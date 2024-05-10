https://sputnikarabic.ae/20240510/سلاح-صيني-يفرض-توازن-قوى-جديدا-في-المحيط-الهادئ-1088713687.html

سلاح صيني يفرض توازن قوى جديدا في المحيط الهادئ

سلاح صيني يفرض توازن قوى جديدا في المحيط الهادئ

سبوتنيك عربي

أصبح الأسطول الحربي الصيني ثاني أضخم أسطول بحري في العالم بـ730 وحدة بحرية تضم مدمرات وغواصات وفرقاطات، إضافة إلى حاملات الطائرات والمروحيات. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T15:20+0000

2024-05-10T15:20+0000

2024-05-10T15:20+0000

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ويضم الأسطول الحربي الصيني 8 أنواع من الوحدات البحرية، التي يترواح ترتيبها بين الثاني والـ5 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.وتسعى الصين لفرض هيمنتها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأسطول قوي يضم عدد من حاملات الطائرات المتطورة وأبرزها "فوجيان" التي بدأت أولى رحلاتها البحرية لفرض توازنات قوى جديدة في تلك المناطق، حسبما يقول تقرير لموقع "نافال تكنولوجي" الأمريكي، يوم الخميس.ويوضح التقرير: "يبدو أن موازين القوى في منطقة المحيط الهادئ ستتغير لصالح الصين بصورة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تغييرها".وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع الصينية نشرت يوم الأربعاء الماضي، صورا لحاملة الطائرات "فوجيان" خلال التجارب البحرية التي تجريها قبل دخول الخدمة رسميا مع الأسطول الصيني.وتنفق الصين أموالا ضخمة لتطوير قدراتها العسكرية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنه سجلت نموا كبيرا في حجم إنفاقها الدفاعي في السنوات الأخيرة، كما أنه من المتوقع أن يستمر نمو الإنفاق الدفاعي ليصل إلى نحو 324 مليار دولار بحلول عام 2028.وتقدر ميزانية الدفاع الصينية بنحو 227 مليار دولار حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما من المتوقع أن تنفق بكين نحو 1.4 تريليون دولار لشراء وتطوير عتادها العسكري خلال السنوات الـ4 المقبلة، حسبما يشير "نافال ديفينس".أسطول حاملات الطائراتيضم 4 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ"، الموجودتان في الخدمة، و"فوجيان"، التي بدأت التجارب البحرية استعداد لدخول الخدمة رسميا، إضافة إلى "تايب - 004"، التي لا تزال في مرحلة التطوير.قدرات "فوجيان"تشير المعلومات المتاحة عن حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان" إلى أنها من طراز "تايب - 003" بطول 316 مترا وعرض عند المنتصف على سطح الماء (العارضة) 76 مترا، وإزاحة (وزن السفينة) تقدر بـ80 ألف طن.وتستخدم "فوجيان" نظام دفع يعتمد على محركات ديزل، تمكنها من الانطلاق بسرعة 31 عقدة (57.4 كلم/ ساعة)، بينما تحمل جناح جوي من المقرر أن يضم 60 طائرة تشمل 40 مقاتلة إضافة إلى مروحيات وطائرات إنذار مبكر وطائرات قيادة وسيطرة.ويقدر عدد طاقم السفينة العملاقة بألفي فرد إضافة إلى طاقم جوي مكون من ألف فرد، بينما لا تتوافر معلومات عن تسليحها.

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