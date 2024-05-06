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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sputnikarabic.ae/20240506/ماكرون-فرنسا-ليست-في-حالة-حرب-ضد-روسيا-1088582995.html
ماكرون: فرنسا ليست في حالة حرب ضد روسيا
ماكرون: فرنسا ليست في حالة حرب ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن فرنسا ليست في حالة حرب ضد روسيا أو الشعب الروسي. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T17:10+0000
2024-05-06T17:10+0000
أخبار فرنسا
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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في باريس، تم بثه عبر الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على منصة "إكس": "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا أو الشعب الروسي".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه مستعد "لفتح نقاش" حول دور الأسلحة النووية في الدفاع الأوروبي المشترك.وقال في مقابلة مع المجموعة الصحفية الإقليمية "EBRA"، نشرت يوم السبت: "أنا مستعد لفتح هذا النقاش، الذي يجب أن يشمل الدفاع المضاد للصواريخ، والقدرات البعيدة المدى، والأسلحة النووية لأولئك الذين يمتلكونها أو الذين يستضيفون الأسلحة النووية الأمريكية"، وفقا لقناة "تي إف 1" الفرنسية.وفيما أكد ماكرون في المقابلة أن فرنسا ستحافظ على خصوصيتها، فقد شدد على استعدادها للمساهمة بشكل أكبر فيما أسماه "الدفاع عن أوروبا".وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا هي الدولة الوحيدة في الكتلة التي تمتلك أسلحة نووية خاصة بها.وفي خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي أمام طلاب جامعة السوربون بباريس، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن أوروبا تواجه تهديدا وجوديا من روسيا، ودعا قارة أوروبا إلى تبني استراتيجية دفاعية "ذات مصداقية"، وأقل اعتمادا على أمريكا.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/بريطانيا-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-كما-يقترح-ماكرون-تصعيد-خطير-1088507904.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/الرئيس-الصيني-يدعو-فرنسا-والاتحاد-الأوروبي-إلى-تهيئة-الظروف-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1088579185.html
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أخبار فرنسا , روسيا
أخبار فرنسا , روسيا

ماكرون: فرنسا ليست في حالة حرب ضد روسيا

17:10 GMT 06.05.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن فرنسا ليست في حالة حرب ضد روسيا أو الشعب الروسي.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في باريس، تم بثه عبر الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على منصة "إكس": "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا أو الشعب الروسي".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه مستعد "لفتح نقاش" حول دور الأسلحة النووية في الدفاع الأوروبي المشترك.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا: إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا كما يقترح ماكرون "تصعيد خطير"
3 مايو, 15:18 GMT
وقال في مقابلة مع المجموعة الصحفية الإقليمية "EBRA"، نشرت يوم السبت: "أنا مستعد لفتح هذا النقاش، الذي يجب أن يشمل الدفاع المضاد للصواريخ، والقدرات البعيدة المدى، والأسلحة النووية لأولئك الذين يمتلكونها أو الذين يستضيفون الأسلحة النووية الأمريكية"، وفقا لقناة "تي إف 1" الفرنسية.
وفيما أكد ماكرون في المقابلة أن فرنسا ستحافظ على خصوصيتها، فقد شدد على استعدادها للمساهمة بشكل أكبر فيما أسماه "الدفاع عن أوروبا".
وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا هي الدولة الوحيدة في الكتلة التي تمتلك أسلحة نووية خاصة بها.
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
الرئيس الصيني يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا
14:39 GMT
وفي خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي أمام طلاب جامعة السوربون بباريس، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن أوروبا تواجه تهديدا وجوديا من روسيا، ودعا قارة أوروبا إلى تبني استراتيجية دفاعية "ذات مصداقية"، وأقل اعتمادا على أمريكا.

وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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