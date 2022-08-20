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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220820/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066643851.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T06:04+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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العالم, новый онлайн для белой редактуры
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المروحية الهجومية كا-52 (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:04 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 06:05 GMT 20.08.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
07:00 GMT 20.08.2022
أصدرت الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه: " الضربات الجوية بالأسلحة الدقيقة استهدفت مراكز وقواعد عسكرية كانت تضم نحو 20 مرتزقا من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 100 مسلح متطرف أوكراني".
وتابع البيان: نجحت القوات الجوية بتحييد العدد الأكبر من فصيل "كراكن" الأوكراني المتطرف في إقليم خاركوف.
وأضافت الدفاع الروسية: وعملت القوات الجوية على استهداف قوات عسكرية في فيليكوميخايلوفكا الواقعة في مدينة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير كتيبة اللواء 110 للدفاع الإقليمي بالكامل.
وأكدت الدفاع الروسية تنفيذها غارات جوية دمرت من خلالها محطة رادار أمريكية وآلية تحمل نظام الصاروخي من طراز "بوك" في منطقة شيفتشينكو، بالإضافة إلى تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق غاليتسينوفكا وكونستانتينوفكا وشابيلكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون.
06:33 GMT 20.08.2022
الدفاع الروسية: تحييد 20 مرتزقا أمريكيا ومئات المتطرفين في ضربات بأسلحة عالية الدقة في خاركوف
06:20 GMT 20.08.2022
كيسنجر يحذر من إطالة أمد الصراع والتنازل لروسيا في أوكرانيا
حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن امتداد وتوسع الصراع في أوكرانيا محفوف بالمخاطر ويجب حله من خلال المفاوضات.
وجاءت تصريحات كيسنجر خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية، قال فيها: " إن المفاوضات هي الحل الأفضل لهذا الصراع وتوسيع رقعته يهدد بإطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى".
واعتبر كيسنجر أن إطالة الحرب سيجعلها شبيهة بالحرب العالمية الأولى، ما سيؤدي إلى توترات وحروب أخرى في المناطق.
وأمل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن تقوم دول الناتو بالاتفاق على ما يجب أن تكون عليه نتائج المفاوضات وما هي النتيجة التي يمكن تحقيقها.
وشدد كيسنجر على أهمية عدم تقديم تنازلات كثيرة من قبل الناتو لروسيا، معتقدًا أن الأخيرة يجب ألا تحصل على "أي فائدة" من العملية الخاصة في أوكرانيا وإعادة 15-20% من الأراضي لأوكرانيا.
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