https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-الحكومة-الكويتية-رفعت-استقالتها-وحددت-11-أكتوبر-موعدا-لأول-جلسات-مجلس-الأمة--1068467192.html
إعلام: الحكومة الكويتية رفعت استقالتها وحددت 11 أكتوبر موعدا لأول جلسات مجلس الأمة
إعلام: الحكومة الكويتية رفعت استقالتها وحددت 11 أكتوبر موعدا لأول جلسات مجلس الأمة
قالت تقارير إعلامية إن الحكومة الكويتية قد رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية للبلاد. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T08:52+0000
2022-10-01T08:52+0000
2022-10-01T08:55+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لتصريحات، نقلتها القبس الكويتية، قالت مصادر حكومية إن الحكومة تقدمت باستقالتها إلى القيادة السياسية في البلاد، وذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته صباح اليوم.وأوضحت المصادر أن الحكومة قد حددت يوم الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.وكانت نتائج الانتخابات الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.طالع أيضا: الانتخابات الكويتية... 54% نسبة التغيير في تركيبة المجلس السابق... وامرأتان ضمن الفائزين
https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-محلي-مجلس-الوزراء-الكويتي-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-اليوم-لمناقشة-استقالة-الحكومة-1068465272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
إعلام: الحكومة الكويتية رفعت استقالتها وحددت 11 أكتوبر موعدا لأول جلسات مجلس الأمة
08:52 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 08:55 GMT 01.10.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن الحكومة الكويتية قد رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية للبلاد.
ووفقا لتصريحات
، نقلتها القبس الكويتية، قالت مصادر حكومية إن الحكومة تقدمت باستقالتها إلى القيادة السياسية في البلاد، وذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته صباح اليوم.
وأوضحت المصادر
أن الحكومة قد حددت يوم الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.
وفيما أكدت أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوماً بهذا الخصوص، فقد لفتت إلى أن التشكيل الحكومي الجديد سيتم لعانلده قبل تلك الجلسة.
وكانت نتائج الانتخابات الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.