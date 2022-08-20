تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

أصدرت الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه: " الضربات الجوية بالأسلحة الدقيقة استهدفت مراكز وقواعد عسكرية كانت تضم نحو 20 مرتزقا من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 100 مسلح متطرف أوكراني".

وتابع البيان: نجحت القوات الجوية بتحييد العدد الأكبر من فصيل "كراكن" الأوكراني المتطرف في إقليم خاركوف.

وأضافت الدفاع الروسية: وعملت القوات الجوية على استهداف قوات عسكرية في فيليكوميخايلوفكا الواقعة في مدينة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير كتيبة اللواء 110 للدفاع الإقليمي بالكامل.

وأكدت الدفاع الروسية تنفيذها غارات جوية دمرت من خلالها محطة رادار أمريكية وآلية تحمل نظام الصاروخي من طراز "بوك" في منطقة شيفتشينكو، بالإضافة إلى تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق غاليتسينوفكا وكونستانتينوفكا وشابيلكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون.