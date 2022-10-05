https://sputnikarabic.ae/20221005/كاشتان---إم-منظومة-دفاع-جوي-روسية-لحماية-السفن-الحربية-1068644700.html
“كاشتان - إم"... منظومة دفاع جوي روسية لحماية السفن الحربية
“كاشتان - إم"... منظومة دفاع جوي روسية لحماية السفن الحربية
تمتلك روسيا أقوى وأفضل أنظمة دفاع جوي في العالم يمكنها تدمير الأهداف المعادية من البر والبحر والجو. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:13+0000
2022-10-05T11:13+0000
2022-10-05T11:16+0000
رصد عسكري
روسيا
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تمثل منظومة"كاشتان إم" واحدة من أنظمة الدفاع الجوي ذات الكفاءة العالية التي يمكن استخدامها لحماية السفن الحربية من الأهداف المعادية التي تشمل:ذكر تقرير لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي أن منظومة "كاشتان إم" تتكون من 4 أجزاء هي:ولفت الموقع إلى أن وحدة القيادة والسيطرة تقوم بمهام رصد الأهداف الجوية والأهداف الثابتة وتتبعها حتى يتم تحديد مسارها بدقة وإرسال البيانات للوحدة القتالية.تم تصميم الوحدة القتالية لتشمل صواريخ ومدفعية التي تمنحها القدرة على الاشتباك مع قائمة مختلفة من الأهداف المعادية، ويمكن للسفينة الواحدة أن تزود بأكثر من وحدة قتالية من هذه المنظومة وفقا لوزنها.كما تشمل الوحدة القتالية أجهزة رادار ووسائل رؤية إلكترونية.ولفت الموقع إلى أن منظومة "كاشتان - إم" مزودة بصواريخ سام (سطح - جو) تعمل بالوقود الصلب مكونة من مرحلتين ورأس حربي شديد الانفجار.كما تشمل الوحدة القتالية للمنظومة اثنين من المدافع الرشاشة عيار 30 ملم بـ 6 فوهات توفر قوة نارية كبيرة للتعامل مع الأهداف الصغيرة.يتم تزويد المنظومة بحمولة تتراوح بين 32 و48 صاروخا (سطح - جو).ما هي المواصفات الفنية للمنظومة؟وتتميز منظومة "كاشتان - إم" التي تشمل صواريخ ومدافع رشاشة أنها توفر مستويات حماية عالية مكونة من عدة طبقات تبدأ باستخدام الصواريخ في نطاقة يتراوح بين 1500 و10 آلاف متر، ثم استخدام المدافع الرشاشة لاستكمال مهمة تدمير الأهداف القريبة في نطاق يتراوح بين 500 متر و4 آلاف متر.
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رصد عسكري, روسيا
“كاشتان - إم"... منظومة دفاع جوي روسية لحماية السفن الحربية
11:13 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 11:16 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
تمتلك روسيا أقوى وأفضل أنظمة دفاع جوي في العالم يمكنها تدمير الأهداف المعادية من البر والبحر والجو.
تمثل منظومة"كاشتان إم" واحدة من أنظمة الدفاع الجوي ذات الكفاءة العالية التي يمكن استخدامها لحماية السفن الحربية
من الأهداف المعادية التي تشمل:
الصواريخ المضادة للرادارات.
ذكر تقرير لموقع
"روس أوبورون إكسبورت" الروسي أن منظومة "كاشتان إم" تتكون من 4 أجزاء هي:
أجهزة الدعم البري للمنظومة.
ولفت الموقع إلى أن وحدة القيادة والسيطرة تقوم بمهام رصد الأهداف الجوية والأهداف الثابتة وتتبعها حتى يتم تحديد مسارها بدقة وإرسال البيانات للوحدة القتالية.
تم تصميم الوحدة القتالية
لتشمل صواريخ ومدفعية التي تمنحها القدرة على الاشتباك مع قائمة مختلفة من الأهداف المعادية، ويمكن للسفينة الواحدة أن تزود بأكثر من وحدة قتالية من هذه المنظومة وفقا لوزنها.
كما تشمل الوحدة القتالية أجهزة رادار ووسائل رؤية إلكترونية.
ولفت الموقع إلى أن منظومة "كاشتان - إم" مزودة بصواريخ
سام (سطح - جو) تعمل بالوقود الصلب مكونة من مرحلتين ورأس حربي شديد الانفجار.
كما تشمل الوحدة القتالية للمنظومة اثنين من المدافع الرشاشة عيار 30 ملم بـ 6 فوهات توفر قوة نارية كبيرة للتعامل مع الأهداف الصغيرة.
يتم تزويد المنظومة بحمولة تتراوح بين 32 و48 صاروخا (سطح - جو).
ما هي المواصفات الفنية للمنظومة؟
ارتفاع الاشتباك مع الأهداف المعادية بالصواريخ: من مترين إلى 6 آلاف متر.
ارتفاع الاشتباك مع الأهداف المعادية بالمدافع الرشاشة: يشتبك مع الهدف المعادي في نفس مستوى المدفع حتى ارتفاع 3 آلاف متر.
الزمن المطلوب لإطلاق أول صاروخ: 5 - 7 ثوان.
أقصى سرعة للأهداف التي يمكن الاشتباك معها: ألف متر في الثانية (نحو 3 أضعاف سرعة الصوت).
وتتميز منظومة "كاشتان - إم" التي تشمل صواريخ ومدافع رشاشة أنها توفر مستويات حماية
عالية مكونة من عدة طبقات تبدأ باستخدام الصواريخ في نطاقة يتراوح بين 1500 و10 آلاف متر، ثم استخدام المدافع الرشاشة لاستكمال مهمة تدمير الأهداف القريبة في نطاق يتراوح بين 500 متر و4 آلاف متر.