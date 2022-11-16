عربي
ستولتنبرغ: لا دلائل تشير إلى عزم موسكو الهجوم على الحلف
https://sputnikarabic.ae/20221116/كيف-تحول-الحلم-إلى-حقيقة-الدوحة-تدشن-الصفحة-الخاصة-ببطولة-كأس-العالم-قطر-2022-1070241304.html
كيف تحول الحلم إلى حقيقة... الدوحة تدشن الصفحة الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022
كيف تحول الحلم إلى حقيقة... الدوحة تدشن الصفحة الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022
أعلنت قطر تدشين الصفحة الخاصة ببطولة كأس العالم "قطر 2022" للتعريف بما بذلته من جهود استثنائية حتى تحول حلمها بتنظيم البطولة إلى حقيقة. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T12:05+0000
2022-11-16T12:05+0000
رياضة
مجتمع
قطر
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050202717_0:380:1601:1280_1920x0_80_0_0_e8c0c814d874e5fd10b23bd7d285baa1.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها مكتب الاتصال الحكومي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، تناول فيها رحلة قطر للفوز بتنظيم البطولة منذ عام 2009.وقال الموقع الرسمي للاتصال الحكومي في قطر إن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مرت بمراحل عدة لتنظيم بطولة استثنائية على مستوى العالم.ففي مارس/ آذار عام 2009، تم تقديم ملف استضافة البطولة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكان يشغل المنصب حينها السويسري جوزيف بلاتر.وفي عام 2010 تم إعلان فوز دولة قطر بحق تنظيم مونديال 2022، لتنشئ الدوحة في عام 2011 اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تختص بتوفير الظروف الملائمة لتنظيم البطولة.وخلال السنوات التالية بدأت الإنشاءات والتجهيزات الخاصة باستضافة البطولة وكان أولها تصميم استاد الجنوب ثم افتتاح مطار حمد الدولي الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 70 مليون مسافر سنويا.وتم الكشف عن استادات كأس العالم قطر 2022 واحدا تلو الآخر حتى عام 2019، عندما تم الكشف عن شعار البطولة وتلى ذلك افتتاح استادات أخرى.وفي عام 2021 تم الكشف عن ساعة العد التنازلي للمونديال، الذي يتم إقامته على عدد من الملاعب أكبرها استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج ومن المقرر أن يستضيف المباراة النهائية في كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وبحسب موقع الاتصال الحكومي، فإن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستنطلق بعد 3 أيام وبضع ساعات.
https://sputnikarabic.ae/20221102/قطر-تعلن-توفير-70-ألف-ليلة-فندقية-إضافية-خلال-كأس-العالم-2022-1069756024.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050202717_0:80:1601:1280_1920x0_80_0_0_9ae85056a9e5cceadfc8ef7af265408c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم

كيف تحول الحلم إلى حقيقة... الدوحة تدشن الصفحة الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022

12:05 GMT 16.11.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyفرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي
فرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
تابعنا عبرTelegram
أعلنت قطر تدشين الصفحة الخاصة ببطولة كأس العالم "قطر 2022" للتعريف بما بذلته من جهود استثنائية حتى تحول حلمها بتنظيم البطولة إلى حقيقة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها مكتب الاتصال الحكومي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، تناول فيها رحلة قطر للفوز بتنظيم البطولة منذ عام 2009.
وقال الموقع الرسمي للاتصال الحكومي في قطر إن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مرت بمراحل عدة لتنظيم بطولة استثنائية على مستوى العالم.
منظر عام يُظهر مدينة لوسيل الساحلية القطرية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
قطر تعلن توفير 70 ألف ليلة فندقية إضافية خلال كأس العالم 2022
2 نوفمبر, 14:31 GMT
ففي مارس/ آذار عام 2009، تم تقديم ملف استضافة البطولة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكان يشغل المنصب حينها السويسري جوزيف بلاتر.
وفي عام 2010 تم إعلان فوز دولة قطر بحق تنظيم مونديال 2022، لتنشئ الدوحة في عام 2011 اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تختص بتوفير الظروف الملائمة لتنظيم البطولة.
وخلال السنوات التالية بدأت الإنشاءات والتجهيزات الخاصة باستضافة البطولة وكان أولها تصميم استاد الجنوب ثم افتتاح مطار حمد الدولي الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 70 مليون مسافر سنويا.
وتم الكشف عن استادات كأس العالم قطر 2022 واحدا تلو الآخر حتى عام 2019، عندما تم الكشف عن شعار البطولة وتلى ذلك افتتاح استادات أخرى.
وفي عام 2021 تم الكشف عن ساعة العد التنازلي للمونديال، الذي يتم إقامته على عدد من الملاعب أكبرها استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج ومن المقرر أن يستضيف المباراة النهائية في كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبحسب موقع الاتصال الحكومي، فإن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستنطلق بعد 3 أيام وبضع ساعات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала