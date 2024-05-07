https://sputnikarabic.ae/20240507/تنصيب-الرئيس-بوتين-أهم-المعلومات-عن-الحفل-المنتظر-يوم-7-مايو-الجاري-1088571102.html

تنصيب الرئيس بوتين... أهم المعلومات عن الحفل المنتظر لهذا اليوم

تنصيب الرئيس بوتين... أهم المعلومات عن الحفل المنتظر لهذا اليوم

سبوتنيك عربي

تبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا، اليوم الثلاثاء الموافق لـ7 مايو/ أيار الجاري، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو. 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T07:00+0000

2024-05-07T07:00+0000

2024-05-07T09:10+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

رئيس روسيا الاتحادية

أخبار رئيس روسيا

الكرملين

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103216/08/1032160826_0:30:3067:1755_1920x0_80_0_0_d21d43e108060842fbb0ede0be2fe842.jpg

وحفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب مهام رئيس روسيا الاتحادية، ومنصوص عليه في دستور البلاد، وهو حفل يحظى باهتمام ومتابعة سواء في روسيا أو حول العالم. يقدم فريق تحرير "سبوتنيك" أهم المعلومات عن الحفل المنتظر الذي سيقام في قلب العاصمة الروسية بقصر الكرملينإجراءات التنصيبوفي حالة إجراء انتخابات مبكرة، يتولى الرئيس المنتخب منصبه في اليوم الثلاثين من تاريخ النشر الرسمي من قبل لجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية للنتائج العامة للانتخابات الرئاسية في روسيا.ويقام حفل التنصيب الرئاسي في روسيا، في الـ7 من شهر مايو منذ عام 2000، وفي عام 2024، سيتم إقامته أيضًا في ذات التاريخ.يذكر أنه تم تطوير بروتوكول التنصيب في الأصل لتنصيب أول رئيس لروسيا، بوريس يلتسين، ولم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين، وعندما تولى يلتسين، منصبه أقيمت المراسم في قصر المؤتمرات في الكرملين، ومنذ عام 2000، يقام الحفل في قاعات الدولة في قصر الكرملين الكبير، ومنذ ذلك الحين، تم استخدام ذات البروتوكول للحفل، ولكن قد يتم إجراء بعض التغييرات المحددة عليه.توقيت بدء الاحتفال لتنصيب الرئيس الروسي ويتم ذلك عن طريق خدمة المراسم الرئاسية، ويتم تحديد قائمة الحاضرين أيضًا من قبل خدمة المراسم الرئاسية، حيث يُدعى أعضاء الحكومة ونواب مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية ورؤساء الإدارة الرئاسية وقضاة المحكمة الدستورية والسلك الدبلوماسي وغيرهم لحضور الحفل.وبعدها يسير حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعات "القديس جاورجيوس" و"ألكسندر" إلى قاعة "القديس أندريه"، ويتم تقديم الدستور وشعار روسيا، والذين يتم وضعهما على المنصة التي سيؤدي فيها رئيس الدولة القسم.القسم الرئاسي وبعدها يطلب رئيس المحكمة الدستورية من رئيس روسيا المنتخب أداء اليمين الدستورية، حيث تم تحديد نص القسم الرئاسي في دستور روسيا الاتحادية، في المادة 82، وهو:ويضع الرئيس المنتخب يده اليمنى على دستور روسيا الاتحادية، وينطق نص القسم، ويقوم رئيس المحكمة الدستورية بإعلان تولي الرئيس المنتخب لمهامه.ويبدأ عزف النشيد الوطني الروسي في القاعة، وترتفع راية رئيس الدولة فوق قبة المقر الرئاسي في الكرملين، بعد أداء اليمين، ويلقي رئيس الدولة خطابًا موجزًا ​​إلزاميًا لمواطني البلاد، وفي نهاية خطاب الرئيس يتم عزف مقطوعة "ميخائيل غلينكا" الوطنية.30 طلقة مدفقعية من جسر الكرملينوفي نهاية حفل التنصيب، ينزل الرئيس من الشرفة الحمراء للغرفة ذات الأوجه إلى ساحة كاتدرائية الكرملين، حيث يقام عرض الفوج الرئاسي.وبمناسبة التنصيب الرئاسي، يؤدي البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، قداساً في كاتدرائية البشارة في الكرملين، حسب التقليد.

https://sputnikarabic.ae/20240506/من-هم-أهم-وزراء-روسيا-الاتحادية-بعد-الانتخابات-الرئاسية-2024-1088567685.html

https://sputnikarabic.ae/20240505/بوتين-يهنئ-الروس-والمسيحيين-الأرثوذكس-بعيد-الفصح--1088545599.html

https://sputnikarabic.ae/20240425/بوتين-الاقتصاد-الروسي-حقق-ديناميكيات-جيدة-وقوية-1088281171.html

https://sputnikarabic.ae/20240424/المفوضية-الأوروبية-بوتين-لن-يغير-خريطة-العالم-فحسب-بل-يغير-تاريخ-الاتحاد-الأوروبي-1088257522.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, رئيس روسيا الاتحادية, أخبار رئيس روسيا, الكرملين