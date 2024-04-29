"إم كيو-9" تتساقط.. حوادث الطائرة المسيرة الأمريكية منذ 2012

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:28 GMT
7 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تبذل جهودا كبيرة لعقد هدنة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
16:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
17:00 GMT
10 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240429/إم-كيو-9-تتساقط-حوادث-الطائرة-المسيرة-الأمريكية-منذ-2012-1088386362.html
"إم كيو-9" تتساقط.. حوادث الطائرة المسيرة الأمريكية منذ 2012
"إم كيو-9" تتساقط.. حوادث الطائرة المسيرة الأمريكية منذ 2012
سبوتنيك عربي
خسرت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 12 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو - 9"، خلال الفترة من 2012 إلى 2021، بينما شهدت الأشهر الـ6 الأخيرة، تحطم 3 مسيرات من هذا... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T17:18+0000
2024-04-29T17:18+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
الجيش الأمريكي
أنصار الله
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104565/59/1045655996_0:317:4524:2862_1920x0_80_0_0_850da0dd6d607d0bf4db531f431b1b7a.jpg
وكان آخر حوادث الطائرة ما أعلنت عنه "أنصار" الله، خلال الأيام الماضية ووثقته بفيديو، قالت إنه يرصد قيام مقاتليها بإسقاط مسيرة "إم كيو - 9" بصاروخ "أرض - جو" أثناء تحليقها في أجواء مدينة صعدة اليمنية.وتقدر قيمة الطائرة الواحدة من هذا النوع بـ30 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن خسائر أمريكا المباشرة نتيجة استخدام هذه الطائرة فقط تصل إلى 90 مليون دولار، تضاف إلى تكلفة التشغيل الباهظة وخسائر الأسلحة الأخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.أبرز حوادث "إم كيو - 9"تشير إحصائيات حوادث الطائرات العسكرية الأمريكية، سواء المأهولة أو المسيرة، التي أوردتها مجلة "إير آند سبيس فورسس"، إلى أنه منذ 2012 حتى 2021، تم تسجيل حوادث سنوية للطائرة المسيرة "إم كيو - 9"، باستثناء عامي 2019 و2020.ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 حتى أبريل/ نيسان الجاري، تم تسجيل 3 حوادث تحطم لطائرة "إم كيو - 9" في اليمن أو بالقرب منه.مهام "إم كيو - 9"تصنف "إم كيو - 9" ضمن الطائرات المسيرة المتعددة المهام، لقدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية، وكان عام 2003، بداية دخولها الخدمة، ويوجد منها نسخ عدة، ويمكنها أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى 27 ساعة.وتحمل الطائرة المسيرة "إم كيو - 9" مجموعة متنوعة من الأسلحة والقنابل، التي تمكنها من التعامل مع قائمة مختلفة من الأهداف، إضافة إلى وسائل الرصد والتوجيه المتطورة، حسبما تعلن الولايات المتحدة الأمريكية.لكن الواقع يقول أن إسقاط 3 طائرات من هذا النوع في اليمن، وآخرها التي تم الإعلان عنها قبل أيام، يثير الشكوك حول كفاءتها وكفاءة السلاح الأمريكي بصورة عامة.ويمكن القول إن هذه الطائرة الأمريكية تواجه "نكبة" بعدما تم إسقاطها على يد جماعة "أنصار الله"، التي لا يمكن مقارنة قدراتها العسكرية المتطورة بالقدرات المتطورة للجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20240427/الجيش-الأمريكي-يخسر-3-طائرات-مسيرة-بقيمة-90-مليون-دولار-قبالة-سواحل-اليمن-1088329175.html
https://sputnikarabic.ae/20240427/مشاهد-للحظة-إسقاط-أنصار-الله-الطائرة-الأمريكية-في-أجواء-مدينة-صعدة-فيديو-1088334726.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104565/59/1045655996_391:0:4207:2862_1920x0_80_0_0_5acf3f7ae915f76b36f7e0ec3c1adea3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الجيش الأمريكي, أنصار الله
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الجيش الأمريكي, أنصار الله

