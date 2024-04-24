شويغو: من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا" خلال العام الحالي... فيديو
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© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا"، خلال العام الحالي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، كلمة شويغو، التي قال فيها: "تم بالفعل تنفيذ 6 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ بنجاح، ومن المخطط هذا العام إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ حاملة من هذا الطراز".
◀️تَفَقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، تطوير البنية التحتية في قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي روسيا، بحسب وزارة الدفاع.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 24, 2024
وأعلن شويغو بدء تشغيل مجمع تقني في القاعدة، لتجهيز الأقمار الصناعية وذلك لإطلاقها على متن صاروخ " أنغارا" pic.twitter.com/5uFU6J3uLg
ولفت البيان إلى أن شويغو، لم يحدد عدد الصواريخ من الفئة الخفيفة "أنغارا - 1.2"، وعدد الصورايخ من الفئة الثقيلة "أنغارا - آ5".
وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024.
وأشار البيان، نقلا عن شويغو، إلى أن اختبارات صاروخ المجمع الفضائي المحدث "روكوت"، ستبدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأردف شويغو، بالقول: "يجري العمل على تحديث المجمع الصاروخي الفضائي من الصنف الخفيف "روكوت"، والذي من المقرر أن تبدأ مرحلة اختباراته، في شهر ديسمبر (المقبل) من هذا العام".
وأكد شويغو أن فرص إطلاق المركبات الفضائية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية ستتضاعف جراء الانتهاء من تحديث مجمع الإطلاق الثاني لصواريخ "سويوز".
11 أبريل, 09:12 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفقد التقدم المحرز في بناء وتحديث مرافق البنية التحتية للمحطة الفضائية الاختبارية الحكومية الأولى "بليسيتسك"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأكد البيان أن شويغو تفقد أيضا مجمع الاستعدادات لإطلاق الوحدات الصاروخية الشاملة لمركبات إطلاق منظومة الصواريخ الفضائية من طراز "أنغارا"، وكذلك غرف تجميع الصواريخ من الفئة الثقيلة والخفيفة لأغراض فضائية".