https://sputnikarabic.ae/20221022/زلزال-بقوة-53-درجة-يضرب-مقاطعة-سيشوان-جنوب-غربي-الصين-1069337528.html
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
ضرب زلزال تبلغ قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T06:57+0000
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بكين - سبوتنيك. ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، عن مركز شبكات الزلازل الصيني (CENC)، وقع زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم السبت.وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 13:17 مساء، بالتوقيت المحلي (05.17 بتوقيت غرينتش) في محافظة لودينغ بمحافظة جارزي التبتية ذاتية الحكم.وفي حين أكد أن مركز هذا الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا، إلا أنه لم يتحدث عن أي معلومات عن الضحايا أو أي أضرار في الممتلكات.وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، مما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عام، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.طالع أيضا: بوتين يعزي الرئيس الصيني وشعبه بضحايا زلزال سيتشوان
https://sputnikarabic.ae/20220912/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-الصين-إلى-93-قتيلا-1067634502.html
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العالم, الصين
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
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ضرب زلزال تبلغ قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
بكين - سبوتنيك. ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، عن مركز شبكات الزلازل الصيني (CENC)، وقع زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم السبت.
وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 13:17 مساء، بالتوقيت المحلي (05.17 بتوقيت غرينتش) في محافظة لودينغ بمحافظة جارزي التبتية ذاتية الحكم.
وفي حين أكد
أن مركز هذا الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا، إلا أنه لم يتحدث عن أي معلومات عن الضحايا أو أي أضرار في الممتلكات.
ومقاطعة سيتشوان هي واحدة من أكثر المناطق الزلزالية في الصين، حيث تحدث الزلازل فيها بشكل منتظم، ففي مايو/أيار 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة وبلغت قوته 8 درجات، وتسبب في مقتل وفقد 87150 شخصًا، فيما أصيب 374000، وتم تشريد ملايين الأشخاص، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).
وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، مما أدى إلى
تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عام، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.