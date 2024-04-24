https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محاور-عدة-1088251032.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T12:23+0000
2024-04-24T12:23+0000
2024-04-24T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، و3 مركبات، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، كما أنه تم تدمير راجمة صواريخ كم طراز "هيمارس".
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة
12:23 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 24.04.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، و3 مركبات، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، كما أنه تم تدمير راجمة صواريخ كم طراز "هيمارس".