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https://sputnikarabic.ae/20240510/سلاح-صيني-يفرض-توازن-قوى-جديدا-في-المحيط-الهادئ-1088713687.html
سلاح صيني يفرض توازن قوى جديدا في المحيط الهادئ
سلاح صيني يفرض توازن قوى جديدا في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أصبح الأسطول الحربي الصيني ثاني أضخم أسطول بحري في العالم بـ730 وحدة بحرية تضم مدمرات وغواصات وفرقاطات، إضافة إلى حاملات الطائرات والمروحيات. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T15:20+0000
2024-05-10T15:20+0000
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ويضم الأسطول الحربي الصيني 8 أنواع من الوحدات البحرية، التي يترواح ترتيبها بين الثاني والـ5 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.وتسعى الصين لفرض هيمنتها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأسطول قوي يضم عدد من حاملات الطائرات المتطورة وأبرزها "فوجيان" التي بدأت أولى رحلاتها البحرية لفرض توازنات قوى جديدة في تلك المناطق، حسبما يقول تقرير لموقع "نافال تكنولوجي" الأمريكي، يوم الخميس.ويوضح التقرير: "يبدو أن موازين القوى في منطقة المحيط الهادئ ستتغير لصالح الصين بصورة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تغييرها".وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع الصينية نشرت يوم الأربعاء الماضي، صورا لحاملة الطائرات "فوجيان" خلال التجارب البحرية التي تجريها قبل دخول الخدمة رسميا مع الأسطول الصيني.وتنفق الصين أموالا ضخمة لتطوير قدراتها العسكرية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنه سجلت نموا كبيرا في حجم إنفاقها الدفاعي في السنوات الأخيرة، كما أنه من المتوقع أن يستمر نمو الإنفاق الدفاعي ليصل إلى نحو 324 مليار دولار بحلول عام 2028.وتقدر ميزانية الدفاع الصينية بنحو 227 مليار دولار حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما من المتوقع أن تنفق بكين نحو 1.4 تريليون دولار لشراء وتطوير عتادها العسكري خلال السنوات الـ4 المقبلة، حسبما يشير "نافال ديفينس".أسطول حاملات الطائراتيضم 4 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ"، الموجودتان في الخدمة، و"فوجيان"، التي بدأت التجارب البحرية استعداد لدخول الخدمة رسميا، إضافة إلى "تايب - 004"، التي لا تزال في مرحلة التطوير.قدرات "فوجيان"تشير المعلومات المتاحة عن حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان" إلى أنها من طراز "تايب - 003" بطول 316 مترا وعرض عند المنتصف على سطح الماء (العارضة) 76 مترا، وإزاحة (وزن السفينة) تقدر بـ80 ألف طن.وتستخدم "فوجيان" نظام دفع يعتمد على محركات ديزل، تمكنها من الانطلاق بسرعة 31 عقدة (57.4 كلم/ ساعة)، بينما تحمل جناح جوي من المقرر أن يضم 60 طائرة تشمل 40 مقاتلة إضافة إلى مروحيات وطائرات إنذار مبكر وطائرات قيادة وسيطرة.ويقدر عدد طاقم السفينة العملاقة بألفي فرد إضافة إلى طاقم جوي مكون من ألف فرد، بينما لا تتوافر معلومات عن تسليحها.
https://sputnikarabic.ae/20230403/الصين-تعزز-أسطولها-بطائرة-تقلق-أمريكا-صور-وفيديو-1075463991.html
https://sputnikarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
https://sputnikarabic.ae/20231024/إعلام-الصين-صنعت-سلاحا-مدمرا-مصمما-لإغراق-حاملات-طائرات-الناتو-1082388209.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن

سلاح صيني يفرض توازن قوى جديدا في المحيط الهادئ

15:20 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / STRمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
أصبح الأسطول الحربي الصيني ثاني أضخم أسطول بحري في العالم بـ730 وحدة بحرية تضم مدمرات وغواصات وفرقاطات، إضافة إلى حاملات الطائرات والمروحيات.
ويضم الأسطول الحربي الصيني 8 أنواع من الوحدات البحرية، التي يترواح ترتيبها بين الثاني والـ5 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
الصين تعزز أسطولها بطائرة "تقلق أمريكا"... صور وفيديو
3 أبريل 2023, 09:42 GMT
وتسعى الصين لفرض هيمنتها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأسطول قوي يضم عدد من حاملات الطائرات المتطورة وأبرزها "فوجيان" التي بدأت أولى رحلاتها البحرية لفرض توازنات قوى جديدة في تلك المناطق، حسبما يقول تقرير لموقع "نافال تكنولوجي" الأمريكي، يوم الخميس.
ويوضح التقرير: "يبدو أن موازين القوى في منطقة المحيط الهادئ ستتغير لصالح الصين بصورة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تغييرها".
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
25 سبتمبر 2022, 16:11 GMT
وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع الصينية نشرت يوم الأربعاء الماضي، صورا لحاملة الطائرات "فوجيان" خلال التجارب البحرية التي تجريها قبل دخول الخدمة رسميا مع الأسطول الصيني.
وتنفق الصين أموالا ضخمة لتطوير قدراتها العسكرية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنه سجلت نموا كبيرا في حجم إنفاقها الدفاعي في السنوات الأخيرة، كما أنه من المتوقع أن يستمر نمو الإنفاق الدفاعي ليصل إلى نحو 324 مليار دولار بحلول عام 2028.
غواصة نووية جديدة من طراز 094 أ من فئة جين لونغ مارش 10 تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2023
إعلام: الصين صنعت سلاحا مدمرا مصمما لإغراق حاملات طائرات "الناتو" من الفضاء.. فيديو
24 أكتوبر 2023, 07:30 GMT
وتقدر ميزانية الدفاع الصينية بنحو 227 مليار دولار حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما من المتوقع أن تنفق بكين نحو 1.4 تريليون دولار لشراء وتطوير عتادها العسكري خلال السنوات الـ4 المقبلة، حسبما يشير "نافال ديفينس".

أسطول حاملات الطائرات

يضم 4 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ"، الموجودتان في الخدمة، و"فوجيان"، التي بدأت التجارب البحرية استعداد لدخول الخدمة رسميا، إضافة إلى "تايب - 004"، التي لا تزال في مرحلة التطوير.

قدرات "فوجيان"

تشير المعلومات المتاحة عن حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان" إلى أنها من طراز "تايب - 003" بطول 316 مترا وعرض عند المنتصف على سطح الماء (العارضة) 76 مترا، وإزاحة (وزن السفينة) تقدر بـ80 ألف طن.
وتستخدم "فوجيان" نظام دفع يعتمد على محركات ديزل، تمكنها من الانطلاق بسرعة 31 عقدة (57.4 كلم/ ساعة)، بينما تحمل جناح جوي من المقرر أن يضم 60 طائرة تشمل 40 مقاتلة إضافة إلى مروحيات وطائرات إنذار مبكر وطائرات قيادة وسيطرة.
ويقدر عدد طاقم السفينة العملاقة بألفي فرد إضافة إلى طاقم جوي مكون من ألف فرد، بينما لا تتوافر معلومات عن تسليحها.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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