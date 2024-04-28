https://sputnikarabic.ae/20240428/الكرملين-الذعر-يتزايد-في-صفوف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-1088351685.html
الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة
الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات، ومن المهم بالنسبة لروسيا ألا تتوقف وتدعم هذه الديناميكية. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T08:44+0000
2024-04-28T08:44+0000
2024-04-28T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "على الجانب الأوكراني، يتزايد الذعر على الجبهات".وأضاف: "هذه المعلومات مستقاة مباشرة من المصدر الأول. هناك، على الجانب الآخر، يتزايد الذعر. ومن المهم جدًا بالنسبة لنا الآن الحفاظ على هذا الزخم. ومن المهم جدًا عدم التوقف والمضي في طريق الإنجاز".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي لديه الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله ويستمر في طرد العدو. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. "درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240427/دونيتسك-استخدام-أبرامز-يثبت-تحويل-أوكرانيا-لميدان-اختبار-لأسلحة-الناتو---1088329931.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات، ومن المهم بالنسبة لروسيا ألا تتوقف وتدعم هذه الديناميكية.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "على الجانب الأوكراني، يتزايد الذعر على الجبهات".
وأشار بيسكوف إلى أنه "لدينا جميعًا أصدقاء لنا منذ زمن بعيد، أقارب أصدقاء وما إلى ذلك، وهم يقاتلون في الجبهة، وبعضهم يأتي في الإجازة ليخبرنا، وبعضهم يشاركنا عبر الهاتف، في رسائل".
وأضاف: "هذه المعلومات مستقاة مباشرة من المصدر الأول. هناك، على الجانب الآخر، يتزايد الذعر. ومن المهم جدًا بالنسبة لنا الآن الحفاظ على هذا الزخم. ومن المهم جدًا عدم التوقف والمضي في طريق الإنجاز".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي لديه الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله ويستمر في طرد العدو.
وأشار شويغو إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.