000

2024-04-24T13:59+0000

2024-04-24T13:59+0000

روسيا

سلاح روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، كلمة شويغو، التي قال فيها: "تم بالفعل تنفيذ 6 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ بنجاح، ومن المخطط هذا العام إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ حاملة من هذا الطراز".ولفت البيان إلى أن شويغو، لم يحدد عدد الصواريخ من الفئة الخفيفة "أنغارا - 1.2"، وعدد الصورايخ من الفئة الثقيلة "أنغارا - آ5".وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024.وأشار البيان، نقلا عن شويغو، إلى أن اختبارات صاروخ المجمع الفضائي المحدث "روكوت"، ستبدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2024.وأكد شويغو أن فرص إطلاق المركبات الفضائية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية ستتضاعف جراء الانتهاء من تحديث مجمع الإطلاق الثاني لصواريخ "سويوز".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفقد التقدم المحرز في بناء وتحديث مرافق البنية التحتية للمحطة الفضائية الاختبارية الحكومية الأولى "بليسيتسك"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وأكد البيان أن شويغو تفقد أيضا مجمع الاستعدادات لإطلاق الوحدات الصاروخية الشاملة لمركبات إطلاق منظومة الصواريخ الفضائية من طراز "أنغارا"، وكذلك غرف تجميع الصواريخ من الفئة الثقيلة والخفيفة لأغراض فضائية".

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