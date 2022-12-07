بـ10 آلاف طلقة في الدقيقة… قدرات خارقة للمدفع الروسي المزدوج "أ كا-630 إم-2"
© Sputnik . ALEXSEY NEKOLYSKEY / الانتقال إلى بنك الصورالمدفع الروسي "أ كا - 630" عيار 30 ملم للسفن الحربية
© Sputnik . ALEXSEY NEKOLYSKEY/
تمثل المدافع الآلية التي يتم التحكم فيها عن بعد جزءا مهما من تسليح السفن الحربية، تمكنها من تدمير الأهداف الجوية والبحرية المعادية في نطاق قريب دون استهلاك مخزونها من الذخائر ذات الأعيرة النارية الكبيرة.
ويمثل المدفع الآلي المزدوج "أ كا-630 إم-2" واحدا من أخطر الأسلحة التي تطورها روسيا ويمكنه إطلاق 10 آلاف طلقة في الدقيقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت".
2 أكتوبر, 13:06 GMT
ولفت الموقع الروسي إلى أن هذا المدفع الآلي يعتمد على نظام رؤية إلكتروني لتحديد الأهداف بدقة والتحكم في إطلاق النار.
وتم تصميم هذا المدفع للعمل على متن أنواع مختلفة من السفن الحربية ويمكن استخدامه في المهام التالية:
التصدي للصواريخ المضادة للسفن إذا أفلتت من نطاق تغطية وسائل الدفاع الجوي ذات المدى الأكبر.
تدمير الطائرات المعادية في نطاق تغطيته سواء كانت طائرات ثابتة الأجنحة أو مروحيات.
تدمير الأهداف البحرية صغيرة الحجم.
تدمير الألغام البحرية الطافية على سطح الماء.
التعامل مع الأهداف البشرية الموجودة في مواقع مكشوفة والاشتباك مع مواقع إطلاق النار الموجودة على الشواطئ القريبة.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن التحكم في نظام الإطلاق وفقا لطبيعة المهام، مشيرا إلى أن بعض الحالات تتطلب العمل بنظام الإطلاق المزدوج وأخرى لا تحتاج سوى استخدامه بنظام الإطلاق الفردي.
© Sputnik . ALEXSEY NEKOLYSKEY / الانتقال إلى بنك الصورالمدفع الروسي "أ كا - 630" عيار 30 ملم للسفن الحربية
المدفع الروسي "أ كا - 630" عيار 30 ملم للسفن الحربية
© Sputnik . ALEXSEY NEKOLYSKEY/
ورغم قوته الهائلة، إلا أن المدفع الروسي تم تصميمه لتكون بصمته الرادارية منخفضة حتى تصبح عملية رصده في غاية الصعوبة خلال العمليات الحربية.
ما هي المواصفات الفنية للمدفع "أ كا-630 إم-2"؟
نظام التسليح: مدفع مزدوج.
عيار الطلقات: 30 ملم.
معدل إطلاق النار في الوضع المزدوج: من 8 إلى 10 آلاف طلقة في الدقيقة.
معدل إطلاق النار في الوضع الفردي: من 4 إلى 5 آلاف طلقة في الدقيقة.
نطاق التغطية: 360 درجة.
زاوية الإطلاق الرأسي: من - 25 درجة إلى 90 درجة.
سرعة الطلقات: 890 متر في الثانية.
الوزن بدون طلقات: 3 أطنان.
الوزن بالطلقات: 3 آلاف و836 كيلوغراما.
وأوضح الموقع أن مدفع "أ كا-630 إم-2" يمتلك 4 آلاف طلقة جاهزة للإطلاق تمنحه قدرة هائلة على تدمير الأهداف المعادية.
© Sputnik . ILEDYS GYLYZOTDENOV / الانتقال إلى بنك الصورالمدفع الروسي "أ كا - 630" عيار 30 ملم للسفن الحربية
المدفع الروسي "أ كا - 630" عيار 30 ملم للسفن الحربية
© Sputnik . ILEDYS GYLYZOTDENOV/
ويتميز هذا المدفع بخفة الوزن وصغر الحجم وبصمته الرادارية المنخفضة، في ذات الوقت الذي يوفر فيه قوة نيرانية هائلة.
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