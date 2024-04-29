"إم كيو-9" تتساقط.. حوادث الطائرة المسيرة الأمريكية منذ 2012
© AP Photo / Eric Gayطائرة مسيرة "إم كيو-9 ريبر"
© AP Photo / Eric Gay
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خسرت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 12 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو - 9"، خلال الفترة من 2012 إلى 2021، بينما شهدت الأشهر الـ6 الأخيرة، تحطم 3 مسيرات من هذا النوع في اليمن أو بالقرب منه.
وكان آخر حوادث الطائرة ما أعلنت عنه "أنصار" الله، خلال الأيام الماضية ووثقته بفيديو، قالت إنه يرصد قيام مقاتليها بإسقاط مسيرة "إم كيو - 9" بصاروخ "أرض - جو" أثناء تحليقها في أجواء مدينة صعدة اليمنية.
27 أبريل, 11:58 GMT
وتقدر قيمة الطائرة الواحدة من هذا النوع بـ30 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن خسائر أمريكا المباشرة نتيجة استخدام هذه الطائرة فقط تصل إلى 90 مليون دولار، تضاف إلى تكلفة التشغيل الباهظة وخسائر الأسلحة الأخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
أبرز حوادث "إم كيو - 9"
تشير إحصائيات حوادث الطائرات العسكرية الأمريكية، سواء المأهولة أو المسيرة، التي أوردتها مجلة "إير آند سبيس فورسس"، إلى أنه منذ 2012 حتى 2021، تم تسجيل حوادث سنوية للطائرة المسيرة "إم كيو - 9"، باستثناء عامي 2019 و2020.
2012: فقدت الولايات المتحدة الأمريكية 21 طائرة بينها طائرتان مسيرتان طراز "إم كيو - 9".
2013: تحطمت 17 طائرة أمريكية بينها طائرة مسيرة واحدة من طراز "إم كيو - 9".
2014: تحطمت 11 طائرة أمريكية بينها طائرة مسيرة واحدة من طراز "إم كيو - 9".
2015: تحطمت 14 طائرة بينها طائرتان مسيرتان طراز "إم كيو - 9".
2016: تحطمت 12 طائرة بينها 3 مسيرات من طراز "إم كيو - 9".
2017: تحطمت 10 طائرات أمريكية بينها طائرتان مسيرتان من طراز "إم كيو - 9".
2018: تحطمت 12 طائرة بينها طائرة مسيرة من طراز "إم كيو - 9".
2019 / 2020: لم يتم تسجيل حوادث للطائرة المسيرة "إم كيو - 9" في تلك الفترة.
2021: تحطمت 7 طائرات أمريكية بينها طائرتان مسيرتان من طراز "إم كيو - 9".
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 حتى أبريل/ نيسان الجاري، تم تسجيل 3 حوادث تحطم لطائرة "إم كيو - 9" في اليمن أو بالقرب منه.
"أنصار الله" اليمنية تنشر مشاهد لعملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية "MQ9" أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مدينة صعدة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 27, 2024
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مهام "إم كيو - 9"
تصنف "إم كيو - 9" ضمن الطائرات المسيرة المتعددة المهام، لقدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية، وكان عام 2003، بداية دخولها الخدمة، ويوجد منها نسخ عدة، ويمكنها أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى 27 ساعة.
وتحمل الطائرة المسيرة "إم كيو - 9" مجموعة متنوعة من الأسلحة والقنابل، التي تمكنها من التعامل مع قائمة مختلفة من الأهداف، إضافة إلى وسائل الرصد والتوجيه المتطورة، حسبما تعلن الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن الواقع يقول أن إسقاط 3 طائرات من هذا النوع في اليمن، وآخرها التي تم الإعلان عنها قبل أيام، يثير الشكوك حول كفاءتها وكفاءة السلاح الأمريكي بصورة عامة.
ويمكن القول إن هذه الطائرة الأمريكية تواجه "نكبة" بعدما تم إسقاطها على يد جماعة "أنصار الله"، التي لا يمكن مقارنة قدراتها العسكرية المتطورة بالقدرات المتطورة للجيش الأمريكي.
© Sputnikما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
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