https://sputnikarabic.ae/20220906/وزارة-الدفاع-الروسية-أكثر-من-70-ملحقا-عسكريا-أجنبيا-حضروا-مناورات-فوستوك-2022-1067360738.html
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 70 ملحقا عسكريا أجنبيا حضروا مناورات "فوستوك 2022"
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 70 ملحقا عسكريا أجنبيا حضروا مناورات "فوستوك 2022"
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 ملحقًا عسكريًا أجنبيًا سوف يحضرون مناورات "فوستوك 2022" شرقي روسيا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:40+0000
2022-09-06T11:40+0000
2022-09-06T11:40+0000
أخبار روسيا اليوم
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ووفق بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 ملحقًا عسكريًا أجنبيًا من 35 دولة، حضروا لمراقبة المرحلة الرئيسية من التدريبات العسكرية الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغيفسكي في منطقة بريمورسكي الروسية.وقالت: "أكثر من 70 ممثلاً عن السلكين العسكري والدبلوماسي المعتمدين في روسيا من 35 دولة في العالم ، فضلاً عن ممثلين من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون"، لاحظوا تنفيذ الإجراءات العملية المشتركة".وتشارك في التدريبات العسكرية من أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وقرغيزستان والصين ومنغوليا وطاجيكستان وروسيا، كجزء من مجموعة القوات، حيث يشارك أكثر من 2000 عسكري من دول أجنبية في تدريبات فوستوك 2022.ولفت البيان إلى أن أكثر من 50000 شخص، وأكثر من 5000 مركبة عسكرية، بما في ذلك 140 طائرة، 60 سفينة تشارك في المناورات.
https://sputnikarabic.ae/20220906/صاروخ--كاليبر-يصيب-هدفا-بحريا-على-مسافة-300-كيلومتر-خلال-تدريبات-فوستوك-2022-1067355612.html
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أخبار روسيا اليوم
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 70 ملحقا عسكريا أجنبيا حضروا مناورات "فوستوك 2022"
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 ملحقًا عسكريًا أجنبيًا سوف يحضرون مناورات "فوستوك 2022" شرقي روسيا.
ووفق بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 ملحقًا عسكريًا
أجنبيًا من 35 دولة، حضروا لمراقبة المرحلة الرئيسية من التدريبات العسكرية الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغيفسكي في منطقة بريمورسكي الروسية.
وقالت: "أكثر من 70 ممثلاً عن السلكين العسكري والدبلوماسي المعتمدين في روسيا من 35 دولة في العالم ، فضلاً عن ممثلين من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي
للتعاون"، لاحظوا تنفيذ الإجراءات العملية المشتركة".
وتشارك في التدريبات العسكرية من أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وقرغيزستان والصين ومنغوليا وطاجيكستان وروسيا، كجزء من مجموعة القوات، حيث يشارك أكثر من 2000 عسكري من دول أجنبية في تدريبات فوستوك 2022.
وتجري مناورات فوستوك 2022 العسكرية الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/أيلول، مع إجراء عمليات دفاعية وهجومية في 9 ملاعب تدريب بالمنطقة العسكرية الشرقية، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية من بحر أوخوتسك وبحر اليابان.
ولفت البيان إلى أن أكثر من 50000 شخص، وأكثر من 5000 مركبة عسكرية، بما في ذلك 140 طائرة، 60 سفينة تشارك في المناورات.