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https://sputnikarabic.ae/20240424/شويغو-من-المقرر-إجراء-3-عمليات-إطلاق-أخرى-لصواريخ-أنغارا-خلال-العام-الحالي-فيديو-1088255289.html
شويغو: من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا" خلال العام الحالي... فيديو
شويغو: من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا" خلال العام الحالي... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا"، خلال العام الحالي. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T13:59+0000
2024-04-24T13:59+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، كلمة شويغو، التي قال فيها: "تم بالفعل تنفيذ 6 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ بنجاح، ومن المخطط هذا العام إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ حاملة من هذا الطراز".ولفت البيان إلى أن شويغو، لم يحدد عدد الصواريخ من الفئة الخفيفة "أنغارا - 1.2"، وعدد الصورايخ من الفئة الثقيلة "أنغارا - آ5".وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024.وأشار البيان، نقلا عن شويغو، إلى أن اختبارات صاروخ المجمع الفضائي المحدث "روكوت"، ستبدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2024.وأكد شويغو أن فرص إطلاق المركبات الفضائية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية ستتضاعف جراء الانتهاء من تحديث مجمع الإطلاق الثاني لصواريخ "سويوز".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفقد التقدم المحرز في بناء وتحديث مرافق البنية التحتية للمحطة الفضائية الاختبارية الحكومية الأولى "بليسيتسك"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وأكد البيان أن شويغو تفقد أيضا مجمع الاستعدادات لإطلاق الوحدات الصاروخية الشاملة لمركبات إطلاق منظومة الصواريخ الفضائية من طراز "أنغارا"، وكذلك غرف تجميع الصواريخ من الفئة الثقيلة والخفيفة لأغراض فضائية".
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-يكشف-عن-أهداف-أوكرانية-سيزيد-الجيش-الروسي-تكثيف-هجماته-عليها-1088213006.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/بث-مباشر-لانطلاق-صاروخ--أنغارا--أي5-الروسي-العملاق-إلى-الفضاء-فيديو--1087887065.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

شويغو: من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا" خلال العام الحالي... فيديو

13:59 GMT 24.04.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطلاق أول صاروخ طيران "أنغارا-أ 5" وانفضال المرحلة العليا لأوريون
طلاق أول صاروخ طيران أنغارا-أ 5 وانفضال المرحلة العليا لأوريون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا"، خلال العام الحالي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، كلمة شويغو، التي قال فيها: "تم بالفعل تنفيذ 6 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ بنجاح، ومن المخطط هذا العام إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ حاملة من هذا الطراز".
ولفت البيان إلى أن شويغو، لم يحدد عدد الصواريخ من الفئة الخفيفة "أنغارا - 1.2"، وعدد الصورايخ من الفئة الثقيلة "أنغارا - آ5".
وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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أمس, 11:26 GMT
وأشار البيان، نقلا عن شويغو، إلى أن اختبارات صاروخ المجمع الفضائي المحدث "روكوت"، ستبدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأردف شويغو، بالقول: "يجري العمل على تحديث المجمع الصاروخي الفضائي من الصنف الخفيف "روكوت"، والذي من المقرر أن تبدأ مرحلة اختباراته، في شهر ديسمبر (المقبل) من هذا العام".

وأكد شويغو أن فرص إطلاق المركبات الفضائية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية ستتضاعف جراء الانتهاء من تحديث مجمع الإطلاق الثاني لصواريخ "سويوز".
مشاهد لانطلاق الصاروخ الروسي أنغارا- أ5 العملاق من قاعدة فوستوشني باتجاه الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
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إطلاق ناجح لصاروخ "أنغارا- أ5" الروسي العملاق إلى الفضاء... فيديو
11 أبريل, 09:12 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفقد التقدم المحرز في بناء وتحديث مرافق البنية التحتية للمحطة الفضائية الاختبارية الحكومية الأولى "بليسيتسك"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأكد البيان أن شويغو تفقد أيضا مجمع الاستعدادات لإطلاق الوحدات الصاروخية الشاملة لمركبات إطلاق منظومة الصواريخ الفضائية من طراز "أنغارا"، وكذلك غرف تجميع الصواريخ من الفئة الثقيلة والخفيفة لأغراض فضائية".
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