https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الروسي-يدمر-المنشآت-الحيوية-للجيش-الأوكراني-ويحرمه-من-الوقود-1066924571.html

الجيش الروسي يدمر المنشآت الحيوية للجيش الأوكراني و"يحرمه من الوقود"

الجيش الروسي يدمر المنشآت الحيوية للجيش الأوكراني و"يحرمه من الوقود"

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد إن "القوات الجوفضائية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة منشأة لتخزين النفط في منطقة دنيبروبيتروفسك كانت تزود... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T11:16+0000

2022-08-28T11:16+0000

2022-08-28T11:16+0000

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وأوضح البيان: "في مدينة نيكوبول، منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير مرفق لتخزين النفط كان يوفر الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، كما تم تدمير ثمانية مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مدن سيفيرسك وكراماتورسك وأولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وترافنيفوي في منطقة خاركوف، وكافكاز في منطقة نيكولاييف، ومارغانيتس في منطقة دنيبروبيتروفسك".وكشف البيان أن حوالى 250 جنديا معاديا قتلوا خلال ضربات عالية الدقة فى مدينة سلافيانسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية التى تسيطر عليها كييف.وأردف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إنه نتيجة لضربة موجهة في منطقة سلافيانسك، قُتل أكثر من 100 مسلح قومي متطرف تم تدريبهم في مركز التدريب الاحتياطي للجيش الأوكراني".وتابع البيان: "ونتيجة للأعمال الهجومية لقوات الحلفاء (روسيا وقوات جمهوريات دونباس) في اتجاه دونيتسك، تجاوزت خسائر الكتيبة 204 من لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 241 في قرية أرتيموفسك 60% من الأفراد".ولفت البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال اليوم الماضي لـ28 قذيفة تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الامريكية و"أولخا" الأوكرانية.بالإضافة إلى ذلك، خلال النهار، أسقط الدفاع الجوي الروسي 6 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون.وأشارت الوزارة إلى أن القوات الجوية الروسية قصفت ورش مصنع "موتور ميتش" في زابوروجيه، حيث يتم إصلاح الطائرات المروحية أوكرانية، بأسلحة عالية الدقة.وقالت وزارة الدفاع إن "الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت ورش إنتاج مصنع موتور سيتش في مدينة زابوروجيه حيث كان يجري فيها اصلاح مروحيات القوات الجوية الاوكرانية".بالإضافة إلى ذلك، تعرضت ثلاثة مواقع قيادة أوكرانية للتدمير خلال النهار، وعلى وجه الخصوص، مركز اللواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أصيبت 42 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وطواقم بشرية وعتاد عسكري أوكراني في 139 مقاطعة.وكشف البيان أن كييف قصفت مرة أخرى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مما يشكل تهديد بحدوث كارثة نووية."يواصل نظام كييف الاستفزازات من أجل خلق تهديد بحدوث كارثة نووية من صنع الإنسان في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وعلى مدار اليوم الماضي، قصفت وحدتا مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أراضي محطة الطاقة النووية".وأوضحت وزارة الدفاع أنه "تم إطلاق ما مجموعه 9 قذائف، سقط 3 منها في منطقة المبنى الخاص رقم 2 الذي يخزن وقودا نوويا جديدا من شركة تفيل ومخلفات صلبة مشعة، ونتيجة لذلك أصابت الشظايا خطوط الأنابيب".وتابع البيان: "قصفت المدفعية الأوكرانية محطة الطاقة النووية من بلدة مارييفكا في منطقة دنيبروبتروفسك، وأثناء الهجوم المضاد تم قمع مصدر النيران الاوكراني".ودمرت القوات المسلحة الروسية منذ بداية العملية الخاصة 1826 طائرة مسيرة أوكرانية.وأوضح البيان: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 274 طائرة، و 148 طائرة مروحية، و 826 1 طائرة مسيرة، و 370 منظومة دفاع جوي، و 400 4 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 822 راجمة صواريخ، و349 3 مدفعا ميدانياً ومدافع هاون، فضلا عن 5095 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

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