"إم كيو-9" تتساقط.. حوادث الطائرة المسيرة الأمريكية منذ 2012

17:18 GMT 29.04.2024
© AP Photo / Eric Gayطائرة مسيرة "إم كيو-9 ريبر"
طائرة مسيرة إم كيو-9 ريبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Eric Gay
تابعنا عبر
خسرت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 12 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو - 9"، خلال الفترة من 2012 إلى 2021، بينما شهدت الأشهر الـ6 الأخيرة، تحطم 3 مسيرات من هذا النوع في اليمن أو بالقرب منه.
وكان آخر حوادث الطائرة ما أعلنت عنه "أنصار" الله، خلال الأيام الماضية ووثقته بفيديو، قالت إنه يرصد قيام مقاتليها بإسقاط مسيرة "إم كيو - 9" بصاروخ "أرض - جو" أثناء تحليقها في أجواء مدينة صعدة اليمنية.
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
الجيش الأمريكي يخسر 3 طائرات مسيرة بقيمة 90 مليون دولار قبالة سواحل اليمن
27 أبريل, 11:58 GMT
وتقدر قيمة الطائرة الواحدة من هذا النوع بـ30 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن خسائر أمريكا المباشرة نتيجة استخدام هذه الطائرة فقط تصل إلى 90 مليون دولار، تضاف إلى تكلفة التشغيل الباهظة وخسائر الأسلحة الأخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أبرز حوادث "إم كيو - 9"

تشير إحصائيات حوادث الطائرات العسكرية الأمريكية، سواء المأهولة أو المسيرة، التي أوردتها مجلة "إير آند سبيس فورسس"، إلى أنه منذ 2012 حتى 2021، تم تسجيل حوادث سنوية للطائرة المسيرة "إم كيو - 9"، باستثناء عامي 2019 و2020.
2012: فقدت الولايات المتحدة الأمريكية 21 طائرة بينها طائرتان مسيرتان طراز "إم كيو - 9".
2013: تحطمت 17 طائرة أمريكية بينها طائرة مسيرة واحدة من طراز "إم كيو - 9".
2014: تحطمت 11 طائرة أمريكية بينها طائرة مسيرة واحدة من طراز "إم كيو - 9".
2015: تحطمت 14 طائرة بينها طائرتان مسيرتان طراز "إم كيو - 9".
2016: تحطمت 12 طائرة بينها 3 مسيرات من طراز "إم كيو - 9".
2017: تحطمت 10 طائرات أمريكية بينها طائرتان مسيرتان من طراز "إم كيو - 9".
2018: تحطمت 12 طائرة بينها طائرة مسيرة من طراز "إم كيو - 9".
2019 / 2020: لم يتم تسجيل حوادث للطائرة المسيرة "إم كيو - 9" في تلك الفترة.
2021: تحطمت 7 طائرات أمريكية بينها طائرتان مسيرتان من طراز "إم كيو - 9".
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 حتى أبريل/ نيسان الجاري، تم تسجيل 3 حوادث تحطم لطائرة "إم كيو - 9" في اليمن أو بالقرب منه.

مهام "إم كيو - 9"

تصنف "إم كيو - 9" ضمن الطائرات المسيرة المتعددة المهام، لقدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية، وكان عام 2003، بداية دخولها الخدمة، ويوجد منها نسخ عدة، ويمكنها أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى 27 ساعة.
وتحمل الطائرة المسيرة "إم كيو - 9" مجموعة متنوعة من الأسلحة والقنابل، التي تمكنها من التعامل مع قائمة مختلفة من الأهداف، إضافة إلى وسائل الرصد والتوجيه المتطورة، حسبما تعلن الولايات المتحدة الأمريكية.
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
مشاهد للحظة إسقاط "أنصار الله" الطائرة الأمريكية في أجواء مدينة صعدة... فيديو
27 أبريل, 14:54 GMT
لكن الواقع يقول أن إسقاط 3 طائرات من هذا النوع في اليمن، وآخرها التي تم الإعلان عنها قبل أيام، يثير الشكوك حول كفاءتها وكفاءة السلاح الأمريكي بصورة عامة.
ويمكن القول إن هذه الطائرة الأمريكية تواجه "نكبة" بعدما تم إسقاطها على يد جماعة "أنصار الله"، التي لا يمكن مقارنة قدراتها العسكرية المتطورة بالقدرات المتطورة للجيش الأمريكي.
© Sputnikما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:38 GMTДети играют среди развалин мечети Аль-Фарук, разрушенной во время израильской бомбардировки, в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسة05:32 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حسم المقترح المصري بشأن الهدنة بيد السنوارأمس, 18:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала