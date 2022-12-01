https://sputnikarabic.ae/20221201/رينارد-يعلق-على-خسارة-السعودية-أمام-المكسيك-وخروجها-من-كأس-العالم-1070719101.html
رينارد يعلق على خسارة السعودية أمام المكسيك وخروجها من كأس العالم
رينارد يعلق على خسارة السعودية أمام المكسيك وخروجها من كأس العالم
علق المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، على نتيجة مباراة الأخضر أمام المكسيك، التي انتهت بخسارته وخروجه من كأس العالم قطر 2022. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T07:19+0000
2022-12-01T07:19+0000
2022-12-01T07:19+0000
بطولة كأس العالم 2022
السعودية
قطر
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070719201_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_84eaba56f7de786f24950b3460a1c6d0.jpg
واعترف المدرب الفرنسي، بأن أداء المنتخب السعودي كان أضعف من المكسيك في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، وانتهت بتقدم المكسيك (2 - 1)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال رينارد، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن فريق المكسيك لعب مباراة جيدة للغاية، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا أكثر حماسا وإصرارا.وتابع: "لكن نتيجة المباراة لا تعكس ما حدث فيها"، مشيرا إلى أن الأخضر لم يدخل المباراة على الإطلاق.ولفت المدرب الفرنسي إلى أن منتخب السعودي نجا من هدف في الدقيقة الثالثة، لكنه لم يستطع التعامل مع حماسة منتخب المكسيك وشراسته.ولفت إلى أن الفريق السعودي كان يعاني من مشاكل بدنية وأن إصابة علي البليهي، مدافع الفريق، كان يجب التأقلم معها.وأوضح هيرفي رينارد أنه كان يعلم أن المكسيك ستحاول تسجيل عدة أهداف لتضمن التأهل إلى دور الـ 16، لكنه رفض إلقاء اللوم على غياب بعض اللاعبين بسبب الإيقاف والإصابة.وأحرز هدفي المنتخب المكسيكي كل من هنري مارتن ولويس تشافيز، بينما أحرز هدف السعودية سالم الدوسري في الدقيقة 94، ليصبح رصيد السعودية 3 نقاط والمكسيك 4 نقاط، وخروج كلا الفريقين من البطولة، بينما تأهل منتخبا بولندا والأرجنتين لدور الـ 16.
https://sputnikarabic.ae/20221130/-رونالدو-يوافق-على-عرض-قياسي-من-النصر-السعودي-1070687259.html
https://sputnikarabic.ae/20221127/ميسي-بعد-الفوز-على-المكسيك-الآن-يبدأ-كأس-عالم-آخر-1070588072.html
السعودية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070719201_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_24b765d4eda5f27ca1687046368a1fe1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, قطر, أخبار قطر اليوم
السعودية, قطر, أخبار قطر اليوم
رينارد يعلق على خسارة السعودية أمام المكسيك وخروجها من كأس العالم
تابعنا عبر
علق المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، على نتيجة مباراة الأخضر أمام المكسيك، التي انتهت بخسارته وخروجه من كأس العالم قطر 2022.
واعترف المدرب الفرنسي، بأن أداء المنتخب السعودي كان أضعف من المكسيك في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، وانتهت بتقدم المكسيك (2 - 1)، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال رينارد، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن فريق المكسيك لعب مباراة جيدة للغاية، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا أكثر حماسا وإصرارا.
وتابع: "لكن نتيجة المباراة لا تعكس ما حدث فيها"، مشيرا إلى أن الأخضر لم يدخل المباراة
على الإطلاق.
ولفت المدرب الفرنسي إلى أن منتخب السعودي نجا من هدف في الدقيقة الثالثة، لكنه لم يستطع التعامل مع حماسة منتخب المكسيك وشراسته.
ولفت إلى أن الفريق السعودي كان يعاني من مشاكل بدنية وأن إصابة علي البليهي، مدافع الفريق، كان يجب التأقلم معها.
وأوضح هيرفي رينارد أنه كان يعلم أن المكسيك ستحاول تسجيل عدة أهداف لتضمن التأهل
إلى دور الـ 16، لكنه رفض إلقاء اللوم على غياب بعض اللاعبين بسبب الإيقاف والإصابة.
وأحرز هدفي المنتخب المكسيكي كل من هنري مارتن ولويس تشافيز، بينما أحرز هدف السعودية سالم الدوسري في الدقيقة 94، ليصبح رصيد السعودية 3 نقاط والمكسيك 4 نقاط، وخروج كلا الفريقين من البطولة، بينما تأهل منتخبا
بولندا والأرجنتين لدور الـ 16.