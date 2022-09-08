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مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220908/مشاهد-مباشرة-من-قلعة-بالمورال-حيث-تتواجد-الملكة-البريطانية-توافد-أفراد-العائلة-المالكة-فيديو---1067489783.html
مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو
مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو
تترقب وسائل الإعلام العالمية والبريطانية بشكل خاص بقلق شديد الحالة الصحية للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، التي أعلن الأطباء عن قلقهم بشأنها. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
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الملكة إليزابيث الثانية وكونتيسة وسكس صوفي - سبوتنيك عربي

مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو

16:40 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 16:54 GMT 08.09.2022)
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تترقب وسائل الإعلام العالمية والبريطانية بشكل خاص بقلق شديد الحالة الصحية للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، التي أعلن الأطباء عن قلقهم بشأنها.
وتوجه أفراد من العائلة المالكة على عجل إلى قلعة بالمورال الواقعة في منطقة أبردين بإسكتلندا، حيث نشرت الصحف البريطانية بثا مباشرا من المكان في ترقب واضح لما سيحدث.
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وسافر الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، إلى اسكتلندا، اليوم الخميس، بعد أن أصدر أطباء ‏ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، نشرة حول صحتها.‏
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