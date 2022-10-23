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https://sputnikarabic.ae/20221023/أردوغان-يتحدث-عن-تحول-بلاده-إلى-مركز-رئيسي-للغاز-بفضل-سياستها-المتوازنة-في-النزاع-الأوكراني-1069372433.html
أردوغان يتحدث عن تحول بلاده إلى مركز رئيسي للغاز... "بفضل سياستها المتوازنة في النزاع الأوكراني"
أردوغان يتحدث عن تحول بلاده إلى مركز رئيسي للغاز... "بفضل سياستها المتوازنة في النزاع الأوكراني"
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحول بلاده إلى مركز غاز دولي كبير، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لـ "سياستها المتوازنة في النزاع الأوكراني". 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T10:10+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستكون مركزا رئيسيا للغاز تعتمد عليه الدول الأجنبية بفضل سياستها المتوازنة بشأن أوكرانيا.وقال: "لقد حظيت سياسة تركيا المتوازنة بشأن النزاع الأوكراني، بالترحيب في جميع أنحاء العالم، فلو استمعنا إلى النقاد، فسيتعين علينا التفكير في كيفية البقاء على قيد الحياة في الشتاء القادم تمامًا مثل الأوروبيين، لكن أنقرة اختارت مسارًا مختلفًا، وقد فعلنا ذلك".وأشار الرئيس التركي إلى أن "الدول الأجنبية تعلق آمالها على تركيا لأنها تتحول إلى مركز رئيسي للغاز".وأدى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تكشفت في أوروبا خلال العام الماضي.وأدت الاضطرابات في العمليات اللوجستية والمالية بسبب الأزمة والعقوبات الغربية ضد روسيا إلى تقويض سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.طالع أيضا: تقارير إخبارية تفيد بأن العلماء الأتراك طوروا مشروع مركز الغاز في تركيا قبل اقتراح بوتين
https://sputnikarabic.ae/20221022/مصدر-يؤكد-لـ-سبوتنيك-أن-أنقرة-وموسكو-تعملان-على-تقييم-مشروع-إنشاء-مركز-تركي-لتوزيع-الغاز-الروسي-1069339519.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يتحدث عن تحول بلاده إلى مركز رئيسي للغاز... "بفضل سياستها المتوازنة في النزاع الأوكراني"

10:10 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحول بلاده إلى مركز غاز دولي كبير، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لـ "سياستها المتوازنة في النزاع الأوكراني".
أنقرة - سبوتنيك. وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستكون مركزا رئيسيا للغاز تعتمد عليه الدول الأجنبية بفضل سياستها المتوازنة بشأن أوكرانيا.
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
مصدر يؤكد لـ "سبوتنيك" أن أنقرة وموسكو تعملان على تقييم مشروع إنشاء مركز تركي لتوزيع الغاز الروسي
أمس, 08:55 GMT
وقال: "لقد حظيت سياسة تركيا المتوازنة بشأن النزاع الأوكراني، بالترحيب في جميع أنحاء العالم، فلو استمعنا إلى النقاد، فسيتعين علينا التفكير في كيفية البقاء على قيد الحياة في الشتاء القادم تمامًا مثل الأوروبيين، لكن أنقرة اختارت مسارًا مختلفًا، وقد فعلنا ذلك".
وأشار الرئيس التركي إلى أن "الدول الأجنبية تعلق آمالها على تركيا لأنها تتحول إلى مركز رئيسي للغاز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد الأسبوع الماضي أن موسكو يمكن أن تعيد توجيه نقل الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم المتضررة إلى تركيا، وناقش لاحقًا هذه المبادرة مع أردوغان، ووجه الزعيمان المؤسسات ذات الصلة للعمل بسرعة على التفاصيل.

وأدى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تكشفت في أوروبا خلال العام الماضي.
وأدت الاضطرابات في العمليات اللوجستية والمالية بسبب الأزمة والعقوبات الغربية ضد روسيا إلى تقويض سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.
طالع أيضا: تقارير إخبارية تفيد بأن العلماء الأتراك طوروا مشروع مركز الغاز في تركيا قبل اقتراح بوتين
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