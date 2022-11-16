https://sputnikarabic.ae/20221116/كيف-تحول-الحلم-إلى-حقيقة-الدوحة-تدشن-الصفحة-الخاصة-ببطولة-كأس-العالم-قطر-2022-1070241304.html

كيف تحول الحلم إلى حقيقة... الدوحة تدشن الصفحة الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022

كيف تحول الحلم إلى حقيقة... الدوحة تدشن الصفحة الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022

أعلنت قطر تدشين الصفحة الخاصة ببطولة كأس العالم "قطر 2022" للتعريف بما بذلته من جهود استثنائية حتى تحول حلمها بتنظيم البطولة إلى حقيقة. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تدوينة نشرها مكتب الاتصال الحكومي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، تناول فيها رحلة قطر للفوز بتنظيم البطولة منذ عام 2009.وقال الموقع الرسمي للاتصال الحكومي في قطر إن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مرت بمراحل عدة لتنظيم بطولة استثنائية على مستوى العالم.ففي مارس/ آذار عام 2009، تم تقديم ملف استضافة البطولة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكان يشغل المنصب حينها السويسري جوزيف بلاتر.وفي عام 2010 تم إعلان فوز دولة قطر بحق تنظيم مونديال 2022، لتنشئ الدوحة في عام 2011 اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تختص بتوفير الظروف الملائمة لتنظيم البطولة.وخلال السنوات التالية بدأت الإنشاءات والتجهيزات الخاصة باستضافة البطولة وكان أولها تصميم استاد الجنوب ثم افتتاح مطار حمد الدولي الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 70 مليون مسافر سنويا.وتم الكشف عن استادات كأس العالم قطر 2022 واحدا تلو الآخر حتى عام 2019، عندما تم الكشف عن شعار البطولة وتلى ذلك افتتاح استادات أخرى.وفي عام 2021 تم الكشف عن ساعة العد التنازلي للمونديال، الذي يتم إقامته على عدد من الملاعب أكبرها استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج ومن المقرر أن يستضيف المباراة النهائية في كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وبحسب موقع الاتصال الحكومي، فإن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستنطلق بعد 3 أيام وبضع ساعات.

https://sputnikarabic.ae/20221102/قطر-تعلن-توفير-70-ألف-ليلة-فندقية-إضافية-خلال-كأس-العالم-2022-1069756024.html

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