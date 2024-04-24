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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/عصيان-الأوامر-خبير-بريطاني-يكشف-وضع-القوات-الأوكرانية-على-الجبهة-1088261189.html
"عصيان الأوامر"... خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة
"عصيان الأوامر"... خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت ترفض بشكل متزايد تنفيذ الأوامر بعد تعيين الجنرال ألكسندر سيرسكي، قائدا أعلى للقوات... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T17:09+0000
2024-04-24T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس، على موقع "يوتيوب": "ليس من الواضح بعد سبب رفض كل هؤلاء الجنود للقتال. إذا كانت جميع التقارير صحيحة، فهذا يشير إلى تفاقم المشكلة بسبب التغيير الأخير في القيادة وهي إقالة زالوجني (فاليري)، واستبداله بالجنرال سيرسكي، الذي لا يحظى بشعبية".وأوضح أنه يوجد إرهاق بين العسكريين في أوكرانيا من العمليات القتالية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بالشك في كل الوعود بـ"النصر" المحتمل والدعم من الغرب.وختم ميركوريس، بالقول: "إنهم يفكرون بشكل متزايد في كيفية إنقاذ حياتهم، بدلاً من تنفيذ أوامر انتحارية. إنهم يتخذون القرارات، وبدأت ألوية بأكملها في اتخاذ القرارات من تلقاء نفسها، ما يشير إلى انهيار في التسلسل القيادي".وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت نحو نصف مليون عسكري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.وقال شويغو، في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة الروسية: "لمنع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية، تعتزم واشنطن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وسوف تذهب معظم المخصصات لتمويل المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/-السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-اتخذت-خيارا-لصالح-الحرب-1088260264.html
https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محاور-عدة-1088251032.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

"عصيان الأوامر"... خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة

17:09 GMT 24.04.2024
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
تابعنا عبر
ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت ترفض بشكل متزايد تنفيذ الأوامر بعد تعيين الجنرال ألكسندر سيرسكي، قائدا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ميركوريس، على موقع "يوتيوب": "ليس من الواضح بعد سبب رفض كل هؤلاء الجنود للقتال. إذا كانت جميع التقارير صحيحة، فهذا يشير إلى تفاقم المشكلة بسبب التغيير الأخير في القيادة وهي إقالة زالوجني (فاليري)، واستبداله بالجنرال سيرسكي، الذي لا يحظى بشعبية".
وأوضح أنه يوجد إرهاق بين العسكريين في أوكرانيا من العمليات القتالية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بالشك في كل الوعود بـ"النصر" المحتمل والدعم من الغرب.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا اتخذت خيارا لصالح الحرب
16:33 GMT
وختم ميركوريس، بالقول: "إنهم يفكرون بشكل متزايد في كيفية إنقاذ حياتهم، بدلاً من تنفيذ أوامر انتحارية. إنهم يتخذون القرارات، وبدأت ألوية بأكملها في اتخاذ القرارات من تلقاء نفسها، ما يشير إلى انهيار في التسلسل القيادي".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت نحو نصف مليون عسكري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال شويغو، في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة الروسية: "لمنع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية، تعتزم واشنطن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف، وسوف تذهب معظم المخصصات لتمويل المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في 4 اتجاهات استراتيجية
12:23 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي 13:46 GMT
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