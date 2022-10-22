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سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا
قال رئيس الإدارة الإقليمية المحلية، سيرغي غامالي، اليوم السبت، إن أصوات انفجارات سمعت في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T09:11+0000
2022-10-22T09:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفق بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، قال غامالي: "سمع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي".وأوضح البيان أن "سكان خميلنيتسكي، من دون كهرباء في المدينة"، مطالبا بتوفير المياه، قائلا: "نطلب منكم توفير إمدادات المياه إذا أمكن؛ لأنها ستختفي أيضًا في غضون ساعة".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام أنه تم إعلان حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما أفادت بوجود انفجارات في لوتسك في منطقة فولين في غرب أوكرانيا، ومنطقة ريفني.وأدان بوتين قصف جسر القرم، الذي وقع في الـ 8 من أكتوبر، قائلاً إن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد.وواصفا الوضع بعد الضربات الروسية للبنية التحتية، أكد وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، أمس الجمعة، أنها (الضربات الروسية) أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.طالع أيضا: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا

09:11 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورانفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Stringer
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قال رئيس الإدارة الإقليمية المحلية، سيرغي غامالي، اليوم السبت، إن أصوات انفجارات سمعت في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. ووفق بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، قال غامالي: "سمع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف
08:52 GMT
وأوضح البيان أن "سكان خميلنيتسكي، من دون كهرباء في المدينة"، مطالبا بتوفير المياه، قائلا: "نطلب منكم توفير إمدادات المياه إذا أمكن؛ لأنها ستختفي أيضًا في غضون ساعة".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام أنه تم إعلان حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما أفادت بوجود انفجارات في لوتسك في منطقة فولين في غرب أوكرانيا، ومنطقة ريفني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد لمجلس الأمن الروسي في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، رداً على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.

وأدان بوتين قصف جسر القرم، الذي وقع في الـ 8 من أكتوبر، قائلاً إن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد.
وواصفا الوضع بعد الضربات الروسية للبنية التحتية، أكد وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، أمس الجمعة، أنها (الضربات الروسية) أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.
طالع أيضا: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو
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