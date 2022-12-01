https://sputnikarabic.ae/20221201/رينارد-يعلق-على-خسارة-السعودية-أمام-المكسيك-وخروجها-من-كأس-العالم-1070719101.html

رينارد يعلق على خسارة السعودية أمام المكسيك وخروجها من كأس العالم

رينارد يعلق على خسارة السعودية أمام المكسيك وخروجها من كأس العالم

علق المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، على نتيجة مباراة الأخضر أمام المكسيك، التي انتهت بخسارته وخروجه من كأس العالم قطر 2022. 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T07:19+0000

2022-12-01T07:19+0000

2022-12-01T07:19+0000

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واعترف المدرب الفرنسي، بأن أداء المنتخب السعودي كان أضعف من المكسيك في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، وانتهت بتقدم المكسيك (2 - 1)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال رينارد، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن فريق المكسيك لعب مباراة جيدة للغاية، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا أكثر حماسا وإصرارا.وتابع: "لكن نتيجة المباراة لا تعكس ما حدث فيها"، مشيرا إلى أن الأخضر لم يدخل المباراة على الإطلاق.ولفت المدرب الفرنسي إلى أن منتخب السعودي نجا من هدف في الدقيقة الثالثة، لكنه لم يستطع التعامل مع حماسة منتخب المكسيك وشراسته.ولفت إلى أن الفريق السعودي كان يعاني من مشاكل بدنية وأن إصابة علي البليهي، مدافع الفريق، كان يجب التأقلم معها.وأوضح هيرفي رينارد أنه كان يعلم أن المكسيك ستحاول تسجيل عدة أهداف لتضمن التأهل إلى دور الـ 16، لكنه رفض إلقاء اللوم على غياب بعض اللاعبين بسبب الإيقاف والإصابة.وأحرز هدفي المنتخب المكسيكي كل من هنري مارتن ولويس تشافيز، بينما أحرز هدف السعودية سالم الدوسري في الدقيقة 94، ليصبح رصيد السعودية 3 نقاط والمكسيك 4 نقاط، وخروج كلا الفريقين من البطولة، بينما تأهل منتخبا بولندا والأرجنتين لدور الـ 16.

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