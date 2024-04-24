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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محاور-عدة-1088251032.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T12:23+0000
2024-04-24T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، و3 مركبات، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، كما أنه تم تدمير راجمة صواريخ كم طراز "هيمارس".
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة

12:23 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 24.04.2024)
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، و3 مركبات، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، كما أنه تم تدمير راجمة صواريخ كم طراز "هيمارس".
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