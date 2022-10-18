https://sputnikarabic.ae/20221018/ائتلاف-إدارة-الدولة-في-العراق-يحدد-موعدا-للتصويت-على-الحكومة-الجديدة-بكامل-أعضائها-1069179704.html
"ائتلاف إدارة الدولة" في العراق يحدد موعدا للتصويت على الحكومة الجديدة بكامل أعضائها
"ائتلاف إدارة الدولة" في العراق يحدد موعدا للتصويت على الحكومة الجديدة بكامل أعضائها
حدد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T10:10+0000
2022-10-18T10:10+0000
2022-10-18T10:10+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال الائتلاف، في بيان له، إنه "عقد أمس، اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مضيفا أنه بحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد البيان عزم الائتلاف "على دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221018/الحكيم-يدعو-رئيس-الوزراء-المكلف-إلى-إشراك-المكونات-العراقية-في-كابينته-الوزارية-لتكون-حكومة-جامعة-1069171715.html
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أخبار العراق اليوم
"ائتلاف إدارة الدولة" في العراق يحدد موعدا للتصويت على الحكومة الجديدة بكامل أعضائها
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حدد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال الائتلاف، في بيان له، إنه "عقد أمس، اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مضيفا أنه بحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأكد البيان عزم الائتلاف "على دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".