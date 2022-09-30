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قطر... افتتاح شارع في نوفمبر لا يدخله إلا أصحاب السيارات الفارهة
قطر... افتتاح شارع في نوفمبر لا يدخله إلا أصحاب السيارات الفارهة
"المها درايف"، هو شارع تفتتحه الدولة القطرية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر 2022 لكرة القدم. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T11:55+0000
2022-09-30T11:55+0000
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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ووفقا للشرق القطرية فإن الشارع ليس عاديا، حيث أكدت أنه "الوحيد في العالم" الذي لا يدخله أحد غير أصحاب السيارات الكلاسيكية والفارهة.وكان حساب "جزيرة المها" الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قد دعا "أصحاب السيارات الكلاسيكية والسيارات الإكزوتيك" كي يسجلوا سياراتهم من أجل الحصول على "رخصة حصرية سنوية للدخول إلى شارع المها درايف".وحسب ما نقله الموقع القطري فإن "المها درايف" سيكون "الوحيد بالعالم الذي يضم مجموعة من أشهر المطاعم العالمية الفاخرة في مكان واحد".وعن ميزات هذا الشارع أوضح أنه يطل "على تراسات المطاعم من جهة والبحر ومدينة لوسيل من جهة أخرى"، إضافة إلى أن الجزيرة تقدم "تجربة فريدة على الطريق مخصصة للسيارات الخارقة والسيارات الكلاسيكية فقط".طالع أيضا: قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
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أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

قطر... افتتاح شارع في نوفمبر لا يدخله إلا أصحاب السيارات الفارهة

11:55 GMT 30.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب لوسيل، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 80 ألف متفرج
ملعب لوسيل، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 80 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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"المها درايف"، هو شارع تفتتحه الدولة القطرية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
ووفقا للشرق القطرية فإن الشارع ليس عاديا، حيث أكدت أنه "الوحيد في العالم" الذي لا يدخله أحد غير أصحاب السيارات الكلاسيكية والفارهة.
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27 سبتمبر, 16:52 GMT
وكان حساب "جزيرة المها" الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قد دعا "أصحاب السيارات الكلاسيكية والسيارات الإكزوتيك" كي يسجلوا سياراتهم من أجل الحصول على "رخصة حصرية سنوية للدخول إلى شارع المها درايف".

وأوضح أن "مصاريف رسوم التسجيل ستكون 12000 ريال قطري في السنة وذلك لمائة سيارة فقط".

وحسب ما نقله الموقع القطري فإن "المها درايف" سيكون "الوحيد بالعالم الذي يضم مجموعة من أشهر المطاعم العالمية الفاخرة في مكان واحد".
وعن ميزات هذا الشارع أوضح أنه يطل "على تراسات المطاعم من جهة والبحر ومدينة لوسيل من جهة أخرى"، إضافة إلى أن الجزيرة تقدم "تجربة فريدة على الطريق مخصصة للسيارات الخارقة والسيارات الكلاسيكية فقط".
طالع أيضا: قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
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