https://sputnikarabic.ae/20240426/البيت-الأبيض-ليس-لدينا-الآن-صواريخ-باتريوت-متاحة-لأوكرانيا-1088318938.html

البيت الأبيض: ليس لدينا الآن صواريخ "باتريوت" متاحة لأوكرانيا

البيت الأبيض: ليس لدينا الآن صواريخ "باتريوت" متاحة لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن واشنطن حتى الآن لا تمتلك أنظمة دفاع جوي مجانية من طراز "باتريوت" يمكن نقلها إلى أوكرانيا. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T20:41+0000

2024-04-26T20:41+0000

2024-04-26T20:41+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال سوليفان خلال مقابلة: "أنظمة باتريوت الأمريكية منتشرة الآن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط، لحماية القوات الأمريكية. إذا تمكنا من توفير بطاريات أمريكية إضافية، فسنرسلها (إلى أوكرانيا)".وفي وقت سابق، أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن الجيش الروسي قد دمر 5 أنظمة "باتريوت" منذ بداية العام الحالي، وفي الوقت نفسه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الدول الأعضاء في الحلف يمكنها نقل أنظمة دفاع جوي جديدة إلى كييف في المستقبل القريب.وفي الآونة الأخيرة في أوكرانيا، تزايد الحديث عن مشاكل الدفاع الجوي، وفي أوائل أبريل/ نيسان الجاري، اعترف المدير العام لشركة الطاقة "DTEK"، مكسيم تيمشينكو، بأن نظام الدفاع الجوي في البلاد أضعف بشكل ملحوظ مما كان عليه قبل عدة أشهر.وكتبت صحيفة غربية نقلاً عن مسؤولين في كييف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الذخيرة اللازمة للدفاع الجوي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

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