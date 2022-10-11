https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-اتفاق-أرمينيا-وأذربيجان-على-النقاط-الأساسية-لمعاهدة-السلام-1068878754.html
وزير الخارجية التركي يعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على النقاط الأساسية لمعاهدة السلام
وزير الخارجية التركي يعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على النقاط الأساسية لمعاهدة السلام
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن أرمينيا وأذربيجان قد اتفقتا على النقاط الأساسية لمعاهدة السلام بينهما. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:38+0000
2022-10-11T09:38+0000
2022-10-11T09:38+0000
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أنقرة- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له اليوم لقناة تي في نت، أكد أوغلو توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية لمعاهدة السلام، حيث بات من الضروري تنفيذها.وقال أوغلو: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية - كانت هناك خمس نقاط أساسية"، موضحا أن من تلك النقاط التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين ترسيم الحدود والاعتراف بالسيادة.وقال: "هذا يشمل الاعتراف بوحدة أراضي الطرف الآخر، وترسيم الحدود، وما إلى ذلك"، مشددا: "يبقى فقط تنفيذها".وقال مجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني: "أعادت أرمينيا وأذربيجان تأكيد التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولي ألما آتا لعام 1991 [بشأن إنشاء رابطة الدول المستقلة]، اللذين اعترف الجانبان بموجبهما بالسلامة الإقليمية والسيادة لكلا الجانبين".جاء هذا الإعلان في أعقاب المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التي عقدت الخميس الماضي في براغ.طالع أيضا: زاخاروفا: جهات خارجية تحاول زعزعة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
https://sputnikarabic.ae/20221002/وزيرا-خارجية-أذربيجان-وأرمينيا-يبحثان-في-جنيف-شروط-اتفاقية-السلام-المرتقبة-1068532717.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أرمينيا, أذربيجان
العالم, أخبار تركيا اليوم, أرمينيا, أذربيجان
وزير الخارجية التركي يعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على النقاط الأساسية لمعاهدة السلام
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن أرمينيا وأذربيجان قد اتفقتا على النقاط الأساسية لمعاهدة السلام بينهما.
أنقرة- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له اليوم لقناة تي في نت، أكد أوغلو توصل أرمينيا وأذربيجان
إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية لمعاهدة السلام، حيث بات من الضروري تنفيذها.
وقال أوغلو: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية - كانت هناك خمس نقاط
أساسية"، موضحا أن من تلك النقاط التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين ترسيم الحدود والاعتراف بالسيادة.
وقال: "هذا يشمل الاعتراف بوحدة أراضي الطرف الآخر، وترسيم الحدود، وما إلى ذلك"، مشددا: "يبقى فقط تنفيذها".
يشار إلى أن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرميني، كان قد أكد الجمعة الماضية، أن يريفان وباكو تعهدتا من جديد بالالتزام بالوثائق التي اعترفتا بموجبها بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما.
وقال مجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني: "أعادت أرمينيا وأذربيجان تأكيد التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولي ألما آتا لعام 1991 [بشأن إنشاء رابطة الدول المستقلة]، اللذين اعترف الجانبان بموجبهما بالسلامة الإقليمية والسيادة لكلا الجانبين".
جاء هذا الإعلان في أعقاب المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجان
ي إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التي عقدت الخميس الماضي في براغ.